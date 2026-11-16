Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a dezvăluit că s-a înțeles cu Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani).

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Cei doi foști coechiperi de la FCSB au fost propuși la gruparea roș-albastră de Iasmin Latovlevici (40 de ani).

Raul Rusescu și Lukasz Szukala revin la FCSB: „Au început treaba”

Becali a anunțat că a ajuns la un acord atât cu Rusescu, cât și cu Szukala, însă momentan nu le-a stabilit acestora funcțiile pe care le vor ocupa.

Patronul de la FCSB a ținut totuși să precizeze că ambii vor avea un rol în strategia de transferuri a clubului.

Potrivit oficialului, Lukasz Szukala își dorește să ocupe funcția de team manager.

„Eram un om în somn, dormeam ca prostul! Dacă nu știi la tine în curte ce se întâmplă, înseamnă că dormi, că ești prost. Eu aveam încredere… Facem curățenie, că nu merge așa.

I-am angajat. Astăzi, dacă mergeți la bază, sunt acolo Szukala și cu Rusescu. Au început treaba. Sunt pe toate pozițiile! Le-am zis că discutăm peste două săptămâni ce poziții vor ocupa. Acum, ei să se uite la jucători.

Reghe mi-a zis că s-a întâlnit cu Szukala. Că a terminat școala de nu știu ce la FIFA, că știe 5 limbi străine. Rusescu a terminat și el.

Bine, dă-mi numărul de telefon. Am vorbit cu el: «Băi Szukala, vrei să lucrezi? De luni începe treaba! Prima dată vedem jucători».

Apoi, Rusescu: «Vrei să lucrezi». „Da, îmi doresc asta, e visul meu!». N-am discutat niciun contract, nimic.

N-au ce să demonstreze în perioada asta. Îi angajez pentru că le știu caracterul. Am nevoie de ei urgent. Szukala vrea team manager.

Ce face team managerul? Acum, din decembrie, la 6 luni, până în iunie, el trebuie să aibă 2-3 jucători valoroși selectați. Asta înseamnă team manager. Nu că spun eu să aducă jucători și el n-aduce. Dacă nu aduci, ce team manager ești?

La FCSB începe o nouă eră. Chiar va fi era Becali! Voi vorbeați de asta, dar nu făceam eu. Acum vine era Becali, adică voi decide eu totul la milimetru. Legătura o s-o țin cu Luțu. Bine, cu toți 3, Reghe, Szukala și Rusescu, glumesc cu voi”, a declarat Gigi Becali.

Ambii au absolvit cursuri de specialitate

Raul Rusescu a obținut recent diploma de director sportiv la cursurile organizate de FRF. De asemenea, Szukala a absolvit programul UEFA Master for International Players, un curs de management sportiv de doi ani la care a participat alături de un alt fost coleg, Florin Gardoș.

Prezentarea oficială a lui Rusescu și Szukala va avea loc marți, în cadrul unei conferințe de presă programate la ora 13:00.

Cei doi au fost coechipieri la FCSB în două perioade distincte: între 2012 și 2013, respectiv între septembrie 2014 și ianuarie 2015.

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