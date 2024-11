Racing Club de Avellaneda a câștigat sâmbătă Copa Sudamericana, a doua ca importanță în America de Sud, în finala cu Cruzeiro (Brazilia), 3-1.

După marea dezamăgire River Plate, care n-a reușit să joace finala Libertadores 2024, care se disputa chiar pe propriul stadion, Racing a devenit singura echipă argentiniană cu un titlu internațional în acest an.

Pentru că așa se raportează argentinienii la fotbal. În titluri anuale. Am luat sau n-am luat? Fără Sudamericana sau Libertadores, viața e pustie.

Mai important, Racing a învins din nou într-o finală continentală după 36 de ani, de la Supercopa Libertadores din 1988.

Și mai important, antrenorul ei de-acum e jucătorul ei de-atunci. Practic, putem spune că așa a fost scris.

Gustavo Costas, acum și în 1988

În continuare, câteva personaje-cheie și momente speciale legate de această finală.

O viață pentru Racing. Costas, legenda absolută și poarta unui vis

O poveste impresionantă cea a antrenorului lui Racing, Gustavo Costas.

Campion în Peru cu Alianza Lima, în Paraguay cu Cero, în Ecuador cu Barcelona și în Columbia cu Santa Fe, el a câștigat acum un trofeu continental cu Racing, echipa de suflet.

„Racing e iubirea vieții mele. Întâi sunt fan Racing, abia apoi sunt argentinian. Îmi dau și viața pentru Racing. Sunt la poarta visului suprem al vieții mele”, a spus el înainte de acest meci, într-un interviu.

A fost mascotă și jucător, acum este antrenor. Și în tot acest timp a fost, mai ales, suporter. Costas a trăit și a contribuit la unele dintre cele mai fericite zile ale acestui club:

Gustavo Costas în toate ipostazele, în decursul vieții. Mereu cu Racing

Costas, 61 de ani, a intrat pe gazon la finală cântând și a terminat-o glumind cu un jurnalist, la interviuri: „Mă iei la mișto? Chiar vrei o analiză a meciului acum?! Lasă poantele, haide!”.

74 de trofee are Boca (52 interne/22 internaționale), urmată de River cu 72 (54 / 18), Independiente cu 45 (25/20), Racing cu 40 (33/7) și San Lorenzo cu 22 (17/5)

Comentariu de suflet

Mi-a plăcut mult discursul comentatorului ESPN Sebastian Vignolo, care a adus - dacă mai era nevoie - un plus de emoție finalului de meci și momentelor de după, în care fanii, antrenorii și jucătorii argentinieni plângeau de bucurie:

„Acest trofeu e pentru cei care nu mai sunt, dar care, de undeva de sus, continuă să susțină Racing. [...]

E un dar pe care ți-l dă această meserie, un privilegiu să fii aici în astfel de momente. Acesta e Racing, domnilor! A jucat exact așa cum trăiește Costas. Jos pălăria! [...]

Într-o lume a fotbalului atât de ermetică, Racing ne-a deschis porțile înaintea finalei pentru a putea vedea totul, pentru a-i cunoaște pe fotbaliștii săi. Nu a existat mister. De aceea fotbalul lui Racing are suflet!”.

40.000 de fani la 1.300 de km de casă

Jucătorii abia puteau vorbi după meci și când o făceau le tremura vocea amintindu-și câtă lume a venit la Asuncion pentru finală și câtă lume a urmărit partida de acasă, pe propriul stadion: „Hay tanta gente en El Cilindro…” („E atâta lume pe Cilindro”, porecla dată Estadio Presidente Perón, din Avellaneda, Buenos Aires).

Racing a umplut două stadioane sâmbătă seară. Cu fotbal, cu performanță și mai ales cu o dragoste fără margini.

VIDEO Cum s-a trăit golul lui Martirena pe stadionul lui Racing:

🔵⚽️ ASÍ SE VIVIÓ EL GOL DE MARTIRENA EN EL CILINDRO



Los hinchas de Racing vibraron con la pantalla gigante y la transmisión oficial de DSPORTS, mientras Martirena abría el marcador en la final de la CONMEBOL SUDAMERICANA.



— DSports Radio 103.1 FM

„Bani și teamă n-am avut niciodată”

Juan Fernando Quintero (31 de ani) a câștigat al doilea titlu internațional, după Libertadores cu River în 2018. River și Gallardo îl vor înapoi iarna aceasta: „Te iubim și te așteptăm acasă în ianuarie. Fericirea ta e fericirea noastră”, i-au scris fanii lui Juanfer.

Extrem de iubit de argentinieni și considerat un talent fotbalistic inegalabil, columbianul a lăcrimat la interviurile de după meci, rememorând traseul carierei sale și punctând prezentul de la Racing, pe care a dus-o în finală cu o dublă de excepție:

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat curajul să mă ridic când am fost jos și să ajung aici. Argentina m-a primit ca pe un fiu, sunt unul dintre voi. Îmi iubesc țara, dar Argentina mi-a dat multe și am încercat să fac totul pentru a da ceva înapoi.

Viața mea nu a fost ușoară, le mulțumesc celor care mi-au fost alături și care mi-au arătat afecțiune în tot acest timp. Bani și teamă n-am avut niciodată. Fotbalul mi-a schimbat viața, mă gândesc la toți cei care au contribuit la asta.

Profesorul Costas mă face să vreau să dau totul pentru el. M-a susținut când a trebuit sa plec acasă anul acesta, pentru că am avut probleme familiale. În august mi-a zis că sigur vom câștiga acest trofeu. Și am reușit. Merită o statuie!”.

Înainte de meci, Juanfer a văzut o știre cu doi fani argentinieni care au venit în Paraguay pentru finală au avut probleme cu biletele și nu vor putea asista la meci. A intervenit și le-a oferit două invitații:

PERMITIDO LLORAR: @juanferquinte10 vio la nota de #SportsCenter de este padre e hijo que se quedaron sin entradas para la final y tuvo un gesto gigante.

Golgeterul care a făcut închisoare pe nedrept

Autor a 29 de goluri în 47 de meciuri - unul în finală, Adrián „Maravilla” Martínez, 32 de ani, are o poveste de viață ieșită din comun.

Golgeterul Copa Sudamericana (10 reușite) a lucrat ca zidar, apoi într-o fabrică de bere, apoi ca gunoier. A fost aproape să-și piardă o mână într-un accident de motocicletă.

Nu a jucat la juniori nicăieri, a început drumul ca fotbalist la 22 de ani, după ce a dat probe la un club de Liga 4. A debutat în prima ligă la 26 de ani, în Paraguay. Abia în 2023 a ajuns la nivel înalt în Argentina, când avea 30 de ani!

În 2014 a făcut 6 luni de închisoare în Campana, pentru o acuzație care ulterior a fost dovedită ca neadevărată.

Fusese condamnat pentru că ar fi condus o acțiune de răzbunare în numele fratelui său, care a fost împușcat în piept de 3 ori.

„De când am ieșit, mi-am întors fața către Dumnezeu. El m-a pus pe acest drum, am continuat să muncesc și așa am ajuns la Racing. Încerc să nu mă concentrez pe lucrurile negative. Dacă nu aș fi ajuns la închisoare, viața mea nu s-ar fi schimbat niciodată în acest mod.

Când am ieșit și am revenit la fotbal, toți colegii mă întrebau cum e acolo, dacă e ca-n filme. Realitatea este că sunt unii care mor de foame, alții care se sinucid. Se consumă multe droguri, pastile. De cele mai multe ori, dacă nu îți aduce familia mâncare, n-ai ce să mănânci”, spune Martinez.

El s-a întors apoi în închisori cu diverse acțiuni caritabile, pentru a-i ajuta pe deținuți să-și îndrepte viața și să nu mai aibă probleme după ce ies.

Alte momente interesante legate de finală

Estadio la Nueva Olla, din Asuncion, pare făcut din carton sub presiunea suporterilor lui Racing:

🏟️💥SE ESTREMECE LA OLLA |



🤯Impactantes imágenes de la vibración que generan los hinchas en la estructura del Estadio La Nueva Olla, durante la apasionante final de la #Sudamericana.

Chipurile fericirii:

— ¿Por qué dices que el fútbol es el deporte más hermoso del mundo?

— pic.twitter.com/AEMNcO8ZZy — Invictos (@InvictosSomos) November 23, 2024

Un fan al lui Racing n-a fost lăsat de șef să-și ia liber pentru a merge la finală, așa că s-a căsătorit pentru a primit concediul prevăzut de lege. „Ce n-am reușit eu în 13 ani a reușit Racing în câteva zile” a spus noua soție a acestuia. El a motivat: „Iubirea vieții mele e Racing”.

Un profesor de geografie argentinian prezent la meci le-a transmis un mesaj elevilor săi prin intermediul TyC Sports: „Le cer iertare elevilor mei de la școala numărul 13 din Villa Ballester, dar luni nu vin la ore. Mii de scuze”.

"PERDÓN A MIS ALUMNOS, PERO EL LUNES NO VUELVO" 😅



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/euctn5voez — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2024

Rodrigo De Paul și Lautaro Martinez au privit de departe triumful echipei lor favorite:

Rodrigo De Paul cu copiii

Acum 9 ani, Lautaro debuta în tricoul lui Racing în campionat, iar acum 6 ani în Libertadores. Primul meci a fost chiar contra celor de la Cruzeiro, cărora le-a marcat 3 goluri pe când avea 20 de ani.

„Sâmbătă e meciul nostru devreme, vin acasă, îmi fac siesta și apoi urmăresc finala lui Racing” a spus jucătorul lui Inter acum câteva zile.

Pompierii i-au răcorit pe fanii lui Racing, care au suportat cu greu căldura din Paraguay, peste 40 de grade:

¡¡MÁS QUE NECESARIO!! Los Bomberos refescan a los hinchas de Racing bajó el intenso calor de Asunción 🥵👨‍🚒.