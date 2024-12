Scandalul Guardiola - Mourinho continuă  Pep se simte persecutat: „ Ne vrea retrogradați! Încă unul din țara asta și mulți din toată lumea”

Pep Guardiola (53 de ani) și Jose Mourinho (61 de ani) poartă un război al declarațiilor, după ce antrenorul spaniol a comparat performanțele lor în Premier League, iar portughezul l-a acuzat că a trișat.

Guardiola neagă că ar fi încălcat vreo regulă și spune că Mourinho își dorește să o vadă pe Manchester City în ligile inferioare din Anglia.

Guardiola și Mourinho sunt rivali încă de pe vremea când cei doi antrenau în Spania, la Barcelona, respectiv la Real Madrid.

Pep Guardiola, despre Jose Mourinho: „Încă unul care o vrea pe Manchester City în Liga 3”

Învins de Liverpool cu 2-0, Guardiola le-a arătat 6 degete suporterilor „cormoranilor”, simbolizând cele 6 titluri de campion în Premier League.

Și Mourinho a făcut un gest asemănător în trecut, însă portughezul a ridicat doar 3 degete, reprezentând titlurile cucerite cu Chelsea.

Guardiola a spus că el a câștigat mai multe trofee decât The Special One, iar lusitanul a replicat: „Eu am făcut-o curat”. Aluzie la cele 115 acuzații aduse lui Manchester City privind încălcarea fairplay-ului financiar.

Răspunsul lui Pep nu a întârziat să apară.

„Glumeam, dar el este încă unul din lista uriașă care vrea echipa în League One (n.r. - Liga 3 din Anglia) sau în Football Conference (n.r. - Liga 5). I-aș spune lui Jose la fel: suntem nevinovați până la proba contrarie. Vom vedea ce se va întâmpla.

Noi doi, eu cu City și el cu Chelsea, putem sta la masă cu Sir Alex Ferguson (n.r. - cu Manchester United) și Arsene Wenger (n.r. - cu Arsenal), nu? Pentru multele, multele titluri pe care le-am câștigat.

Dacă l-am jignit, îmi pare foarte rău, dar a fost o glumă. Adevărul este că el are trei titluri și eu am șase. Acesta este un fapt.

Încă unul din această țară și mulți din întreaga lume care ne vor la fund. Este în regulă, este bine. Am spus de multe ori, așteptați sentința. Toată lumea este nevinovată până la proba contrarie”, a declarat Guardiola, citat de Daily Mail.

Pep Guardiola: „Oamenii normali din fotbal nu vorbesc despre asta”

Ibericul i-a adus în discuție pe Arsene Wenger și Sir Alex Ferguson, antrenori legendari cu care se află în relații mult mai bune decât cu Mourinho.

„Cu Arsene, de când s-a retras, a fost incredibil. A fost un gentleman timp de mulți ani. Cu Sir Alex am avut câteva discuții.

Vorbim despre viață, mă întreabă cum este în Anglia, despre experiențele lor la United și Arsenal și despre impactul (n.r. - pentru Wenger) la schimbarea de la Highbury la Emirates (n.r. - stadionul lui Arsenal).

Oamenii normali din lumea fotbalului nu vorbesc despre rezultate sau câte trofee ai câștigat, experiențele frumoase pentru manageri sunt cele pe care le trăiesc.

Amândoi au avut un succes incredibil, și Jose la Chelsea. Îmi amintesc că multă lume spunea despre mine: «Câștigă din cauza Barcelonei și a lui Lionel Messi», iar eu a trebuit să-mi demonstrez valoarea în Anglia. OK, am făcut-o”, a concluzionat Guardiola.

Palmaresul lui Jose Mourinho și cel al lui Pep Guardiola

Jose Mourino:

4X trofee „Antrenorul anului” (2003, 2004, 2009, 2011)

2X trofee Champions League (Inter Milan - 2009/10, FC Porto - 2003/04

1X Cupa UEFA (FC Porto - 2002/03)

1X trofeu Europa League (Manchester United - 2016/17)

1X trofeu Conference League (AS Roma - 2021/22)

3X titluri de campion în Anglia (Chelsea - 2004/05, 2005/06, 2014/15)

2X titluri de campion în Italia ( Inter Milan - 2008/09, 2009/10)

2X trofee de campion în Portugalia (FC Porto - 2002/03, 2003/04)

Pep Guardiola:

3X trofee „Antrenorul anului” (2008, 2010, 2023)

3X trofee Champions League (FC Barcelona - 2008/09, 2010/11, Manchester City - 2022/23)

4X Supercupa Europei (FC Barcelona - 2009/10, 2011/12, FC Bayern Munchen - 2013/14, Manchester City - 2023/24)

4X Campionate Mondiale ale Cluburilor (FC Barcelona - 2009/10, 2011/12, FC Bayern Munchen - 2013/14, Manchester City - 2023/24)

6X titluri de campion în Anglia (Manchester City - 2017/2018, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

3X titluri de campion în Germania (FC Bayern Munchen - 2013/14, 2014/15, 2015/16)

3x titluri de campion în Spania (FC Barcelona - 2008/09, 2009/10, 2010/11)