Farul Constanța - Oțelul Galați 0-1. Gică Hagi (59 de ani) nu găsește explicații pentru jocul slab al echipei sale, care riscă să rateze calificarea în play-off.

Oțelul Galați a învins Farul Constanța, scor 1-0, după un gol marcat în minutul 90+5, de către Telles, în etapa #17, din Superligă.

Imediat după fluierul final, Gică Hagi a venit la flash-interviu, la Digi Sport, și a fost foarte supărat pe elevii săi, mai ales că golul primit a fost unul la ultima fază a meciului.

Gică Hagi, bulversat după eșecul cu Oțelul

„Trebuia să fim limpezi, concreți, să marcăm. Întâlneam o echipă care știam că iese la joc, iar, din păcate, nu am făcut ce trebuie, iar fotbalul te pedepsește. Nu a fost un meci echilibrat.

Prima repriză a fost cea mai proastă a noastră de până acum, nu am nicio explicație. Suntem la muncă, nu pot să-mi explic.

Noi nu am câștigat un duel în careu în ultimele minute. Mai devreme sau mai târziu trebuia să primim gol. Doare, avem un an greu, cum am spus de mai de mult”, a spus Gică Hagi.

„Lenți, previzibili, săraci”

„În a doua repriză, am încercat să repar ceva, să fac ceva. În atac noi ne-am antrenat 7-8 zile. Am încercat să pregătim meciul două zile, le-am spus ce au de făcut.

E greu să ajungi să dai la poartă. Am avut prea puține ocazii de poartă. Trebuia să câștigăm dueluri, dar din păcate am fost mult prea lenți, previzibili, multe pase în spate.

Nu e nimic capital, ne e greu, ăștia suntem, toți trebuie să uite ce am făcut în trecut, să nu stăm cu nasul prea sus.

N-am văzut poarta, noi n-am atacat careul, o fază am avut în repriza a doua. Prea săraci. Nimic nu e capital, ne luptăm. Ăștia suntem”, a adăugat Hagi.

În urma acestui rezultat, Oțelul Galați pune capăt unei serii de 9 etape fără victorie și urcă pe locul 9 în clasamentul Superligii.

De cealaltă parte, Farul Constanța rămâne momentan pe poziția 11, cu 20 de puncte, după primele 17 meciuri.

Clasamentul actualizat al Superligii

Poziția Echipa Meciuri Jucate Puncte 1 U Cluj 16 30 2 CFR Cluj 16 27 3 Petrolul Ploiești 16 26 4 Univ. Craiova 16 25 5 Dinamo 16 25 6 Sepsi 17 25 7 FCSB 16 24 8 Rapid 16 23 9 Oțelul 17 23 10 Poli Iași 16 20 11 Farul 17 20 12 UTA Arad 16 18 13 Unirea Slobozia 16 18 14 FC Botoșani 16 16 15 FC Hermannstadt 16 13 16 Gloria Buzău 17 13