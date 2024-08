Nu doar David Popovici, dar și canotajul și poate și alte sporturi au început Jocurile Olimpice mai bine decât așteptările publice.

Asta nu ar fi fost posibil fără ca niște companii, unele private, altele publice, să ofere un sprijin financiar.

Victoriile sunt ale tuturor, înfrângerile doar ale sportivilor, sună una dintre expresiile favorite ale tribunelor. Dar există, în lumea sportului, și constante. Stânci. Nici un sportiv nu se poate exista fără antrenori, medici, federații și, în cazul marii performanțe, fără sponsori.

Dintre firmele din România cine a avut încredere în David Popovici sau în Team Romania, delegația noastră de la PARIS 2024?

Această întrebare a fost pusă de Dragoș Damian, CEO la fabrica de medicamente Terapia Cluj. Damian a pus întrebarea într-un articol din Republica. Cum arată răspunsul?

Lista sponsorilor și a partenerilor COSR

Dedeman - Cel mai mare lanț de bricolaj din România. Proprietarii săi – frații Adrian și Dragoș Pavăl – sunt unii dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țara noastră, averea lor fiind estimată la peste 3 miliarde de euro.

Frații Pavăl sunt cunoscuți în mediul de afaceri românesc pentru faptul că au transformat Dedeman în liderul de piață din domeniul retailului de bricolaj, în fața multinaționalelor străine.

Banca Transilvania – liderul pieței bancare din România. Fiind și cea mai mare bancă din Europa de Sud-Est. Grupul Financiar Banca Transilvania s-a format în anul 2003, principala sa entitate și societate mamă fiind Banca Transilvania. Banca are sediul în Cluj-Napoca și are acționariatul în marea majoritate român – 76,95% la finele lui martie 2024. În prezent BT ocupă primul loc după total active în topul sistemului bancar din România.

Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național din România. Într-un an hidrologic mediu, Hidroelectrica asigură o treime din totalul producției naționale de energie electrică. Hidroelectrica se află pe locul I în topul celor mai valoroase companii din România, fiind cea mai valoroasă companie cu capital de stat, evaluată la peste 10 miliarde de euro.

Allianz Țiriac - Parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. În România, compania operează de peste 30 de ani și este lider pe anumite segmente din piața asigurărilor.

Toyota România - Importatorul și distribuitorul mărcii Toyota. Face parte din Grupul Inchcape, o companie multinațională britanică cu o istorie de peste 160 de ani. În anul 2008, Toyota Motor Corporation a acordat firmei Toyota România statutul de National Marketing and Sales Company (NMSC) pentru întreaga regiune a Balcanilor, respectiv coorodonarea atât a României, cât și a Bulgariei, Republicii Macedonia și Albaniei.

Electrica furnizare - Filială a Grupului Electrica, Electrica Furnizare s-a înființat prin fuziunea fostelor filiale Electrica Furnizare Muntenia Nord, Electrica Furnizare Transilvania Nord și Electrica Furnizare Transilvania Sud. Are un portofoliu de peste 3,2 milioane de clienți.

Romgaz - Compania Romgaz este o societate pe acțiuni, în care Statul este acționar majoritar al societății deținând 70,01% din acțiuni. Principalele segmente de activitate ale ROMGAZ sunt: explorare geologica, productie de gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, furnizare și distributie de gaze naturale, operații speciale și servicii la sonde, producție și furnizare de energie electrică.

PeakSport - Este o marca de echipament sportiv din Asia, care a inceput de curând expansiunea la nivel mondial. Cotată la 1,5 miliarde de USD la Bursa din HongKong, compania îmbracă azi 14 Comitete Naționale Olimpice (Belgia, Brazilia, Slovenia, Noua Zeelandă, Romania, Ukraina, etc.), Nationalele de Baschet ale Germaniei, Australiei, Serbiei etc., Nationalele de Volei ale Serbiei, Romaniei etc. SportLife este distribuitorul exclusiv al marcii PeakSport in Romania, Ungaria si Bulgaria.

SCC Erbașu - Compania a fost înființată în București, ca business de familie în anul 1990, având inițial 20 de angajați. Astăzi are peste 2000 de persoane în echipă și este una dintre cele mai importante companii de construcții cu capital 100% autohton din România, conform clasamentului realizat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Edenia - Edenia este un brand creat în anul 2011 de compania românească Macromex. Încă de la lansare, Edenia a devenit liderul detașat al pieței de legume congelate, fiind totodată un jucător semnificativ și pe alte categorii, precum fileuri de pește, produse semipreparate, pizza, smoothies, pui și altele.

Jidvei - Deține cea mai mare plantație viticolă din România și din Europa cu proprietar unic – 2.500 hectare. Grupul a făcut cele mai mari investiții din sectorul vitivinicol din România, de peste 100 de milioane de euro. Este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată (D.O.C.) din România, având unul dintre cele mai diversificate portofolii de produse. Vinurile Jidvei au fost răsplătite cu peste 840 de medalii.

Transgaz - este unicul operator al rețelei de transport al gazelor naturale din România, asigurând distribuția a peste 90% din gazele naturale consumate la nivel național. Compania intenționează să devină lider pe piața energiei din regiune. Transgaz este listată din 2008 pe segmentul principal al Bursei de Valori București, cu simbolul bursier TGN, și face parte din indicele de referință BET.

Konica Minolta - Konica Minolta Business Solutions Romania, filială a Konica Minolta Business Solutions Europa, a fost înfiinţată în 2003, pe structurile companiei Minolta România, existente pe piaţa locală încă din 1991. Este unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa sistemelor de printare şi furnizor de soluţii şi servicii IT. A închis anul 2023 cu afaceri de peste 35,7 milioane de euro ( creştere de peste 7% comparativ cu anul precedent), arată datele publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe.

Depogaz - Companie deținută de Romgaz, cu o bogată experiență în înmagazinarea subterană a gazelor naturale. Este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

Pandora Prod - Companie din Focşani, unul dintre cei mai mari producători locali de îmbrăcăminte locali, cu peste 1.000 de salariați, care lucrează pentru unii dintre cei mai mari retaileri din lume. Cu sediul în 2 locații din România, Pandora dispune de linii de producție specializate și flexibile la diferite tipuri de țesături, de la țesut, amestec de cașmir, catifea sau dantelă, cu detalii lucrate manual delicate. Site-ul principal este la Focsani, unde facilitatea cuprinde întregul proces de la prelevare, tăiere, coasere, finisare și tot ce ține de cumpărare, suport tehnic și servicii pentru clienți. Aici sunt angajate 520 de persoane, care acoperă 6 linii de producție, precum și funcțiile administrative.

Melinda Instal - Înfiinţată în 2003, este importator şi distribuitor naţional de materiale de instalaţii şi obiecte sanitare, acoperind aproximativ 90% din teritoriul României. Firma mamă a luat fiinţă în Odorheiu Secuiesc ca o afacere familială. Compania desfăşoară și activităţi de caritate: înfiinţarea bazei sportive şi culturale din Cădişeni, renovarea bisericii din Odorheiu-Secuiesc, reabilitarea a numeroase săli în spitalul municipal Odorheiu Secuiesc, renovări în Muzeul Secuiesc, sprijin financiar pentru persoane bolnave, nevoiaşe sau cu dizabilităţi.