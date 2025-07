„Hagi venea să mă vadă, eu driblam tot” Marian Aliuță, dezvăluiri despre gestul impresionant al generației Steaua '86

Marian Aliuță (47 de ani) își amintește zâmbind cum a reușit să-l impresioneze pe Gheorghe Hagi, care venea să-l vadă jucând la juniorii Stelei, în 1986.

În episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, fostul jucător de la Steaua și Rapid dezvăluie cum l-a ajutat generația roș-albastră care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Începuturile lui Marian Aliuță în fotbal nu au fost ușoare, dar ambiția l-a împins de la spate și l-a făcut să se remarce.

Marian Aliuță: „Am ieșit primul la selecție. Au fost 300-400 de copii”

A visat să joace la Steaua, echipă care-l fascinase de când a văzut-o ridicând Cupa Campionilor Europeni, în 1986:

„Pentru mine, Steaua '86 a fost dorința de a ajunge acolo. Eu chiar în '86 am ajuns la selecție în Ghencea, imediat după ce au câștigat.

(...) Crede-mă că au fost 300-400 de copii și am ieșit primul din selecție. Țin minte și acum că mi-au dat un tricou... Era al lui Fane Petcu, care jucase la Steaua, și am primit un tricou cu numărul lui. Primul copil fiind selectat primea un tricou de la echipa mare. Eu am luat acel tricou.

M-a îmbrăcat tata cu acel tricou, care-mi venea până la glezne. S-a mândrit mult cu mine! Să ieși primul copil din 300-400 de copii la selecție… îți dai seama, a fost o mândrie pentru tata. Eu nu realizam, eram fericit că aveam un tricou cu Steaua”, a povestit Aliuță.

Marian Aliuță: „Hagi venea să mă vadă, eu driblam tot”

„(...) Am fost foarte mult ajutat de foștii fotbaliști și mă refer la generația din '86. Dacă nu aveam ceva, îmi dădeau. Dacă n-aveam bani de cantonament, puneau ei și plecam, dacă n-aveam ghete, îmi dădeau.

N-am dus lipsă în centrul de copii și juniori de la Steaua. Pentru că aveam talent și mi se oferea… Hagi, Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, de care am fost mai apropiat, au fost lângă mine.

Țin minte, când eram în '87-'88, Hagi întreba la ce oră vin eu la antrenament. Venea la marginea terenului să mă vadă. Când îi vedeam, radiam și începeam să driblez tot ceea ce prindeam. Aveam o motivație și îmi doream să ajung ca ei”.

