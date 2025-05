Oțelul Galați a câștigat deplasarea de pe terenul celor de la Petrolul, scor 3-1, și a ajuns la 6 victorii în play-out.

În urma acestui rezultat, Petrolul stă cu emoții înainte de ultima etapă, trupa lui Mehmet Topal fiind la doar două puncte distanță de locurile de baraj.

În prima repriză a partidei, cele două echipe au oferit un joc echilibrat, bazat pe multe contraatacuri. Petrolul a deschis scorul rapid, în minutul 12, prin golul marcat de Mihnea Rădulescu, pentru ca peste doar 13 minute, formația gălățeană să egaleze, după golul marcat de Cisse.

În cea de-a doua parte a meciului, Oțelul a preluat clar inițiativa. Tănasă a dus-o pe Oțelul în avantaj, în minutul 59, iar în minutul 73, Stevanovic și-a trecut și el numele pe tabelă, iar scorul a rămas 3-1 până la finalul partidei.

Pe parcursul celei de-a doua reprize, Oțelul Galați a ratat două ocazii rarisime.

În urma acestui rezultat, Oțelul se clasează pe locul 8, în timp ce Petrolul ocupă locul 12, fiind serios amenințată de barajul de retrogradare, distanța fiind de doar două puncte între clubul ploieștean și FC Botoșani.

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați 1-3

A marcat: Rădulescu (min. 12) / Cisse (min. 25), Tănasă (min. 59), Stevanovic (min. 73)

Min. 90 + 4 - Final de meci la Ploiești.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 86 - Două schimbări la Oțelul Galați. Au ieșit Bicfalvi și Maciel, în locul celor doi fiind introduși pe teren Stan și Cojocaru.

Min. 84 - Schimbare la Petrolul. A ieșit Denis Radu, fiind înlocuit de Tolea.

Min. 83 - Denis Radu primește și el cartonaș galben.

Min. 80 - Maciel ratează o ocazie rarisimă, după ce a vrut să-l dribleze pe portarul Bălbărău. Portarul Petrolului a reușit să rețină balonul.

Min. 79 - Bratu a primit cartonaș galben.

Min. 76 - Alte două schimbări la Oțelul. Au ieșit de pe teren Keita și Ludewig, iar în locul lor au intrat Bratu și Hanca.

Min. 73 - GOL! (1-3) - Stevanovic înscrie și o duce pe Oțelul în avantaj de două goluri, cu 17 minute înainte de finalul partidei.

Min. 72 - Ratare imensă a celor de la Oțelul Galați. Ludewig a respins in-extremis în afara terenului

Min. 70 - Christian Irobiso a fost sancționat cu cartonaș galben.

Min. 66 - Schimbare la Oțelul Galați. A ieșit Zivulic, fiind înlocuit de Bourard.

Min. 65 - Dublă schimbare la Petrolul. Au ieșit Rădulescu și Papp, fiind înlocuiți de Gheorghe și Mateiu.

Min. 59 - GOL! (1-2) - Tănasă înscrie un gol superb din afara careului și își duce echipa în avantaj, cu o jumătate de oră înainte de final.

Min. 54 - Lameira irosește o ocazie imensă, după ce a trimis pe lângă poartă, fiind singur cu portarul.

Min. 50 - Samuel Teles este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Min. 45 + 1 - Pauză la Ploiești.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 34 - Frederic Maciel este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 33 - Fază periculoasă în careul celor de la Petrolul. Erik Bicfalvi a ratat din câțiva metri.

Min. 28 - Teles a șutat spre poarta celor de la Petrolul, însă portarul Bălbărău a reținut mingea fără probleme.

Min. 25 - GOL! (1-1) - Jonathan Cisse restabilește egalitatea după un gol marcat cu capul, dintr-o centrare de la colțul terenului.

Min. 12 - GOL! (1-0) - Mihnea Rădulescu deschide scorul în favoarea Petrolului, după o greșeală în apărarea trupei din Galați.

Min. 7 - Christian Irobiso trimite puternic peste poarta Oțelului.

Min. 4 - Ocazie pentru Petrolul. Ludewig a tras puternic spre poartă, dar Dur-Bozoancă a reușit să respingă balonul.

Min. 1 - Partida a început!

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați, echipele de start

Petrolul: Bălbărău - Ludewig, Roche, Papp, Huja - Keita, Jyry, Rădulescu, Grozav, Radu - Irobiso

Bălbărău - Ludewig, Roche, Papp, Huja - Keita, Jyry, Rădulescu, Grozav, Radu - Irobiso Rezerve: Eșanu, Linner, Marian, Demirel, Stănică, Hanca, Boțogan, Răducan, Bratu, Mateiu, Tolea, Gheorghe

Eșanu, Linner, Marian, Demirel, Stănică, Hanca, Boțogan, Răducan, Bratu, Mateiu, Tolea, Gheorghe Antrenor: Mehmet Topal

Mehmet Topal Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Cisse, Stevanovic, Miguel Silva - Teles, Zivulic, Lameira - Maciel, Bicfalvi, Tănasă

Dur-Bozoancă - Zhelev, Cisse, Stevanovic, Miguel Silva - Teles, Zivulic, Lameira - Maciel, Bicfalvi, Tănasă Rezerve: Paharnicu, Tovar, Bani, Stan, Hofman, Maftei, Rus, Andronache, Bourard, Angha, Cojocaru, Roșu

Paharnicu, Tovar, Bani, Stan, Hofman, Maftei, Rus, Andronache, Bourard, Angha, Cojocaru, Roșu Antrenor: Laszlo Balint

Laszlo Balint Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești

„Ilie Oană”, Ploiești Arbitru: Vidican Rareș George, A1: Artene Ovidiu, A2: Badea Marius, VAR: Dima Iulian, AVAR: Marcu Claudiu

Mehmet Topal: „Să joci la egal e foarte periculos”

Antrenorul „lupilor” nu ia în calcul decât scenariul celor 3 puncte în partida de astăzi.

„Se întâmplă să-ți adaptezi strategia, tactica, în funcție de adversar și de situație, dar ca să joci pentru un rezultat egal, să cauți să aperi un punct, poate fi foarte periculos!

Noi trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să facem totul ca să câștigăm, pentru că doar așa ne putem proteja și punctul de care avem nevoie.

Cu siguranță, o să fie un meci foarte greu. Avem nevoie de liniște în clasament, jucăm pe teren propriu, în fața suporterilor noștri, și suntem obligați să dăm 200% ca să câștigăm.

Așa cum am spus de fiecare dată, ieșim pe teren doar gândindu-ne la victorie și trebuie să facem tot ceea ce ține de noi ca să ne impunem și să tindem să ajungem cât mai sus în clasament.

Avem nevoie să fim mult mai atenți la finalizare. Am pierdut ultimele două meciuri, dar am avut perioade de joc bune, am avut ocazii, am avut gol anulat. Trebuie să fim mult mai concentrați să să profităm atunci când avem oportunitatea să marcăm”, a spus Topal, potrivit fcpetrolul.ro.

Laszlo Balint: „Avem încredere că putem obține victoria”

„Într-adevăr, după ultimele rezultate, matematica spune că suntem în afara oricăror emoții în ceea ce privește zona periculoasă a clasamentului.

Suntem în fața unei deplasări dificile, întâlnim o echipă care a luptat pentru accederea în play-off până în ultimele etape. Categoric, este un meci dificil, dar am foarte mare încredere în băieți. S-a demonstrat că munca lor a avut un trend ascendent.

Din păcate, în ultima etapă, am rămas cu un gust amar, după un rezultat nedrept în urma un joc foarte bun. Avem încredere că putem obţine la Petrolul un rezultat bun, adică victoria”, a declarat Balint, potrivit viata-libera.ro.

