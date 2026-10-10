„Mă simt vizat” MM Stoica răspunde acuzațiilor de șpagă de la FCSB: „Nu există nicio probă!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, solicită dovezi concrete după ce liderul galeriei a cerut demisia a doi membri din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

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În urmă cu o săptămână, liderul peluzei a afirmat că a aflat lucruri grave despre Alin Stoica și Lucian Filip, antrenori secunzi la FCSB.

El le-a cerut demisia acestora pe motiv că au favorizat anumiți copii în funcție de interese proprii și au renunțat la alți jucători de perspectivă, printre care și Matei Pădure, ajuns la Wolfsburg.

Mihai Stoica: „Mă simt vizat! Nu există nicio probă!”

MM Stoica a reacționat și a subliniat rezultatele aduse de Alin Stoica la academia FCSB.

„Lucian Filip nu are legătură cu Academia. Ciapă e numele unui antrenor, dar nu e cumătrul nimănui. Alin Stoica este antrenorul care lucrează cu Ricardo Pădurariu de la vârsta de 10 ani. El a antrenat generația 2007, care a spulberat tot ce a întâlnit până când i-am stricat echipa, pentru că am luat jucătorii și i-am trimis la categorii mai mari, întrucât nu mai creșteau acolo. Au câștigat titlul, Cupa și Supercupa, iar în meciurile importante au învins cu 5-1 și 3-0.

A lucrat cu Pădurariu de la 10 ani, David Popa de la 11 ani, și Mihai Toma de la 12 ani. Aceasta este generația crescută de Alin Stoica. A avut ofertă să meargă secund la echipa națională de tineret, dar a rămas.

Este un băiat de o loialitate excepțională. L-am luat de la academie la prima echipă. L-a vrut Elias Charalambous la Levadiakos. I-am zis: «Nu se pune problema să plece!». Nici el n-a venit să spună: «Dom'ne, eu plec, că e șansa mea să antrenez acolo». Este posesor de licență A.

Mă simt vizat pentru că vorbește de Matei Pădure. Chiar vă rog să luați legătura cu tatăl lui. Să vă explic despre ce este vorba.

Fotbaliștii de până la 16 ani nu pot semna contracte, pentru că nu au voie. Înainte ca el să împlinească 16 ani, am discutat cu tatăl lui, pentru a-i arăta cât de mult mă interesează. Este un jucător excepțional.

Patru ore am stat cu tatăl lui și l-am rugat să înțeleagă că acest băiat va beneficia de atenția noastră, că nu va fi antrenament la care să nu fie cu prima echipă. Dar el a semnat cu Wolfsburg. Nu putem opri copiii să semneze cu cluburi din străinătate.

Sunt foarte mulţi fotbalişti care au plecat afară crezând că vor reuşi şi s-au întors. Nu că nu l-am gonit pe Matei Pădure, am făcut tot ce a fost cu putinţă pentru a-l ţine. Ce jucători a scos Academia? Lixandru, Perianu, Pantea, Musi, 2005 şi 2006 nu am putut să scoatem, 2007, Matei Popa, David Popa, Toma, Ricardo Pădurariu, 2009, Dăncuş, 2010, Avram. Că se putea mai bine, normal…”, a declarat Mihai Stoica în prima fază.

Mihai Stoica: „Nu există probe”

Oficialul FCSB așteaptă ca liderul de galerie să aducă și dovezi în acest caz.

„Nu există nicio probă. I-am zis clar lui Mustaţă, dacă există o probă că cineva din Academie a luat ceva, îl dau afară în secunda 1, dar nu există nicio probă. M-am săturat să aud părinţi care spun: «Cât de bun e copilul, dar nu joacă».

Singurul nume rostit de Mustaţă e Matei Pădure, dar am explicat ce se întâmplă. E posibil ca Mustaţă să aibă dreptate şi să fie cineva care ia şpagă, dar trebuie să existe probe”, a concluzionat Mihai Stoica.

Ce a declarat Gheorghe Mustață

„Acolo e o gașcă. Alin Stoica, Ciapă cumătrul lui și cumnatul Nene. Îi țin în brațe pe fiul lui Alin, pe al lui Bebe Alexe, nepoții, finii și toți cunoscuții lor, iar cei buni pleacă în străinătate, unde reușesc, dar la noi nu au avut loc. Cei trei au distrus familii întregi.

Un părinte a făcut diabet de supărare. 85% dintre părinții copiilor din Academie mă cunosc. În bază, dacă îl înjuri pe unul, sar toți.

Au făcut nenorociri mari. L-au scos din echipă pe cel mai bun fotbalist de la turneul Mundialito pentru a-i face loc băiatului cuiva, cu pile. Pe Matei Pădure l-au alungat, iar băiatul a plecat vara asta la Wolfsburg, unde a fost declarat jucătorul lunii. Să ne spună Alin Stoica ce a produs această Academie în ultimii ani!

Au plecat copii la Bayern, la Valencia, la UTA, în Liga 1, la Popești, în Liga 2… Au încheiat colaborarea cu un om care organiza turnee cu 200 de echipe. Intrau mulți bani din cazare. Acum ei aduc opt echipe. Nu erau buni banii aceia mulți și nici faptul că vedeau sute de copii? Parcă lucrează împotriva intereselor FCSB” a declarat Mustață la emisiunea „Templul Sportului” de pe YouTube.

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