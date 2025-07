„Echipă creată din magie” Fetele Angliei sunt fericite. Al doilea titlu continental: „Fiecare a visat. Țintește la stele!”

Anglia e campioana Europei la fotbal feminin a doua oară la rând. A fost mai tare decât Spania la penaltyuri: 3-1.

Dacă britanicele sunt în culmea bucuriei, ibericele sunt la pământ, afectate, dezamăgite: „În stare de șoc. Fotbalul e crud”.

Anglia e campioana Europei, a cucerit încă o dată titlul continental. A doua oară consecutiv, la distanță de trei ani.

2022: 2-1 după prelungiri în finala cu Germania.

2025: 1-1, 3-1 la penaltyuri în ultimul act cu Spania.

La ambele turnee, selecționera Albionului a fost Sarina Wiegman, olandeza care transformă totul în miracol.

Kelly: „Asta înseamnă Anglia. Sunt atât de mândră!”

Și tot la ambele turnee, cea care a adus trofeul a fost Chloe Kelly. În 2022, a împins mingea în plasă din careul mic.

Șutul lui Kelly a fost perfect la penaltyuri Foto: Imago

În 2025, a transformat lovitura de pedeapsă decisivă. Ultima!

110 km/h a fost viteza mingii la penaltyul executat de Kelly duminică. Golul cel mai rapid marcat la Euro 2025

„Această echipă arată exact ce înseamnă Anglia. Sunt atât de mândră. O echipă magică”, a declarat Kelly pentru ITV.

E un moment uriaș. Fiecare fată a jucat visând: poți s-o faci. Țintește la stele! Chloe Kelly, jucătoare Anglia

Și portarul britanicelor, Hannah Hampton, MVP-ul finalei (a apărat două penaltyuri; Paralluelo a tras pe lângă bară), credea în Kelly. „Când am văzut că trage ea acel penalty, am gândit: «Asta e! Am câștigat!»”.

Această echipă e incredibilă. Am dovedit în tot turneul că revenim după ce suntem conduse. Avem această atitudine îndrăzneață. Niciodată nu ne predăm Hannah Hampton, portar Anglia

„Sunt în stare de șoc”. Cea mai bună jucătoare a Spaniei a ratat la 11 metri

Aitana Bonmati, dublu Balon de Aur și FIFA The Best, a fost una dintre jucătoarele spaniole care au ratat.

„Sunt în stare de șoc, e crud ce s-a întâmplat. Era visul nostru și totul s-a hotărât la 11 metri”, a afirmat mijlocașul Barcelonei.

Suferința Aitanei Bonmati Foto: Imago

„Îmi cer scuze pentru greșeala mea, nu am putut marca. Cred că am jucat bine, uneori am fost superioare, dar uneori în fotbal nu e suficient”, s-a plâns Aitana la RTVE.

Sunt foarte supărată acum, mă voi liniști în următoarele zile. Același lucru s-a întâmplat și cu Barcelona în Liga Campionilor Aitana Bonmati, jucătoare Spania

Barca a fost învinsă în finala Champions tot de o formație insulară, 0-1 cu Arsenal.

E dezamăgită, afectată, însă promite să se întoarcă, precum colegele ei.

Fotbalul e crud. Pare că totul merge rău acum, dar cred că Spania a jucat cel mai bun fotbal la Euro. Victoria îi unește pe oameni, dar vom reveni: Cupa Mondială e peste doi ani. Și vom încerca din nou la următorul Euro Aitana Bonmati, jucătoare Spania

Premiile Euro feminin

Aitana Bonmati (Spania) - MVP-ul turneului

Hannah Hampton (Anglia) - jucătoarea finalei

Esther Gonzalez (Spania) - golgeterul turneului (4)

Michelle Agyemang (Anglia) - tânăra turneului

