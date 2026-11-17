Pugilistul irlandez Lee Reeves a murit la vârsta de 31 de ani, la trei luni după ce a suferit leziuni grave în timpul unei gale de box.

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Reeves fusese internat la spital și supus unei intervenții chirurgicale după ce a fost învins prin knock-out de Gary Cully. De la acel meci, sportivul s-a aflat în comă indusă medical.

A murit Lee Reeves

Presa locală a relatat că boxerul a contractat o infecție în cursul weekendului, complicație care a condus la decesul său survenit luni, scrie skysports.com.

Incidentul a avut loc într-o zi de sâmbătă, în arena 3Arena din Dublin, în cadrul unei lupte disputate pentru titlul vacant BUI Celtic la categoria superușoară.

În runda a 10-a, Reeves a fost făcut KO de conaționalul său Gary Cully și a fost scos din ring pe targă, fiind transportat de urgență la spital în stare „critică, dar stabilă”.

Meciul a reprezentat doar a doua înfrângere din cariera profesionistă a lui Reeves și prima suferită prin knock-out. În total, el a înregistrat 16 victorii în 18 meciuri, 11 dintre succese fiind obținute înainte de limită.

Adversarul său, Gary Cully, poreclit „The Diva”, bifa atunci a 20-a victorie din palmares, având în palmares două înfrângeri.

Adversarul lui Lee Reeves: „ Nu-mi vine să cred că scriu asta”

Vestea morții sale a generat un val de tristețe în comunitatea boxului și în rândul familiei:

Queensberry Promotions a transmis printr-un comunicat oficial: „Toată lumea de la Queensberry este devastată să afle despre decesul lui Lee Reeves. Lee a fost un pugilist extrem de talentat, precum și un adevărat model și o sursă de inspirație pentru comunitatea sa”.

Gary Cully, cel care i-a fost adversar în ring, l-a descris pe Reeves drept „un personaj și un gentleman” și a scris pe rețelele sociale:

Nu a fost niciodată altceva decât dragoste între noi, campionule. Nu-mi vine să cred că scriu asta, dar odihnește-te în pace, frate. Gary Cully, pugilist

Jonathan O'Brien, fostul său antrenor, a postat: „Rămas bun, fiule, dormi liniștit, ai luptat atât de mult până la capăt. Te iubim enorm”.

Jessie Reeves, sora boxerului, a adus la rândul ei un omagiu: „Ne vom vedea pe lumea cealaltă, fratele meu. Nu am cuvinte pentru asta. Te iubesc la nesfârșit, El Champo”.

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