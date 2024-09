Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat indignat, după declarația făcută de Louis Munteanu (22 de ani) la finalul meciului din etapa #9.

La finalul meciului dintre CFR Cluj și FCSB, terminat, scor 2-2, atacantul ardelenilor a declarat că Mihai Popescu și Joyschim Dawa „nu au cum să fie la fel de inteligenți ca el”.

Mihai Stoica: „De ce discuţi tu de jucătorii altei echipe?”

Oficialul campioanei României a declarat că Louis Munteanu ar trebui să se abțină și să nu mai vorbească despre jucătorii altei echipe.

„Eu n-am auzit pe nimeni să jignească la modul ăsta până acum, dar fiecare e responsabil pentru ce face. Crezi că Dawa altă treabă nu are decât să asculte declaraţii? Azi am văzut, pe Instagram, cumva că între Mihai Popescu şi Louis Munteanu se făcuse pace.

Nu cred că a fost o exprimare fericită. De ce discuţi tu de jucătorii altei echipe? Atunci vorbeşte despre cât de bun eşti tu, nu despre jucătorii altei echipe. Eu nu am auzit în viaţa mea !

Nu i-a picat bine lui Dawa. Eu zic că nu sunt bune lucrurile astea, că atragi antipatii”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Citește și Replica lui DawaCum a răspuns fundașul FCSB după ce a fost ironizat de Louis Munteanu Citește mai mult Replica lui Dawa Cum a răspuns fundașul FCSB după ce a fost ironizat de Louis Munteanu

Mihai Stoica: „Nu ar fi putut să fie îndreptate spre mine”

Oficialul celor de la FCSB a fost întrebat și dacă gesturile făcute de Louis Munteanu la cele două goluri ar fi putut să fie adresate lui.

„Către mine, de ce? Eu am spus clar că am pus pe cineva să-l întrebe (n.r. - să semneze cu FCSB), a zis că nu vrea la noi, am zis că e un băiat cu personalitate, o fi ţinut cu altă echipă.

Nu ar fi putut să fie îndreptate spre mine gesturile şi, chiar dacă ar fi fost cazul, până la urmă s-a grăbit fiindcă s-a terminat 2-2. Dacă noi jucam cu echipa din a doua jumătate de la început...”

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB: golul marcat de Louis Munteanu pentru 1-0