Raul Rusescu (38 de ani), noul coordonator al academiei FCSB, a anunțat că va fi înființat un departament de scouting la clubul roș-albastru.

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Raul Rusescu și Lukasz Szukala, care este noul director sportiv al clubului, au fost prezentați oficial marți. În ultimele ore au luat deja o serie de decizii importante privind viitoarele transferuri.

Raul Rusescu: „Se vor întâmpla lucruri”

Raul Rusescu a confirmat că la FCSB va fi înființat un departament de scouting și a explicat care e strategia clubului pentru următoarele transferuri.

„Absolut (n.r. - că va exista un departament de scouting). Se vor întâmpla lucruri. La prima echipă va fi viziunea și modul de lucru al lui Lukasz. La academie mă voi implica eu. Împreună ne gândim la anumite lucruri pe termen lung.

Avem liste cu toți jucătorii care pot aduce plusvaloare, atât din Liga 1, cât și din străinătate. Am stabilit anumite profiluri de jucători, profiluri de echipă. Gândim o strategie pe termen lung, lucrurile trebuie să se întâmple pe o perioadă mai lungă.

Într-adevăr, suntem în România și depindem de rezultatul primului meci. Dar datoria noastră este să gândim un proiect”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

Gigi Becali a anunțat, miercuri, că atacantul Petru Popescu a semnat cu FCSB. Roș-albaștrii au plătit 250.000 de euro pentru jucătorul de la Petrocub Hîncești, campioana Republicii Moldova în sezonul 2025-2026.

Întrebat dacă la FCSB vor fi aduși și alți foști jucători importanți din istoria clubului, Raul Rusescu a explicat:

„E încă foarte devreme. În mod normal și ideal, e important ca foștii jucători care au făcut performanță să fie parte din organigrama clubului.

Încă nu m-am gândit la nume. Dacă vorbim despre modul ideal, așa trebuie gândite lucrurile. Să nu uităm de educație, e foarte importantă”, a mai spus fostul atacant.

Raul Rusescu: „E important ca toți copiii din academie să înțeleagă principiile de joc”

Rusescu consideră că nu ar trebui implementată aceeași tactică la academia clubului cu cea de la echipa de seniori.

„Nu cred neapărat în chestia asta. Am auzit că e important ca fiecare echipă din cadrul academiei să preia sistemul primei formații, să facă ceea ce se întâmplă la echipa mare...

Dar academia e academie, prima echipă e prima echipă. E important ca toți copiii din academie să înțeleagă principiile de joc, dar cel mai important este ca acești copii să se dezvolte.

Cel mai important pentru un antrenor ca Laurențiu Reghecampf este ca noi să dezvoltăm jucători și să avem profiluri diferite de fotbaliști. Trebuie să-i aducem pe juniori la nivelul primei ligi”, a mai adăugat Rusescu.

Cel mai important este ca oamenii din club, copiii și părinții să înțeleagă ce le cerem. Scopul este să facem din această academie cea mai bună din țară. Singur nu pot, am nevoie și de oamenii care sunt deja în academie. Important este să ne înțelegem. Raul Rusescu, coordonator al academiei FCSB

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