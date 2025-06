Invitat la podcastul TOP LEVEL , Răzvan Burleanu (40 de ani) a respins ideea unei intervenții legislative care să anuleze regula U21.

Gigi Becali a susținut recent că va încerca, prin intermediul Parlamentului, să elimine regula care obligă cluburile din Liga 1 să folosească jucători sub 21 de ani.

Regula Under 21, apărată ferm de Burleanu: „Fără ea, n-am fi avut 20 de jucători la Euro 2024!”

Regula U21 este o obligație impusă cluburilor din Liga 1 de către FRF, care prevede că fiecare echipă trebuie să aibă cel puțin un jucător sub 21 de ani (român) pe teren în orice moment al meciului. Dacă nu e respectată, cluburile pot fi sancționate

Oficialul FRF subliniază că regula U21 nu este un simplu artificiu de competiție, ci un instrument esențial în dezvoltarea fotbalului juvenil.

Acesta a prezentat și un argument concret: 20 dintre cei 26 de jucători ai echipei naționale prezenți la Euro 2024 în Germania au trecut prin cele mai recente trei generații ale lotului U21.

Au fost discuții recent pornite dinspre FCSB, dinspre patronul clubului, cum că odată ajuns în Parlament va rezolva prin lege ceea ce dumneavoastră impuneți cluburilor, această regulă Under 21.

Sper că nu greșesc, dar avem în momentul de față în Parlamentul României, în cele două camere, undeva la vreo 470 de parlamentari.



Ca să poți să promovezi o modificare de legislație care ar afecta autonomia unei federații sportive care e recunoscută la nivel european ca parte a modelului european al sportului… Nu cred că se va întâmpla așa ceva.



Eu nu cred că domnul Becali va găsi 10 parlamentari care să fie afiliați unui partid politic și care să susțină eliminarea regulii Under 21.



Am mai spus-o și într-o conferință de presă: regula Under 21 e doar un instrument în ceea ce privește toată această dezvoltare pe care astăzi o înregistrăm la nivel de fotbal românesc.



Faceți un calcul: în vara lui 2024, 20 de jucători din lotul de 26 care au fost prezenți în Germania au trecut pe la ultimele 3 generații de U21.



Cu siguranță, fără regula U21, fără investițiile considerabile ale Federației Române de Fotbal - și investim în fiecare an undeva la aproape 5 milioane de euro în competițiile noastre de fotbal, plus alte 2 milioane în competițiile de grassroots.



Deci fără regula U21, fără investițiile în aceste competiții, fără acest format modern de Liga Elitelor, fără toată această procedură pe care o avem astăzi de scouting riguros la nivel de loturi naționale, - și dacă sunteți curioși chiar vă pot descrie cum arată această etapă de accelerare în care fotbal românesc a intrat în urmă cu un an de zile -, fără această auditare, această clasificare academică, fără acești antrenori mai bine pregătiți, începând din vara anului trecut, care lucrează la nivel de copii și juniori, cu siguranță aceste rezultate nu ar fi fost posibile.



Deci, practic, dacă ne dorim să influențăm performanța la nivel de primă reprezentativă, trebuie să ne uităm la ce am construit în urmă. Nu o să o poți face pe termen scurte absolut niciodată decât dacă pur și simplu ai niște cluburi care îți produc rezultate extraordinare în competițiile europene.

Cifrele U21 în campionatul intern și la națională

61,76% dintre jucătorii care au bifat minute pentru România în 2024 (21 din 34) au evoluat ca jucători U21 în Liga 1 începând cu 2016

dintre jucătorii care au bifat minute pentru România în 2024 (21 din 34) au evoluat ca jucători U21 în Liga 1 începând cu 2016 6 jucători (17,64%) , care erau legitimați la cluburi din străinătate, ar fi putut beneficia de regula U21, dacă ar fi jucat în Liga 1. Ceilalți 7 (20,60%) sunt peste vârstă

, care erau legitimați la cluburi din străinătate, ar fi putut beneficia de regula U21, dacă ar fi jucat în Liga 1. Ceilalți 7 (20,60%) sunt peste vârstă 7 jucători din Liga 1 s-au regăsit în lotul României la Euro 2024, locul 11 între campionatele Europei. Competiția cea mai reprezentată a fost Premier League (240)

Nu aveți nicio emoție că s-ar putea interveni legislativ în blocarea acestei reguli Under 21?

Absolut! V-am spus, nu cred că domnul Becali va avea posibilitatea să identifice 10 parlamentari afiliați unui partid care să …

Îl provocați …

… care să-și pună semnătura pe această propunere și după aceea să și voteze pentru ea, fiindcă votul e public în Parlamentul României. De ce? Fiindcă eliminarea regulii U21 astăzi în România ne-ar reîntoarce nu în urmă cu 11 ani, în urmă cu 5-6 ani de zile. De ce? Fiindcă astăzi în România avem și alte mecanisme care, să spunem, încurajează jucătorii tineri de a fi în plin plan.



V-am dat acest exemplu cu 7,5% din venituri care, practic, trebuie să ducă în proprie academie dacă vrei licența. După care avem această clasificare a academiilor în care dacă nu îndeplinești baremul de 75 de puncte, nu-ți iei licența de Liga 1. OK, ai posibilitatea să cobori până la 60 de puncte, și ți se permite o singură dată, dar plătești o amendă. Provocarea pentru noi nu e nicidecum acest lucru. Provocarea pentru noi, în acest context regional în care ne aflăm …



Luați în calcul că în regiunea noastră Slovenia și Serbia au introdus aceeași regulă U21 acum doi ani de zile, Serbia merge chiar cu doi jucători U21. Ungaria deja a anunțat din vara anului 2025 că va implementa regula U21, dar și regula 5+6. Bulgaria vrea același lucru. Ceea ce înseamnă că dacă noi nu vom avea capacitatea să accelerăm toată această dezvoltare și am face aceeași greșeală pe care am făcut-o în anii ‘90 , în care pur și simplu am fost mulțumiți de Generația de Aur și de rezultatele pe care le-am obținut ca urmare a ceea ce regimul comunist a făcut, ne vom pierde exact acest avantaj competitiv pe care-l avem astăzi.

În regiune.

În regiune, da. Fiindcă în vară am fost mai bun decât adversarii noștri din regiune. Asta e clar. La nivel de U21, la fel, mai bun decât adversarii noștri. Fiindcă celelalte țări care bifează 4 prezențe consecutive la turnerele finale de U21 sunt din Top 5. Anglia, Germania, Franța, Italia și Spania.



De aceea, această etapă de accelerare este una extrem de importantă. De fapt, ce înseamnă această etapă de accelerare? În primul rând, începând de anul trecut din vară, suntem prima federație din Europa Centrală și de Est care ne pregătim antrenorii de la copii și juniori într-un mod diferit decât antrenorii pe care îi vedem în fotbalul de seniori. Și am introdus aceste licențe, B Junior și A Elită Tineret.



Pe prima categorie de vârstă lucrăm cu Federația de Fotbal din Elveția, deci cei mai renumiți experti din Elveția vin la București și îi pregătesc pe acești antrenori. Pe categoria mai mare de vârstă, de Under 16 - Under 19, lucrăm cu Federația de Fotbal din Belgia. Acest este un proiect extrem, extrem de important, iar anul acesta deschidem trei centre regionale de educație doar pe această licență B Junior. Ca să putem să creștem numărul antrenorilor de la nivel național bine educați în această zonă.

REGULA U21 ÎN 2024/2025

30 de etape consecutive în sezonul 2024/2025 cu cel puțin un gol marcat de jucători U21, premieră de la introducerea regulii U21, din 2016

în sezonul 2024/2025 cu cel puțin un gol marcat de jucători U21, premieră de la introducerea regulii U21, din 2016 102 din 553 de goluri marcate de jucători U21 în sezonul 2024/25, cel mai mare procentaj - 18.44%. Și aproape dublu față de sezonul precedent

de jucători U21 în sezonul 2024/25, cel mai mare procentaj - 18.44%. Și aproape dublu față de sezonul precedent 104 jucători U21 folosiți în sezonul regula, mai mulți decât în întreg sezonul trecut (102)

2016 este anul în care FRF a introdus regula U21

