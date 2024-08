Rapid a remizat din nou, acasă, cu Dinamo, scor 1-1, al 5-lea egal în 6 meciuri pentru giuleșteni, fără succes în noul sezon.

VAR-ul a corectat două scăpări ale lui Iulian Călin, Petrila și Selmani au înscris fiecare de la 11 metri.

Neil Lennon rămâne fără succes la Rapid, se adâncește criza, mai ales că giuleștenii au o singură victorie din martie până în prezent.

Pe de-a-ndoaselea. Așa le găsește derby-ul pe Rapid și Dinamo. Așteptările mari erau îndreptate spre echipa din Giulești, speranțele de mai bine către dinamoviști. Rapidul e aproape de ultimul loc după 5 runde, „haita” visează la un sezon fără griji după un început solid, mult peste ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani.

Rapid - Dinamo 1-1. Lennon, fără victorie și după derby

Teamă. Asta s-a simțit în prima jumătate de repriză. La Rapid e de înțeles, un nou insucces ar agita și mai mult deja o perioadă oricum tulbure. Dincolo, parcă și-un punct ar însemna ceva bun, mai ales că istoricul recent e clar în favoarea băieților lui Lennon: 3 din 3 și fără eșec de 4 ani în confruntările cu rivala din „Ștefan cel Mare”, mai nou de pe „Arcul de Triumf”.

Până la pauza de hidratare aproape nimic de notat. un șut din afara careului al lui Selmani. Nimic dificil pentru Siegrist. Mai interesante îndemnurile de la tribuna 1: „Ascultați-l, bă, pe Nilă (n.r Neil Lennon). Știe el ceva. Numa’ câștigați și voi un meci”.

Jumătate de echipă nouă

S-a trezit, ușor-ușor, și Rapidul. Sfios, tiptil, a reușit să se apropie de poarta lui Golubovic. Petrila a luat o acțiune pe cont propriu, a driblat, un jucător, apoi a tras puternic, pe lângă poartă. Un prim moment de pericol pentru „câini”. Deși „decarul” rapidist avea și soluția unei pase în dreapta, unde Jabor aștepta.

Oricum, cam puțin pentru Rapid, și cumva e și greu de cerut mai mult. La un calcul simplu, în primul 11 ales de Lennon sunt, pe lângă Siegrist, portar nou, alți 5 jucători ce în sezonul trecut nu se aflau aici: Pașcanu, Mendes, Gojkovic, Jambor și Ignat, ultimul revenit de la Mioveni. Cam multe schimbări, bruște, greu de legat ceva atât de repede.

Bară Rapid!

Ocazia primei reprize a venit în ultimul minut, Gojkovic s-a strecurat printre dinamoviști, s-a închis destul de mult în unghi, a reușit să finalizeze până la urmă, în bară. Și pentru el, ca și pentru Petrila mai devrme, o pasă ar fi fost, posibil, o variantă mai bună. O primă repriză cu fotbal la pipetă, cam multă teamă deși vorbim abia de primele etape.

VAR a adus golurile

Mult mai animată a fost repriza a doua, de parcă pe teren au apărut alți 22 de jucători, deși doar Lennon a schimbat, un singur jucător. Pop l-a înlocuit pe Papeau, șters în prima repriză, fără sclipire, fără vlagă. Rapidul a “spart gheața” în minutul 53.

Boateng l-a oprit prin fault pe Gojkovic, Călin s-a dus la VAR și a dictat penalty. Sigur, Petrila l-a învins pe Golubovici. Apoi fiecare echipă a ratat, câte o mare ocazie, unu la unu cu portarul advers: Selmani (57) pentru Dinamo, paradă Siegrist, Petrila dincolo, apără Golubovici.

S-a repetat istoria și în cazul golului, Ignat trage un adversar de tricou, Călin merge iar la VAR, penalty pentru Dinamo, transformă Selmani, cel care fusese și faultat.

O victorie în 5 luni

X-ul atât de previzibil după o primă repriză anostă s-a păstrat și după agitația de după pauză. Un egal just, fără contestatari. Pentru Rapid greul continuă, se adâncește în mediocritate și rămâne cu un singur succes din martie până acum.

Culmea, atunci câștiga cu FCSB, 4-0, apoi în ultima etapă a sezonului trecut, tot pe FCSB a învins-o, un succes amar obținut când rivala deja sărbătorea titlul. Dinamo arată că știe să-și ia punctele acasă, însă mereu sunt probleme când pleacă de pe “Arcul de Triumf”.

Rapid - Dinamo 1-1

Au marcat: Petrila (min. 53) / Selmani (min. 78)

Min. 90+7 - Final de meci

Min. 90+ 4 - Iacob l-a înlocuit pe Pașcanu

Min. 89 - Cătălin Cîrjan a fost înlocuit de Cristian Licsandru.

Min. 88 - Astrit Selmani a fost sancționat cu un cartonaș galben.

Min. 86 - Andrei Borza a primit un cartonaș galben.

Min. 82 - Cătălin Cîrjan a fost avertizat cu un cartonaș galben.

Min. 78 - GOL! Selmani marchează!

Min. 77 - Arbitrul dictează penalty! Ignat se alege cu un cartonaș galben

Min. 76 - Este verificată VAR o nouă situație de penalty, de data asta pentru dinamoviști

Min. 75 - Jambor a fost înlocuit de Borisav Burmaz, iar Mendes a fost schimbat de Răzvan Oaidă.

Min. 67 - Georgi Milanov a fost înlocuit de Adrian Caragea. Totodată, Cristian Costin l-a înlocuit pe Maxime Sivis.

Min. 57 - Ocazie importantă pentru Dinamo! Selmani pătrunde în careu, dar Siegrist intervine salvator

Min. 57 - Altercație pe teren, cu Săpunaru, Blazek, Bani și Sivis sancționați cu cartonașe galbene.

Sivis a încercat să recupereze mingea din zona tehnică a Rapidului, dar a fost oprit de giuleșteni.

Min. 53 - Gol! Petrila a marcat din penalty!

În timp ce Petrila executa, Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, s-a întors cu spatele.

Min. 51 - Călin Iulian dictează penalty pentru giuleșteni.

Min. 50 - Arbitrul verifică un posibil penalty pentru giuleşteni. Boateng a atins mingea cu mâna în interiorul careului.

Min. 46 - Partida s-a reluat. Papeau a fost scos, iar în locul lui a intrat Rareş Pop.

Min. 45 - Pauză în Giulești

Min. 44 - Borza îi pasează perfect lui Gojkovic, care trimite mingea în bară, ratând o ocazie imensă.

Min. 43 - Abdallah era aproape să scape singur spre poarta goală, însă Braun intervine prompt și îndepărtează pericolul.

Min. 38 - Partida a fos reluată, iar Homawoo și-a revenit.

Min. 37 - Homawoo cade după un contact cu Jambor, iar jocul este oprit pentru a-i acorda îngrijiri dinamovistului.

Min. 35 - Abdallah primește o pasă excelentă de la Cîrjan, dar nu reușește să finalizeze, fiind blocat în ultimul moment de intervenția decisivă a lui Pașcanu.

Min. 33 - Petrila trece elegant de Homawoo și Boateng, dar șutul său trece pe lângă poarta lui Golubovic.

Min. 26 - Jucătorii își revin, iar partida se reia.

Min. 25 - Mendes alunecă și îl lovește pe Cîrjan. Ambii jucători se află la pământ, în urma impactului. Echipa medicală intră pe teren.

Min. 14 - Selmani șutează de la marginea careului, darmingea este prinsă de Siegrist.

Min. 7 - Golubovic a ieșit greșit din poartă, dar giuleștenii nu reușesc să profite. Sunt opriți de apărarea adversă și obțin doar un corner.

Min. 2 - Mendes primește un cartonaș galben după un fault.

Min. 1 - Partida a început

Rapid - Dinamo, echipele de start

Rapid : Siegrist - Braun, Ignat, Pașcanu, Borza - Kait, Mendes- Petrila, Papeau, Gojkovic - Jambor

: Siegrist - Braun, Ignat, Pașcanu, Borza - Kait, Mendes- Petrila, Papeau, Gojkovic - Jambor Rezerve: Aioani - Săpunaru, Blazek, Iacob, Micovschi, Pop, Oaidă, El Sawy, Hasani, Burmaz

Aioani - Săpunaru, Blazek, Iacob, Micovschi, Pop, Oaidă, El Sawy, Hasani, Burmaz Antrenor : Neil Lennon

: Neil Lennon Dinamo : Golubovic - Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț -Milanov, Gnahore, Cîrjan - Bani, Selmani, Abdallah

: Golubovic - Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț -Milanov, Gnahore, Cîrjan - Bani, Selmani, Abdallah Rezerve: Roșca - Stoian, Pașcalău, Licsandru, Bordușanu, Patriche, Caragea, D. Irimia, Rotund, Florescu, Costin

Roșca - Stoian, Pașcalău, Licsandru, Bordușanu, Patriche, Caragea, D. Irimia, Rotund, Florescu, Costin Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Stadion : Giulești

: Giulești Arbitru: Călin Iulian (Ştefăneşti), A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa), A2: Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel) / Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti), Arbitru AVAR: Popescu Adrian (Craiova)

Cu mai puțin de 15 de minute înainte de fluierul de start, porțile de acces în stadion sunt împânzite de cozi imense.

Fanii, confruntându-se cu întârzieri semnificative, şi-au manifestat nemulțumirea.

Viorel Moldovan, președintele Rapidului, a transmis că toată conducerea îl susține în continuare pe Neil Lennon: „Indiferent ce se întâmplă în aceasta seară, noi suntem alături de el. Suntem optimiști că vom câștiga meciul”.

Forțele de ordine controlează la sânge toate persoanele care vin la stadion. Nici Dan Șucu, patronul giuleștenilor, Adrian Mutu, fostul antrenor al „vișiniilor”, sau Florin Constantinovici și Ionel Gane, secunzii lui Mircea Lucescu la naționala României, nu au scăpat de control.

Rapid a ajuns la stadion, fiind întâmpinată de suporteri cu aplauze și cântece.

Atmosfera a fost una de entuziasm și energie pozitivă, însă au fost înregistrate câteva reproșuri la adresa tehnicianului Neil Lennon , cu unii fani exprimând nemulțumiri față de deciziile de selecție ale antrenorului.

Săpunaru (40 de ani) a fost din nou lăsat pe banca de rezerve, antrenorul alegând să mizeze pe Pașcanu (25 de ani) și Ignat (21 de ani).

Dinamo a ajuns la stadion fără a provoca reacții notabile din partea suporterilor giuleșteni.

Nu au putut fi auzite huiduieli, cu excepția unui murmur izolat în momentul în care Cîrjan a fost revăzut de către câțiva fani.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 115 ori, de 50 de ori a câştigat gruparea alb-roşie, de 40 de ori s-a impus formaţia giuleşteană, iar alte 25 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 58 de meciuri - 24 victorii Rapid - 13 remize - 21 succese Dinamo.

Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 27 ianuarie 2024, Dinamo - Rapid 1-2, marcatori H. Abdallah, respectiv J. Papeau şi B. Burmaz.

Lennon: „E nevoie de timp și de răbdare”

Tehnicianul nord-irlandez a dezvăluit ce a discutat la ședința cu cei din conducerea clubului.

“Am avut luni o discuție cu conducerea echipei, ca să vedem dacă putem face mai mult pentru a ajuta echipa să fie mai bine. E clar că e nevoie de timp și de răbdare. Sunt 4 jucători importanți dintre cei veniți ultimii care mai au nevoie de timp.

Conducerea a înțeles, are răbdare, nu există niciun ultimatum. Am așteptări mari! Rezultatele nu s-au îmbunătățit pe măsura așteptărilor, am văzut că sunt criticat, dar voi îndrepta lucrurile”, a zis Neil Lennon la conferința de presă.

Cred că e de înțeles să fie presiune, ca suporterii să pună presiune. Și eu simt ce simt fanii, chiar înzecit. E nevoie de muncă, durează până schimbi stilul. Înțeleg fanii, pot să spun că suntem concentrați pe victorie. Am câștigat trofee în cariera mea, dar totul se face în timp Neil Lennon

Zeljko Kopic: „Eu am preluat Dinamo de foarte jos, Rapid avea așteptări mult mai mari”

Tehnicianul croat s-a aprins în momentul în care un reporter a comparat situația Rapidului de-acum cu cea a lui din sezonul trecut, spunând că sunt total diferite având în vedere pretențiile alb-vișiniilor și contextul în care Dinamo s-a salvat de la retrogradare.

„Când am venit eu, Dinamo era într-o situație grea, mă luptam să o îmbunătățim. Nu eram top, dar eram aproape de targetul de a ne salva. Rapid avea așteptări mult mai mari, nu credeau că vor începe cu 4 puncte în 5 meciuri. Nu se poate compara. Eu am preluat echipa Dinamo de foarte jos ”, a spus Kopic.

E normal să fie sold out, e derby, va fi atmosferă. Eu vreau ca jucătorii mei să fie motivați. Nu contează meciul, toți au energie împotriva noastră, așa va fi și mâine. Vreau personalitate, mentalitate, caracter și să jucăm cel mai bun fotbal al nostru Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Albion Rrahmani a fost vândut de Rapid la Sparta Praga

Albion Rrahmani pleacă de la Rapid după numai un an petrecut în Giulești! Vestea a venit cu o zi înainte de derby-ul cu Dinamo, meci în care kosovarul nu va mai evolua.

După doar un an în Giulești, atacantul a fost vândut pentru 5 milioane de euro.

Atacantul va semna cu Sparta Praga, formație care a eliminat-o la mijlocul săptămânii pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, scor 4-3 la general. Rrahmani va putea fi înscris pe lista UEFA pentru play-off, ultimul tur înainte de faza principală a competiției.