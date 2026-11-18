Victor Pițurcă (70 de ani) a comentat plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB, după ce patronul Gigi Becali (68 de ani) a luat măsuri radicale pentru a redresa echipa.

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Mihai Stoica s-a despărțit de FCSB după 16 ani petrecuți la club în cel de-al doilea mandat, iar Gigi Becali i-a angajat mai apoi pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala.

Victor Pițurcă, despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „La Gigi a fost slujitor”

Victor Pițurcă consideră că Mihai Stoica nu a avut niciun cuvânt de spus în fața lui Gigi Becali în ceea ce privește conducerea roș-albaștrilor.

„Nu mă interesează subiectul ăsta. Unde a jucat băiatul ăsta? Ce conducător a fost? Există la Gigi Becali conducător? La Gigi a fost slujitor. Știe toată lumea, a recunoscut și el. Deci, restul nu mă interesează”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.

În schimb, fostul selecționer al României a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Rusescu și Szukala, cei care ocupă acum funcțiile de coordonator al academiei, respectiv de director sportiv.

„Sunt doi băieți deștepți, inteligenți. De mult avea nevoie Gigi de așa ceva.

Problema e că cel care a plecat (n.r. MM Stoica) îi dădea telefon patronului, stăpânului. Acum cine mai dă foaia cu echipa și cu schimbările? Ăștia (n.r. Rusescu și Szukala) sunt altceva”, a mai spus Pițurcă.

Când FCSB a pierdut 3 meciuri la rând, vai de capul meu! De abia aștepta Gigi. Dar dacă nu mai câștiga 2 sau 3 meciuri, începea să facă el ceva că nu-i convenea. Făcea el echipa. Victor Pițurcă, despre Laurențiu Reghecampf

Mihai Stoica, „clientul” lui Pițurcă de mulți ani

Nu este pentru prima dată când Victor Pițurcă îl critică pe Mihai Stoica. În 2019, fostul selecționer a dezvăluit cum a ajuns Stoica la Steaua, în 2004, antrenată la acea vreme de Pițurcă.

Fostul antrenor a declarat că Teia Sponte a insistat pentru aducerea lui Mihai Stoica la echipă.

„Asta a fost marea mea greşeală. Din punctul meu de vedere, nu avea nicio calitate. Pur şi simplu, au venit ei cu doi jucători pe care i-am luat noi, Boştină şi Ghionea. În rest, Gigi a insistat la mine foarte mult, domnul Păunescu nu îl dorea.

Eu am vrut să îl aduc pe Stan. Înainte a fost Marius Stan (n.red. - fostul președinte al Oțelului), dar nu s-a înţeles cu Păunescu. Pe urmă a venit Stoica, adus de Teia Sponte şi m-a înnebunit. S-a rugat ăsta de mine, că îl trimitem la televiziuni, că vorbeşte. Am zis să îi facem pe plac, dacă îl vrea el şi i l-am adus pe dracu' în casă.

A fost un element care l-a schimbat foarte mult în rău pe el (n.r. pe Gigi Becali) . Nu îşi dă seama, dar aşa a fost. Toţi se pricep la fotbal. Şi Gigi Becali şi Stoica, dar sunt amatori. Înţelege lucrul acesta, sunt amatori. Şi tu te pricepi la fotbal. Zi de zi vorbeşti numai despre fotbal. Ai impresia că te pricepi foarte bine”, a declarat Pițurcă în 2019.

FOTO. Prezentarea lui Rusescu și Szukala la FCSB

Gigi Becali a fost plăcut surprins de modul de lucru al lui Rusescu și Szukala la FCSB, iar cei doi au luat deja primele decizii pentru viitoarele transferuri ale echipei.

Raul Rusescu a anunțat că va fi înființat un departament de scouting la club.

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