PSG - Liverpool 0-1. Luis Enrique (54 de ani) a tras o concluzie clară la finalul partidei: echipa sa a fost cu mult peste „cormorani”.

Tehnicianul spaniol crede că PSG se va califica dacă va juca la fel ca în meciul de miercuri seara.

Arne Slot (46 de ani), antrenorul lui Liverpool, a recunoscut că adversarul a fost superior față de echipa sa în meciul de la Paris.

Manșa retur dintre Liverpool și PSG se joacă marți, 11 martie, de ora 22:00.

PSG - Liverpool 0-1. Luis Enrique: „Am fost cu mult superiori”

După un joc dominat de la un capăt la celălalt, PSG a pierdut partida pe final, după un gol marcat de Elliott, în minutul 87, la un minut după ce l-a înlocuit pe Salah.

„Nu cred că este prea greu să analizăm meciul din această seară. Am fost cu mult superiori lui Liverpool.

Am creat mai multe ocazii și am făcut un joc complet împotriva uneia dintre echipele de top ale Europei. Fotbalul poate fi uneori nedrept.

Am jucat doar prima manșă. Suntem o echipă care nu are nimic de pierdut. Dacă putem repeta jocul din această seară, ne putem califica. Am meritat mai mult. Cel mai bun jucător al lor a fost portarul lor - a fost magnific astăzi.

Am fost cu mult superiori. Nu i-am permis lui Liverpool să joace. Ei au fost mai buni decât noi în primele cinci minute, dar, în afară de asta, am fost noi am fost peste”, a declarat Enrique după meci, potrivit bbc.com.

Arne Slot: „Dacă făceam un egal, tot am fi fost norocoși”

Antrenorul olandez a recunoscut valoarea adversarului și apreciază efortul depus de Enrique la PSG.

„Dacă făceam un egal, tot am fi fost norocoși. Au fost o echipă mult mai bună astăzi. Este un rezultat bun pentru noi, dar am simțit calitatea Parisului.

Toate statisticile arată că au fost echipa mai bună. Nu am fost surprins de cât de buni au fost. Și-au arătat calitatea astăzi. Luis Enrique a creat o echipă incredibilă”, a spus tehnicianul lui Liverpool.

PSG - Liverpool 0-1

Harvey Elliott '87