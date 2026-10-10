Îi cere demisia lui MM Stoica! Ruptură totală la FCSB: „I-am prezentat probele patronului! Vor apărea fotografii și filmări!”
Mihai Stoica
Superliga

Îi cere demisia lui MM Stoica! Ruptură totală la FCSB: „I-am prezentat probele patronului! Vor apărea fotografii și filmări!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 13:45
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 14:00
  • Liderul galeriei de la FCSB susține că are probe concludente cu privire la ceea ce se întâmplă la academia roș-albaștrilor.
  • Acesta i-a cerut demisia lui Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, în cazul în care lucrurile se dovedesc adevărate.
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Continuă scandalul la FCSB, după ce liderul peluzei le-a cerut demisia lui Alin Stoica și Lucian Filip, antrenori secunzi la FCSB, pe motiv că au favorizat anumiți copii în funcție de interese proprii și au renunțat la alți jucători de perspectivă.

MM Stoica a intervenit și a solicitat dovezi concrete în acest caz pentru a putea lua măsuri. De asemenea, i-a luat apărarea lui Alin Stoica.

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Liderul galeriei de la FCSB îi cere demisia lui Mihai Stoica: „Nu-l puteți umfla pe Alin Stoica”

După declarațiile oficialului roș-albaștrilor, liderul peluzei a lansat noi acuzații grave.

„Nu-l puteți umfla pe Alin Stoica. Pădurariu a fost pedepsit de Alin Stoica, protejatul dumitale, pentru o fotografie postată la vremea respectivă pe Facebook. Puneți piciorul pe frână cu Pădurariu, pentru că de la noi a plecat din cauza lui Alin Stoica.

Nu știți mai bine decât mine viața lui Pădurariu, copil crescut sub ochii mei, la fel ca Stoian. Așa că să nu vi-l asumați pe Pădurariu. Întrebați de ce a plecat din club, fiind împrumutat la Reșița”, a declarat liderul peluzei de la FCSB la emisiunea „Templul Sportului” de pe YouTube, citat de fanatik.ro.

Patronul are probele despre care spuneați că nu ar exista

Gheorghe Mustață a adăugat că probele au ajuns deja la Gigi Becali și i-a cerut lui Mihai Stoica să plece dacă totul se adeverește.

„Am să fac publice dovezile pe care i le-am prezentat deja patronului, cu care am vorbit două ore și ceva. Patronul are probele despre care spuneați că nu ar exista. Nu prea știți ce se întâmplă acolo. Eu, Gheorghe Mustață, îi cer demisia dacă vin cu probe.

Aveți impresia că, dacă vorbiți frumos cu presa, puteți ataca? Domnule Stoica, puteați pune mâna pe telefon. Nu am spus că nu ați insistat pe lângă tatăl lui Pădure. Nu v-am atacat, dar dumneata m-ai atacat în această seară (n.r. vineri) pe mine.

Vorbești despre respect, dar nu ne respecți, domnule Stoica. Vorbește cu mine și, prin mine, cu milioane de suporteri. În fotbalul european ești numărul unu, dar cu mine ar fi bine să o lași mai moale. Vor apărea fotografii și filmări în toată presa. Să vedem ce spuneți atunci! Petreceri în restaurantele unor părinți.

Nu v-am vizat. Cine v-a informat a făcut-o prost. Îl apărați pe protejatul dumneavoastră, care, la întâlnirea cu Baciu, a ridicat tonul în fața noastră. L-ați făcut pe Stoica mare antrenor.

Cineva din bază spunea că povestea cu mașina lovită și avocatul este o invenție. Voi aduce și numărul dosarului din instanță. Opriți-vă, domnule Stoica, pentru că nu v-am atacat în niciun fel. Dacă vreau să vă atac, o fac”

Liderul galeriei de la FCSB s-a săturat: „Să uite numărul meu de telefon!”

Liderul peluzei de la FCSB susține că a rupt orice legătură cu președintele CA.

„Astăzi am avut ședință cu liderii. Între mine și MM Stoica, din acest moment, nu mai există colaborare sau dialog. Poți spune că îi transmit să uite numărul meu de telefon.

Să spui că te-am vizat fără să asculți ce spun… Eu m-am simțit vizat de el, nu invers. Știți care este problema lor? Că vorbesc direct cu patronul, iar ei se supără.

Toți liderii care au fost în bază pentru Reghe s-au simțit foarte prost din cauza comportamentului lui MM. Nici măcar nu ne-a salutat.

Am simțit atunci că ei se cred mai presus de toată lumea. Ne-a șocat pe toți. De atunci nu am mai vorbit, iar acum iese să mă atace. Dacă voiai probe, îl sunai pe Gigi. Nu mă opresc aici. Vreau să arăt ce se întâmplă cu acești protejați ai lui MM.

Pentru copii merg până la capăt. Să ferească Dumnezeu să ajungă la mine vreo filmare în care un antrenor îi înjură pe copii! Imediat ajunge totul la Gigi. Așa mi-a cerut Gigi”, a concluzionat Mustață.

Ce spusese MM Stoica

MM Stoica a reacționat și a subliniat rezultatele aduse de Alin Stoica la academia FCSB.

„Lucian Filip nu are legătură cu Academia. Ciapă e numele unui antrenor, dar nu e cumătrul nimănui. Alin Stoica este antrenorul care lucrează cu Ricardo Pădurariu de la vârsta de 10 ani. El a antrenat generația 2007, care a spulberat tot ce a întâlnit până când i-am stricat echipa, pentru că am luat jucătorii și i-am trimis la categorii mai mari, întrucât nu mai creșteau acolo. Au câștigat titlul, Cupa și Supercupa, iar în meciurile importante au învins cu 5-1 și 3-0.

A lucrat cu Pădurariu de la 10 ani, David Popa de la 11 ani, și Mihai Toma de la 12 ani. Aceasta este generația crescută de Alin Stoica. A avut ofertă să meargă secund la echipa națională de tineret, dar a rămas.

Este un băiat de o loialitate excepțională. L-am luat de la academie la prima echipă. L-a vrut Elias Charalambous la Levadiakos. I-am zis: «Nu se pune problema să plece!». Nici el n-a venit să spună: «Dom'ne, eu plec, că e șansa mea să antrenez acolo». Este posesor de licență A.

Mă simt vizat pentru că vorbește de Matei Pădure. Chiar vă rog să luați legătura cu tatăl lui. Să vă explic despre ce este vorba.

Fotbaliștii de până la 16 ani nu pot semna contracte, pentru că nu au voie. Înainte ca el să împlinească 16 ani, am discutat cu tatăl lui, pentru a-i arăta cât de mult mă interesează. Este un jucător excepțional.

Patru ore am stat cu tatăl lui și l-am rugat să înțeleagă că acest băiat va beneficia de atenția noastră, că nu va fi antrenament la care să nu fie cu prima echipă. Dar el a semnat cu Wolfsburg. Nu putem opri copiii să semneze cu cluburi din străinătate.

Sunt foarte mulţi fotbalişti care au plecat afară crezând că vor reuşi şi s-au întors. Nu că nu l-am gonit pe Matei Pădure, am făcut tot ce a fost cu putinţă pentru a-l ţine. Ce jucători a scos Academia? Lixandru, Perianu, Pantea, Musi, 2005 şi 2006 nu am putut să scoatem, 2007, Matei Popa, David Popa, Toma, Ricardo Pădurariu, 2009, Dăncuş, 2010, Avram. Că se putea mai bine, normal…”, a declarat Mihai Stoica în prima fază.

Mihai Stoica: „Nu există probe”

Oficialul FCSB așteaptă ca liderul de galerie să aducă și dovezi în acest caz.

„Nu există nicio probă. I-am zis clar lui Mustaţă, dacă există o probă că cineva din Academie a luat ceva, îl dau afară în secunda 1, dar nu există nicio probă. M-am săturat să aud părinţi care spun: «Cât de bun e copilul, dar nu joacă».

Singurul nume rostit de Mustaţă e Matei Pădure, dar am explicat ce se întâmplă. E posibil ca Mustaţă să aibă dreptate şi să fie cineva care ia şpagă, dar trebuie să existe probe”, a concluzionat Mihai Stoica.

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