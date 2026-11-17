Aston Martin se pregătește să intre în universul Raliului Dakar cu un prototip spectaculos, dezvoltat de Prodrive pe baza tehnologiei folosite pentru Dacia Sandrider.

Printre cei care vor concura pentru echipa britanică se numără și Fernando Alonso (45 de ani), dublu campion mondial la Formula 1.

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După ce organizatorii au decis să mute competiția din Arabia Saudită, din cauza preocupărilor legate de securitate, ediția din 2027 a Raliului Dakar se va desfășura în Portugalia și Maroc, în perioada 9-23 ianuarie.

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Constructorul britanic a prezentat prototipul Dreadnought, dezvoltat și construit de Prodrive, companie care a dezvoltat anterior și proiectul Dacia Sandrider.

Pe lângă Fernando Alonso, care va lua parte pentru a doua oară la cea mai dificilă competiție auto din lume, echipa îi va avea în componență și pe Sebastien Loeb, care va face din nou pereche cu Fabian Lurquin, dar și pe Lucas Moraes, alături de copilotul spaniol Pablo Moreno Huete, fostul navigator al Cristinei Gutierrez, informează marca.com.

Ediția din 2026 a raliului fost câștigată de Dacia, la a doua participare, prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

În luna februarie a acestui an, producătorul român și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Rally-Raid, astfel că nu va lua startul nici la ediția din 2027 a Raliului Dakar, considerată una dintre cele mai dificile competiții auto din lume.

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