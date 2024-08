David Popovici a cucerit a doua medalie de la această ediție a Jocurilor Olimpice, bronz la 100m

După cursă, el s-a declarat satisfăcut de rezultat

Înotătorul David Popovici a declarat la finalul cursei de 100 de metri liber, în care a terminat pe locul 3, că este mulțumit că a obținut o nouă medalie.

„Foarte tare mă bucur. Nu contează că nu e de aur, e de bronz, e o medalie olimpică. Sunt al treilea cel mai bun din lume. Vedeți cât de strâns a fost acum, la o sutime de argint și la o sutime de locul patru. Ăsta e sportul”, a spus Popovici, la TVR.

David Popovici a mărturisit că a fost mai calm înaintea cursei de 100 de metri, comparativ cu cea de 200, când a ieșit campion olimpic.

„A fost mai bine acum, am fost mai calm și mai controlat, dar a fost o experiență foarte frumoasă. Mă bucur că am reușit să nu mă culc pe o ureche și să o las mai moale acum. Am dat tot ce am avut mai bun ”, a completat Popovici.

Popovici: „Oamenii nu își dau seama cât de mult muncești pentru o sutime”

El a explicat apoi cât de greu e să îți îmbunătățești performanțele fie și cu o sutime.

„Sunt foarte bucuros că am încheiat acest ciclu olimpic. Cred că oamenii de acasă și cei de aici nu își dau seama cât de mult muncești pentru o sutime... Înseamnă sacrificii nemăsurate, o echipă în jurul meu”, a subliniat Popovici, care l-a felicitat pe Zhanle Pan pentru doborârea recordului mondial: „Felicitări chinezului pentru că a spulberat recordul mondial. Sunt convins că vom mai avea timp să ne-o dăm parte în parte” .

În final, David Popovici le-a mulțumit celor din țară.

„Mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit. Bravo tuturor competitorilor, susțineți-i pe toți care mai au competiții, eu am terminat”, a punctat Popovici.

VIDEO Cursa de bronz a lui David Popovici