Ianis Hagi (26 de ani) nu va continua în sezonul următor la Rangers, a anunțat clubul în cursul zilei de azi.

Mijlocașul român și-a luat rămas bun de la fanii echipei scoțiene, exprimându-și recunoștința față de suportul primit.

Aventura lui Ianis Hagi la echipa de pe Ibrox Park s-a încheiat astăzi, după ce clubul scoțian a anunțat plecarea acestuia.

Ianis Hagi: „Sunt mult mai matur acum”

„Am venit ca un copil, plec ca un bărbat. Am avut perioade mai grele, dar am avut cu siguranță și momente extraordinare.

Cred că sunt mult mai matur acum, în toate aspectele. Ibrox e special, știu pe ce e construit acest club. A fost o călătorie incredibilă”, a spus Ianis pentru Rangers TV.

Ulterior, fotbalistul a postat și un mesaj pe Instagram:

„Timpul meu la Rangers s-a încheiat și vreau să le mulțumesc tuturor celor care l-au făcut de neuitat. Staffului, jucătorilor și tuturor celor din culise - mulțumesc pentru sprijin și profesionalism.

Pentru fani - pasiunea și loialitatea voastră sunt de neegalat. A fost o onoare să reprezint acest club și să joc în fața voastră. Îi doresc lui Rangers toate cele bune pentru viitor. Cu recunoștință, Ianis Hagi” .

Ianis Hagi la Rangers, cu suișuri și coborâșuri

Ianis Hagi a fost inițial împrumutat la Rangers în ianuarie 2020 și a semnat un contract definitiv în vara aceluiași an.

În cele 130 de apariții pentru club s-a bucurat de câteva momente importante, de la celebra dublă împotriva lui Sporting Braga, în UEFA Europa League, la golurile și pasele decisive din sezonul 2020-21, sezon care a adus titlul, și un gol marcat în „Old Firm”, în victoria cu 3-0 din 2 ianuarie 2025.

5 goluri și 7 pase decisive a reușit Ianis Hagi, în 32 de partide pentru Rangers în acest sezon, conform Tranfermarkt.

„ După diverse discuții, atât clubul, cât și Ianis au decis să se despartă și au convenit de comun acord să pună capăt perioadei petrecute împreună , după ani plini de realizări mărețe și momente dificile, mereu ghidați de aceeași ambiție și același angajament față de echipă”, notează formația din Glasgow.

