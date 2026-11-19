Mihai Stoica (61 de ani) a reacționat după declarațiile dure făcute de Victor Pițurcă la adresa sa, după plecarea de la FCSB.

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Fostul selecționer a fost întrebat despre despărțrea lui Stoica de clubul la care a activat în ultimii 16 ani, însă acesta l-a numit doar un „slujitor” al lui Gigi Becali, nu un conducător de club.

Mihai Stoica: „De la Pițurcă aș fi vrut să știu cu cât se mai vinde naftalina pe piața neagră”

Reacția fostului președinte al CA de la FCSB a fost una surprinzătoare și interpretabilă:

„De la Pițurcă aș fi vrut o singură informație: cu cât se mai vinde naftalina pe piața neagră?

Altceva nu mă interesează. Nu mă interesează nicio opinie de la un om care nu a fost în stare să fac absolut nimic ca antrenor și manager la o echipă de club.

Și care a făcut la națională pentru că a prins generația lui Hagi, Popescu, Petrescu și a lui Chivu și Mutu”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Răspunsul fostului oficial de la FCSB ar putea face referire la faptul că Pițurcă se află în afara fotbalului de mulți de zile, dar și la dosarul în care acesta a fost anchetat în 2023.

La acel moment, Victor Pițurcă a fost reținut de DNA, după ce a fost acuzat că a facilitat accesul fiului său, Alexandru Pițurcă, la un contract de peste 8,6 milioane de lei.

Contractul presupunea vânzarea către MApN a unor măști de protecție neconforme aduse din China, prin firma PAV Green Energy, administrată de fiul fostului selecționer, în perioada pandemiei de Covid-19.

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