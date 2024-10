David Schumacher, 22 de ani, fiul lui Ralf Schumacher, intervine în scandalul dintre părinții săi, Cora și Ralf Schumacher.

Nepotul legendarului pilot din Formula 1, Michael Schumacher, face acuzații grave la adresa mamei sale: „Are probleme psihice de când mă știu”.

David e nepotul legendarului pilot de Formula 1, Michael Schumacher, și visează și el să ajungă în „Marele Circ”. În prezent, concurează pentru Haupt Racing Team în ADAC GT Masters 2024.

Un nou scandal în familia Schumacher: „Are probleme psihice de când mă știu”

Tânărul a intervenit în războiul purtat de la distanță între părinții săi și își apără tatăl după ce acesta și-a făcut publică relația cu un bărbat.

Cora Schumacher a făcut mai multe acuzații la adresa fostului ei soț, după ce acesta și-a făcut publică noua relație.

„În mod normal, nu-mi place să vorbesc despre probleme de familie în public pentru că aceste probleme nu trebuie discutate pe internet….

Din păcate, mama mea pare să vadă lucrurile altfel. Acum este timpul să pun capăt acestei situații: vreau doar să îmi trăiesc viața în pace și să îmi ating obiectivele fără să fiu întrebat despre toate lucrurile de care mama mă acuză pe mine și pe tatăl meu”, a scris David Schumacher într-un mesaj postat pe Instagram și șters, ulterior.

David Schumacher intervine în scandalul dintre părinții săi și acuză: „Mama suferă de probleme psihice de când mă știu”

Tânărul spune că a obosit să se apere în fața acuzațiilor pe care Cora Schumacher le face la adresa lui și a tatălui, său:

„Când părinții mei au divorțat, în 2015, mama m-a amenințat că dacă nu locuiesc cu ea îmi va distruge visul de-o viață, și anume visul meu de a deveni pilot de curse, m-a amenințat că nu va mai semna documentele necesare.

Mama suferă de probleme psihice de când mă știu ”, a povestit el.

David Schumacher: „Mama a vrut să mă despartă de tatăl meu împotriva voinței mele și a trebuit să chemăm poliția”

„Pentru că nu era în starea de spirit potrivită pentru a avea grijă de mine, iar eu nu voiam să cresc într-un mediu în care tot ce conta toată ziua era ce persoană rea era tatăl meu, pur și simplu nu mai voiam să fiu în preajma ei….

A existat un incident în care a vrut să mă ia de lângă tatăl meu împotriva voinței mele și situația a scăpat atât de mult de sub control încât a trebuit să chemăm poliția pentru că îl lovea întruna pe tata.

Acuzațiile constante la adresa tatălui meu nu sunt nici pe departe adevărate”.

Relația cu mama sa e una disfuncțională. În schimb, David spune că se înțelege foarte bine cu Ralf: „Tata a făcut întotdeauna tot ce a putut pentru a se asigura că am o relație bună cu mama. Ani de zile, tata m-a convins în mod repetat să îi mai dau o șansă. Am blocat-o întotdeauna pentru că nu am nici dorința și nici nervii să trec din nou prin același lucru: să trezesc din nou amintiri vechi și să am aceleași experiențe neplăcute.

Comportamentul ei în acest moment este o rușine absolută: părinții mei sunt divorțați de 9 ani! Te rugăm să ne lași în pace și să ne lași să ne trăim viața și te vom lăsa și noi în pace!”, i-a transmis David Schumacher mamei sale, Cora.

David, mesaj emoționant pentru tatăl său

Ralf Schumacher a fost căsătorit cu Cora Brinkmann timp de 14 ani, ei divorțând în anul 2015. În iulie 2024, Ralf a postat o poză alături de iubitul său, iar la scurt timp fiul lui i-a scris un mesaj prin care și-a arătat susținerea.

„Mă bucur foarte mult că ai găsit, în sfârșit, pe cineva alături de care te simți cu adevărat bine și în siguranță, indiferent dacă este bărbat sau femeie. Te susțin 100%, tată, și vă doresc tot binele și felicitări din toată inima”, a spus David.

Ralf Schumacher, de la Karting la Formula 1

Ralf Schumacher, cunoscut pentru cariera sa prolifică în motorsport, este recunoscut nu doar pentru realizările sale în Formula 1, ci și pentru contribuțiile sale în alte domenii ale automobilismului.

Ralf Schumacher a concurat la karturi de la vârsta de trei ani și a avut succes rapid, câștigând Campionatul German de Karting Junior în 1992.

A terminat pe locul al doilea în Campionatul German de Formula 3 în 1995 și a câștigat Formula Nippon în 1996, fiind primul debutant care a câștigat acest campionat.

Ralf a concurat în Formula 1 între 1997 și 2007, cu echipele Jordan, Williams și Toyota.

Neamțul a obținut primul său podium în 1997 la Grand Prix-ul din Argentina, marcând un debut impresionant în Formula 1. A câștigat prima sa cursă de Formula 1 la Grand Prix-ul din San Marino în 2001.

În cariera sa, a participat la 182 de curse, a câștigat 6 dintre ele și are 27 de podiumuri. S-a retras din Motorsport în 2012, după o aventură în DTM (Deutsche Tourenwagen Masters)

După retragerea din curse, Ralf a avut roluri manageriale în cadrul DTM, a fost mentor pentru tinerii piloți și a fost comentator pentru Sky Sport, în Germania.