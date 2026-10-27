A murit Răzvan Apostolescu Realizatorul emisiunii „Fotbal minut cu minut” avea 66 de ani. A intervievat personalități legendare

Răzvan Apostolescu, jurnalist și realizator al emisiunii radio „Fotbal minut cu minut”, a murit la vârsta de 66 de ani.

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Vestea a fost confirmată de prietenii apropiați și de foști colegi din presă ai acestuia, care au postat mesaje pe rețelele de socializare.

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A murit jurnalistul Răzvan Apostolescu

Fostul jurnalist de la Radio România a fost realizatorul unor interviuri cu nume imense din fotbalul mondial, printre care Eusebio, Fatih Terim sau Butragueno, dar și fostul mare fotbalist francez și președinte UEFA, Michel Platini, de 3 ori câștigător al Balonului de Aur.

Interviul l-a realizat alături de Ion Țiriac, care a jucat rolul de traducător din limba franceză.

„În această seară o parte din sufletul meu a murit odată cu cel mai bun prieten, poate singurul. RĂZVAN APOSTOLESCU. Om de radio și un lord în adevăratul sens al cuvântului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis prietenul său, Doru Popovici.

„O veste tristă… Un om drag din marea familie a Radioului a plecat dintre noi. Drum lin spre lumină, Răzvan Apostolescu! Dumnezeu să te odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, este mesajul postat de jurnalista Camelia Bantza.

„Răzvan Apostolescu este ceea ce se cheamă jurnalist old-school. În cel mai luminos sens.

El a știut întotdeauna ce înseamnă să fii primul care dă o știre, a știut să facă interviuri-nepereche cu mari personalități și asta să îi iasă perfect, cum la fel de bine a stat la masă cu oameni importanți, la câte o cină, fără ca a doua zi să scrie sau să vorbească despre asta, știind că una e una, alta e alta”, a transmis Ovidiu Blag, pe site-ul său.

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