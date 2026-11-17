Rafael van der Vaart (43 de ani) a avut o reacție acidă la adresa jucătorilor Olandei după umilința cu Germania, scor 0-5, în ultima etapă a grupelor Ligii Națiunilor.

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Selecționata antrenată de Xavi venea după victoria categorică, scor 7-0 cu Grecia, și avea nevoie de minimum un punct în duelul cu Germania pentru a-și asigura primul loc în Grupa A2. Olanda a fost însă de nerecunoscut.

„Portocala mecanică” s-a calificat totuși în sferturi, după ce a terminat grupa pe locul 2. A încheiat la egalitate de puncte cu Germania și Grecia, toate cele trei echipe acumulând câte 11 puncte, dar diferența a fost făcută de meciurile directe.

Rafael van der Vaart: „Aleargă de parcă ar fi făcut în pantaloni”

Vicecampion mondial alături de Olanda în 2010, Rafael van der Vaart a avut un discurs fără menajamente la adresa jucătorilor antrenați de Xavi.

„Uneori ești împins în spate de adversar, dar trebuie să te uiți cum aleargă… De parcă s-ar fi c***t pe ei, ca niște saci de cartofi. Nu sunt concentrați, nu vor să facă alunecări.

Când totul merge bine, ai o echipă destul de bună, dar totul începe cu un efort maxim; nu avem jucători de top mondial pe teren, mai ales când Virgil van Dijk și Frenkie de Jong nu sunt prezenți.

Frenkie nu este aici, dar, în general, sunt toți jucători buni, care ajung totuși într-o astfel de situație. Mi s-a părut o imagine foarte tristă.

Vineri poate că au jucat cel mai bun meci al lor, dar această a doua repriză a fost probabil cea mai proastă”, a declarat Rafael van der Vaart, citat de soccernews.nl.

Calificată în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, Olanda își va afla adversara vineri, de la ora 13:00, în urma tragerii la sorți care va avea loc la Nyon, Elveția.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorți

Urna 1

Franța

Anglia

Portugalia/Danemarca

Germania

Urna 2

Belgia

Spania

Portugalia/Danemarca/Norvegia

Olanda

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