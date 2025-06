Alexandru Chipciu (36 de ani) a dezvăluit la podcastul TOP LEVEL cum l-a făcut Gigi Becali să renunțe la 75.000 de euro în 2016, când a plecat la Anderlecht.

În iulie 2016, după doi ani petrecuți la FCSB, Chipciu era transferat de Anderlecht, una dintre echipele importante din Belgia, pentru 3 milioane de euro.

Pentru a fi lăsat să plece, Becali i-a cerut celui mai bine plătit jucător de la acel moment să renunțe la o sumă importantă de bani.

Chipciu nu înțelege de ce a fost tratat în acest mod de patronul clubului bucureștean. Alți jucători erau plătiți pentru a părăsi echipa.

Alexandru Chipciu, obligat să renunțe la 75.000 de euro pentru a pleca la Anderlecht

Tu, când ai plecat de la FCSB, cred că în momentul ăla erai cel mai bine plătit jucător din România. A scris inclusiv Ziarul Financiar.

Da, și cel mai bine plătit, și cel mai criticat în perioada aia. Mamă, mă huiduia tot stadionul! Am zis eu că n-o să trag de 30.000 de euro toată viața. Aveam dorința de a face mai multe lucruri, mă refeream la faptul că am semnat pe banii ăștia, dar că eu vreau să mă duc să iau mai mulți bani, nu vreau să mă plafonez ... Și s-a interpretat, suporterii ziceau că de-asta nu mai joc.

Ai plecat de la 30.000 de euro și ai ajuns la cât? Ca să-și facă lumea o impresie despre diferența financiară.

Am ajuns la dublu la Anderlecht. Am și spus treaba asta, că dacă nu o să-mi dea dublu, nu mă duc. Bine, m-aș fi dus oricum! La situația în care eram, mă duceam. Dar am forțat-o până în ultima clipă. Bine, am renunțat la niște bani. Domnul Becali trebuia să mă îmi mai dea două salarii și jumătate, vreo 75.000 de euro. Și m-am supărat atunci că nu mi-a dat, pentru că luase și bani pe mine.

Păi bun, și de ce ai renunțat?

Ca să mă lase semnez cu Anderlecht!

Că altfel nu te-ar fi lăsat?

Daaa… Mi-a zis „bă, tată, lasă banii ăia”. În fine, altora pe care îi dădea afară la momentul ăla le dădea bani să plece! Și i-am zis „da, nea Gigi, dar v-am adus profit…”. În fine, nu mă mai gândesc acum la treaba asta.

