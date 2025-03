Craiova - Farul 1-0. Mirel Rădoi (43 de ani), antrenorul oltenilor, s-a declarat încântat de victorie și crede că echipa sa va avea un avantaj considerabil în meciul următor, cu FCSB, din ultima etapă a sezonului regulat.

Antrenorul oltenilor a avut, însă, o temere înaintea duelului cu Farul. Acesta considera că jucătorii săi ar fi putut pica din punct de vedere fizic din cauza antrenamentelor foarte dure pe care le-a desfășurat în ultimul timp.

Mirel Rădoi: „Dacă nu câștigam, îmi asumam”

„M-am temut din punct de vedere fizic, pentru că am avut zile cu antrenamente dure. Am exagerat puțin, aș putea să spun. Dacă nu câștigam, îmi asumam, pentru că poate i-am încărcat mai mult decât trebuia. M-am temut de acest meci.

Am trăit periculos câteva partide, am trăit periculos la Botoșani. Când te aperi prea aproape de poarta ta, poate deveni periculos. De fiecare dată încercăm să ținem liniile cât mai sus. Și spectatorilor le-a plăcut reacția băieților. La 1-0, chiar dacă am jucat câteva mingi lungi, am avut reacție și am făcut presing”, a transmis tehnicianul, potrivit digisport.ro.

Mirel Rădoi, despre Alex Mitriță: „E un lider și bate cu presiune mare la echipa națională”

Mirel Rădoi a vorbit și despre Alexandru Mitriță, marcatorul singurului gol al meciului, despre care spune că este printre cei mai importanți jucători de la Craiova și merită să fie chemat la echipa națională de către Mircea Lucescu.

Trebuie să discutăm despre Mitriță. Aduce un plus mare echipei, aduce un plus de valoarea individuală, pus în slujba echipei. E un lider și bate cu presiune mare la echipa națională Mirel Rădoi

„Mă bucur că ajungem la finalizare. Dacă nu am avea ocazii, ar fi o problemă mare, pentru că un 0-0 nu te aduce nici în play-off și nici nu te ajută să câștigi campionatul. Prefer mereu un 1-1 decât un 0-0”, a adăugat antrenorul oltenilor.

4 milioane de euro valorează Alex Mitriță, conform transfermarkt.com

Rădoi: „Să sperăm că-i prindem obosiți”

În ultimul rând, antrenorul de 43 de ani din Bănie a prefațat meciul cu FCSB, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii.

Acesta este de părere că echipa sa va avea un avantaj considerabil în fața campioanei, deoarece aceștia vor veni după meciul tur din Europa League, cu Olympique Lyon, de pe 6 martie.

„Mai avem un meci cu FCSB, care va fi un test important, pentru a ne analiza înainte de play-off. Nu vreau să pronunț cuvântul titlu. Pe mine nu mă interesează pe ce loc termin acum, mă interesează pe ce loc termin în play-off.

Trebuie să vedem dacă ne putem ridica la nivelul FCSB-ului, să vedem care este valoarea echipei în momentul de față”, a declarat Mirel Rădoi, după victoria cu Farul Constanța, scor 1-0.

Să sperăm că-i prindem obosiți, sper să joace bine, să obțină un rezultat pozitiv cu Lyon și să-i prindem obosiți Mirel Rădoi

După acest meci, Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe locul 1, cu 52 de puncte din 29 de etape.

De cealaltă parte, Farul Constanța rămâne pe poziția 10, cu 34 de puncte.