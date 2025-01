„Nu suntem departe de Spania” Noul doctor din Giulești , despre ce trebuie să se schimbe la Rapid: „E loc de mai bine”

Doctorul Misael Rivas Lopez (48 de ani) a explicat cum a fost convins să semneze cu Rapid București.

Condițiile găsite la gruparea giuleșteană nu sunt departe de cele din Spania, susține mexicanul.

Înainte de a transfera jucători, Rapid s-a întărit pentru a doua parte a sezonului cu un fost angajat de la Espanyol.

Medicul Misael Rivas explică de ce a venit la Rapid: „Proiect uriaș”

Rivas a vorbit despre ce l-a făcut să aleagă Rapidul, o formație din România, țară despre care știa puține lucruri.

„Am luat această decizie pentru proiectul care mi-a fost prezentat, atunci când m-am întâlnit cu oamenii din comitetul director de la Rapid.

Mi-au arătat intențiile lor și proiectul uriaș pe care îl creează în jurul echipei. Acesta a fost motivul principal al deciziei mele.

N-am avut timp prea mult să stau în România. Am citit despre țară și oameni, înainte să vin. Am întrebat anumite persoane despre România și am aflat doar lucruri bune.

Știu că sunt adevărate, pentru că, de exemplu, staff-ul și jucătorii au fost foarte amabili cu mine încă din prima zi”, a declarat Rivas pentru Rapid TV.

Mexicanul l-a lăudat și pe antrenorul Marius Șumudică, pe care l-a avut ca adversar în Arabia Saudită.

Îl știu pe Marius Șumudică. Am fost la Al Shabab, iar oamenii vorbeau foarte frumos despre el. Este o persoană foarte bună, inteligentă, în multe privințe legate de sport. Misael Rivas, doctor Rapid

Misael Rivas: „Rapid nu e foarte departe de ceea ce au echipele spaniole”

De-a lungul carierei, Misael Rivas a lucrat în departamentul medical al clubului Merida FC (2013 - 2017), iar apoi a fost doctor al echipelor UD Almeria (2017 - 2018), Espanyol (2018 - 2022) și Al-Shabab (2022 - 2023).

Cel mai mult l-a marcat perioada petrecută în Spania, însă susține că Rapid nu este departe de ce a găsit acolo.

„Există o structură, Rapid are personal bun, fizioterapeuți, maseuri, iar jucătorii au o atitudine bună și dispoziția să facă ce trebuie să facă.

Bineînțeles că putem îmbunătăți, pentru că întotdeauna este loc de mai bine.

În primul rând, trebuie să ne îmbunătățim pe partea de educație a jucătorilor și pe partea de prevenție, pentru a preveni accidentările. Cred că acestea sunt cele mai importante aspecte.

Nu suntem foarte departe de ceea ce au echipele spaniole. Avem nevoie să ne îmbunătățim în anumite zone specifice, în diagnostic, în prevenție, în rutina oamenilor, în readaptarea jucătorilor după accidentări.

Știu că cei din club vor să fim mai buni în aceste zone, dar nu suntem departe, suntem aproape”, a mai spus noul doctor al Rapidului.

În acest sezon, Rapid a lucrat cu medicii Andrei Curaliuc și Senol Omer.

Misael Rivas și cel mai memorabil moment al carierei: „Am câștigat Liga 2 în Spania”

Mexicanul spune că perioada petrecută în Spania i-a modelat abordarea ca medic sportiv.

„Perioada aceea, în Spania, a fost apogeul meu profesional, pentru că am învățat foarte multe lucruri. Cum am mai spus, trebuie să ne îmbunătățim lucrurile cele mai de bază.

Fotbalul spaniol este, acum, un loc dificil pentru a lucra și pentru a juca, pentru că acolo sunt cele mai bune echipe la care poți lucra. Vreau să folosesc acea experiență pentru a îmbunătăți lucrurile la Rapid.

Cred că cel mai memorabil este momentul în care am câștigat liga a doua, cu Espanyol, pentru că am avut foarte multă presiune să câștigăm campionatul și să intrăm în prima ligă”, a mai afirmat Rivas.