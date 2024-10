Antrenorul unui lot național feminin de sporturi de iarnă a obligat trei tinere cărora le promisese performanțe sportive să se prostitueze, potrivit DIICOT , citat de HotNews.

Surse judiciare au declarat pentru HotNews că este vorba despre antrenorul lotului național de bob și sanie al României, Paul Neagu, iar celălalt suspect ar fi omul de afaceri Nassar Ghaleb.

Ioana Gheorghe, fostă membră a lotului olimpic feminin de bob, îl acuza, în 2020, pe Paul Neagu de violență, hărțuire și intimidare.

Sportiva, care s-a retras după ce a fost suspendată pentru plângerea depusă împotriva antrenorului, a vorbit azi cu GOLAZO.ro despre problemele pe care le-a avut și despre ancheta DIICOT în desfășurare. Paul Neagu este cercetat pentru proxenetism.

Bună ziua, Ioana. Ai fost surprinsă de vestea venită astăzi de la DIICOT? Cea care spune că Paul Neagu, antrenorul lotului național de sanie și bob, este acuzat de proxenetism?

Evident. Am fost în stare de șoc, dar și de fericire, în același timp. Șoc pentru ce a putut face, iar fericire pentru că, în sfârșit, s-a aflat. Numai că a durat cam mult. 4 ani de când a existat incidentul cu mine. Dar cred că vestea de astăzi are legătură și cu mine, cu faptul că am spus de acum patru ani că domnul în cauză face astfel de lucruri.

Patru ani sunt mulți cu atât mai mult cu cât a continuat să fie antrenorul lotului național, stând lângă alte fete?

Da, el a continuat să antreneze. Și asta a fost o mare nedreptate. Pentru că, în 2020, când eu am făcut plângerea împotriva lui, Federația de bob și schi m-a suspendat vreme de doi ani. Iar pe el, doar o lună! Fostul secretar al federației, Florin Țicu, a spus că am o „imaginație bogată”. Apoi, când dumnealui a murit, postul său a fost ocupat de soție, Sorina Țicu. Dumneaei este și președintele actual. Deci ce șanse aveam eu să fiu crezută? De la nouă ani mă antrenam și, deodată, am fost suspendată doi ani. Dar eu eram victima!

Povestea aceasta nu a ajuns și la urechile domnului Novak, Ministrul Sportului din anul 2000?

Din câte-mi amintesc, nu? Eu am fost luată în batjocură atunci. Comitetul Olimpic Român m-a sprijinit oarecum. Am ținut legătura cu ei, dar atât. Nu m-au ajutat cu nimic. Mai degrabă „un umăr” pe care să mă descarc. Dar nu m-a crezut nimeni. În schimb, Federația Internațională de Bob a vrut să mă ajute. Au spus că nu acceptă așa ceva în acest sport. Dar ei nu au nicio putere de decizie. COSR și Federația noastră au ultimul cuvânt. Iar ei au decis să mă suspende.

„Când i-am spus că o să fac plângere, mi-a zis: «Nu ai martori»”

Cum s-a comportat, atât cât poți să spui, Paul Neagu cu tine?

Păi, de la mesaje nepotrivite pe WhatsApp la glume cu tentă sexuală. La invitații la mese cu oameni influenți, atunci când era cam clar ce vrea să obțină. A intrat peste mine în cameră, iar eu tocmai ieșisem din duș. Eram doar în lenjerie intimă, dar asta nu l-a împiedicat să stea acolo și să mă certe pentru că îi răspunsese tăios la un mesaj. Când i-am spus că o să fac plângere, mi-a zis: „Nu ai martori, nu a văzut nimeni, nimic”. Așa că am plecat atunci de la hotel. L-am sunat pe logodnic și a venit să mă ia.

Poți să-mi spui numele acestor persoane influente?

Nu, pentru că este o anchetă în desfășurare și nu vreau să mă amestec. Dar se știe cine era influent în Constanța în anul 2020. Bine, era și înainte.

La DIICOT a fost chemat Radu Mazăre în acest dosar, pentru declarații.

Repet, nu aș vrea să dau nume. A durat patru ani… Dacă o singură fată m-ar fi susținut și ar fi povestit și ea ce i s-a întâmplat, atunci ar fi fost mult mai simplu. Și adevărul ar fi fost descoperit mult mai repede.

Ele au fost duse din timpul lor liber, sâmbătă și duminică cu diverși oameni din lumea interlopă. Știm de domnul Mazăre din Constanța, bine-cunoscut. Christian Toth, logodnicul Ioanei Gheorghe, pentru Ziua de Vest

Când ai făcut plângerea, în anul 2020, celelalte colege, cărora, iată, li se întâmplau lucruri mai grave, nu te-au susținut?

Nu, eu am fost singură. Poate de asta a și durat patru ani până au ajuns aici cu ancheta. E vorba de alte trei fete, care nu erau pe vremea când eu am activat. Chiar mi s-a spus că, dacă era adevărat ce spuneam, și alte fete s-ar fi plâns de-a lungul timpului. Pentru că zvonuri cu privire la comportamentul lui Paul Neagu existau. Acum, iată, a ieșit adevărul la iveală.

Crezi că acum, cu această anchetă în desfășurare, vor avea curaj și alte fete să iasă și să spună adevărul?

Eu cred că sunt zeci de cazuri. La mine a fost o chestie relativ banală dacă o comparăm cu ce am aflat astăzi. Dar frica e mare și le înțeleg. Iar unele au obținut și avantaje materiale, să fim serioși. Banii joacă un rol important. Poate ești forțată la început, dar apoi dai de gustul banilor.

Apropo de bani, cât se câștigă atunci când faci aceste sporturi, bob și sanie?

Mai bine decât crede lumea. Eu am făcut și atletism, așa că pot face diferența. Banii iei și de la club, și de la COSR. Deci iei două salarii. Așa că eu, pentru că de suma asta sunt sigură, încasam în jur 7.000 de lei pe lună. La atletism luam 1.100 de lei. Asta în condițiile în care chiria mea din București era de 350 de euro. Îți dai seama…

În comunicatul DIICOT există referire la mai multe țări în care fetele erau constrânse să se prostitueze. Asta se întâmpla în sezon?

Sezonul începe în septembrie și țin până în februarie, martie. Timp în care lotul național se mută, săptămânal, în alte orașe, în alte țări. Concursurile fiind în weekend, noi luni, marți, plecam spre o nouă destinație.

Vreau să revenim la afirmația fostului secretar general al Federației de Bob și Schi, de acum patru ani, domnul Florin Țicu. Prieten bun cu antrenorul Paul Neagu. Domnul Țicu spunea atunci că ai „o imaginație bogată”. Dumnealui a murit între timp, iar funcția sa a fost ocupată de Sorina Țicu, soția. Aceasta este, actualmente, șefa Federației. Pare că lupta ta era pierdută din start.

Așa e. Ce să mai zic? Eu am încercat. M-am plâns, dar în zadar. Măcar acum, după patru ani, s-a dovedit că eu nu aveam o imaginație așa bogată cum credeau ei. Din păcate, pentru că situația e mult mai gravă.

„Cum să mai aibă curaj altă fată să spună adevărul dacă a văzut ce mi s-a întâmplat mie?”

Ai spus mai devreme că nu crezi că e un caz izolat. Că mai sunt și alte fete care au trecut prin lucruri oribile. Cum crezi că a rezistat antrenorul Paul Neagu în această funcție?

Având sprijin politic, cel mai probabil. Da, nu cred că doar aceste trei fete sunt implicate. Cred că și unele dinaintea mea au pățit lucruri. Dar cele trei și cu mine am avut curaj să spunem ceva. Eu am spus la vremea mea, dar am fost suspendată doi ani, iar el, o lună. Cum să mai aibă curaj altă fată să spună adevărul dacă a văzut ce mi s-a întâmplat mie?

Tu ai renunțat acum patru ani la sport, după ce fuseseși suspendată.

Da, dar să știi că am sperat multă vreme că o să mi se anuleze suspendarea. Nu cred că e un motiv plauzibil faptul că am făcut o plângere împotriva unui antrenor care s-a comportat inadecvat față de mine. De ce să nu-mi pot continua activitatea la un alt club, cu un alt antrenor? Mi se pare nedrept. Cum să mint? Pentru ce? Păi, plecam de la un sport foarte bine plătit? Ar fi trebuit să-mi iau două job-uri ca să iau aceeași sumă. Am deranjat cu plângerea mea, asta a fost motivul. Dar acum a aflat toată lumea că nu inventam nimic.

Sorina Țicu, președinta Federației Române de Bob și Sanie, nu a putut fi contactată în cursul zilei de astăzi de GOLAZO.ro pentru a-și exprima un punct de vedere.

„Își ținea ziua de naștere una dintre colege. Paul Neagu, antrenorul, știa că am rămas singură în cameră, că fetele au mers la băieți, în clădirea de lângă, și că eu niciodată nu merg în cameră la ei.

Atunci, mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp, în care mi-a spus că fetele au plecat la băieți și m-a întrebat dacă putem să discutăm puțin. I-am răspuns, între ghilimele, cu ceea ce mi-a spus logodnicul meu că a vorbit cu el, «că sunt mediocră, că nu mai progresez, că îmi fac bagajele să plec acasă». A văzut mesajul după 10 minute și în nici 12, în total, a fost la mine în cameră.

Eram în lenjerie intimă, numai ce ieșisem de la duș. A intrat peste mine în cameră, nici nu l-am văzut la început, pentru că ascultam muzică în căști. Când l-am văzut, eram la mine la pat. Mi-a smuls telefonul din mână. În momentul în care i-am spus să îmi dea telefonul înapoi, că nu are niciun drept să îl ia, s-a repezit. Eu eram în pat și el stătea în picioare și se uita de deasupra mea. Avea telefonul în mână și a încercat să dea cu el în mine. Atunci, l-am prins de mână, l-am întrebat «Ce faceți?». A încercat să mă jignească și să mă înjure. Eu am strigat-o pe colega mea care era în dormitor.

El a început să îmi râdă în față «Nu ai martori, nu știe nimeni». Până la urmă, a văzut că era în cameră. A început să spună «Nu ți-am făcut nimic, nici nu te-am atins. Niciun fel de problemă, acum ies din cameră».

Îi zicea colegei «Fata asta are halucinații, nu știe ce vorbește. A luat-o razna, a înnebunit. Îi trebuie psihiatru». După ce a plecat, am întrebat-o pe colega mea dacă a auzit ce s-a întâmplat, a spus că nu…”. La fel, când a venit și poliția, la apelul logodnicului, colega nu a recunoscut nimic. „Mi-au râs în nas”, a povestit Ioana Gheorghe pentru ziuadevest.ro.

Tot pentru sursa citată, sportivă a susținut că „antrenorul Paul Neagu are relații cu lumea interlopă, dar și sprijin din politică”.

Publicația mai scria, la acea vreme că Neagu „le-ar pune pe fete să se întâlnească cu bărbați din cele două medii”.