Paul Neagu (70 de ani), antrenorul lotului național de bob și sanie, acuzat de proxenetism și trafic de carne vie, susține că nu este vinovat.

Pentru moment, acesta se află în Germania, alături de familie.

Paul Neagu este acuzat de DIICOT că ar fi obligat trei dintre sportivele sale să se prostitueze, în schimbul obținerii unor contracte de sponsorizare, conform hotnews.ro

În dosar mai este vizat și un om de afaceri româno-libanez, Nassar Ghaleb.

Chestionat pe marginea acestui subiect, Paul Neagu, aflat în Germania, consideră că i se face o mare dreptate și susține că acuzațiile sunt false.

„Faptul ca am fost acuzat e o mare greșeala. Din ce am citit în presă, nu mă văd ca proxenet, vânzător de carne vie. Eu am făcut sport de mare performanță.

În 2020, a mai fost întocmită o comisie disciplinară și am arătat că n-am fost vinovat. Dup-aia, s-au făcut iar niște contestații, din partea unor sportive care se vedea că nu pot face sport de înaltă performanță”, a declarat Paul Neagu, la Digi 24.

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, fosta sa elevă, Ioana Gheorghe, care l-a acuzat pe antrenor, în 2020, de violență, hărțuire și intimidare, susține că ar fi vorba, de fapt, despre zeci de cazuri.

Care sunt acuzațiile care i se aduc lui Paul Neagu

Potrivit DIICOT, în perioada 2013 – 2019, suspectul, în calitate de antrenor al unui lot național feminin de sporturi de iarnă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, a recrutat trei persoane vătămate, prin abuz de autoritate și inducere în eroare, cu privire la obținerea unor performanțe sportive interne și internaționale, în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la practicarea prostituției ”.

Acesta le-ar fi adăpostit pe victime în incinta sediului social aparținând centrului sportiv din Constanța, de unde acestea erau transportate în străinătate, dar și în mai multe locații din municipiul Constanța, dar și teritoriul Germaniei, Principatul Monaco și Letonia.

Astfel, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimelor, de atașamentul emoțional și ulterior de starea de sănătate psihică precară, suspectul le-a constrâns fizic și moral să întrețină acte sexuale cu persoane de sex masculin, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale, sub forma unor sponsorizări oferite lotului național feminin de sporturi de iarnă Procurorii DIICOT

Cine este Paul Neagu

Paul Neagu s-a născut pe 6 iunie 1954 la Constanța. A practicat bobul și a participat la Jocurile de iarnă din 1976 Innsbruck (locul 8 - bob 4), 1992 Albertville - (locul 20, bob 4, locul 22, bob 2) și 1998 Nagano (loc 25, bob 2).

Din 1979, Paul Neagu a ales să se stabilească alături de familie în Germania, în stațiunea montană Winterberg, din landul Renania de Nord-Westfalia.

În ultimii ani, Paul Neagu a fost coordonatorul lotului național de bob al României.

În urma scandalului iscat, COSR a obligat Federația Română de Bob și Sanie să-l suspende de acesta din funcție.