FCSB - Rapid 4-1. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, dă vina pe crainicul gazdelor pentru scenele de la momentul de reculegere.

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Suporterii „alb-vișiniilor” au cântat în timpul momentului ținut în memoria lui Viorel Păunescu.

Victor Anglescu: „Aici trebuie să le iau apărarea”

Angelescu susține că totul s-a întâmplat din cauza crainicului Florin Ghencea, care n-a așteptat ca rapidiștii să termine de cântat imnul.

„Aici trebuie să le iau apărarea. Se știe că galeria, oriunde merge, cântă imnul Rapidului. Înainte să se anunțe momentul de reculegere, deja galeria începuse să cânte imnul, erau la jumătate când s-a anunțat că se ține momentul de reculegere.

Orice crainic normal, dacă galeria e la jumătatea imnului, știe că nu se poate opri. Ar fi trebuit să mai aștepte 30 de secunde - 1 minut, după care nu ar mai fi fost nicio problemă.

Doar că, în momentul în care s-au anunțat, erau la jumătate și n-aveau cum să se oprească din cântat imnul Rapidului. Este imposibil. Puțin neinspirat crainicul. Mai mult ca sigur îl respectam fără probleme”, a spus Victor Angelescu, la Fanatik.

VIDEO. Momentul de reculegere ținut la începutul meciului

Rapidiștii au înregistrat primul eșec după o serie de 6 victorii consecutive în toate competițiile și ar putea ajunge pe locul 3 în Superligă, dacă Unviversitatea Craiova se va impune luni, contra lui Sepsi.

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