Rapid - Csikszereda. Partida de Giulești a început cu un moment de reculegere, în memoria fostului jurnalist Răzvan Apostolescu.

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La partida anterioară a giuleștenilor, 1-4 cu FCSB, fanii „alb-vișinii” n-au respectat momentul de reculegere dedicat lui Viorel Păunescu, fostul președintele al Stelei din perioada 1998-2003, decedat săptămâna trecută.

Rapid - Csikszereda. Supoterii au respectat momentul de reculegere de la începutul partidei

Suporterii au cântat în timpul omagiului dedicat lui Păunescu, iar președintele Victor Angelescu a dat vina pe crainicul stadionului, care nu a așteptat ca fanii să încheie imnul pe care îl cântau, iar abia apoi să anunțe momentul de reculegere.

Gestul fanilor giuleșteni a stârnit mai multe discuții, însă, la partida din această seară, aceștia s-au conformat și au respectat minutul de tăcere ținut în memoria fostului jurnalist Răzvan Apostolescu.

Apostolescu s-a stins din viață în urmă cu trei zile, la vârsta de 66 de ani, după o carieră în care a intervievat nume imense din fotbalul mondial, printre care Eusebio, Fatih Terim sau Butragueno, dar și fostul mare fotbalist francez și președinte UEFA, Michel Platini, de 3 ori câștigător al Balonului de Aur.

Fostul jurnalist a fost și realizatorul emisiunii radio „Fotbal minut cu minut”.

Totodată, în urma scandalului de rasism de la aceeași partidă, jucătorii celor două formații au intrat pe teren cu banner cu mesajul: „Fotbalul unește, rasismul dezbină”, ca parte a unei campanii demarate de LPF, împreuna cu Partida Romilor Pro Europa.

Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

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