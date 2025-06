România, ce spectacol! Canotorii „tricolori”, șase medalii în etapa de Cupă Mondială de la Lucerna » Aur în trei probe

Echipajele României au cucerit șase medalii, duminică, în etapa a doua a Cupei Mondiale de canotaj de la Lucerna.

„Tricolorii” s-au impus în ambele probe de dublu rame, dar și la 8+1 feminin.

Bărcile de patru rame masculin și patru vâsle feminin au cucerit argintul, iar la 8+1 masculin a fost câștigat bronzul.

Concursul de pe lacul Rotsee reprezintă un antrenament pentru Campionatele Mondiale de la Shanghai (21-28 septembrie).

România, șase medalii la etapa de Cupă Mondială de la Lucerna

Delegația României a încheiat etapa de la Lucerna pe primul loc în clasamentul general, cu 6 medalii.

Aur pentru:

Simona Radiș și Magdalena Rusu (dublu rame feminin)

Florin Arteni și Florin Lehaci (dublu rame masculin)

Cristina Druga, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu (8+1 feminin)

Argint pentru:

Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă (patru rame masculin)

Iuliana Buhuș, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu și Patricia Cireș (patru vâsle feminin)

Bronz pentru:

Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Bogdan Baitoc, Claudiu Neamțu, Alexandru Ciobîcă, Mugurel Semciuc, Constantin Adam, Leontin Nuțescu și Adrian Munteanu (8+1 masculin).

Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Bogdan Baitoc, Claudiu Neamțu, Alexandru Ciobîcă, Mugurel Semciuc, Constantin Adam, Leontin Nuțescu și Adrian Munteanu s-au clasat pe locul 3, pe timpul de 5:28.52.

Germania a cucerit aurul (5:25.86), iar Australia a obținut argintul (5:27.31).

Cristina Druga, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu s-au impus fără emoții, cu un timp de 6:02.92.

„Tricolorele” au învins echipajul din SUA (06:04.73), în timp ce Australia (06:09.56) a luat bronzul la fotofiniș, după un duel cu Germania (06:09.64).

România, aur la 8+1 feminin (foto: captură video worldrowing.com)

Iuliana Buhuș, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu și Patricia Cireș (6:22.74) au terminat pe locul 2, după barca din Germania (6:19.29). Pe ultima treaptă a podiumului urcă Polonia (06:23.30).

Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă (5:47.74) au fost aproape de o revenire incredibilă pe ultimii 500 de metri, însă nu au reușit să-i prindă din urmă pe canotorii din Australia (5:47.03). Pe podium a urcat și Lituania (5:48.08).

Florin Arteni și Florin Lehaci (6:17.57) i-au învins pe Oliver Welch și Benjamin Taylor din Noua Zeelandă (6:20.14), câștigătorii de la Varese. Bronzul a fost cucerit de Elveția (6:25.69).

„Este foarte bine pentru noi. Am început anul trecut în această barcă, dar rezultatele din ultimul an nu au fost atât de bune. Anul acesta ne-am întors, am venit proaspeți, iar până acum suntem neînvinși”, a spus Lehaci.

Florin Arteni și Florin Lehaci, aur la Lucerna (foto: captură video worldrowing.com)

Simona Radiș și Magdalena Rusu (6:59.04) și-au respectat statutul de favorite și s-au impus categoric, cu peste 6 secunde în fața rivalelor din Cehia (7:05.35). Podiumul a fost completat de Marea Britanie (7:06.54).

Simona Radiș și Magdalena Rusu, campioane la Lucerna (foto: captură video worldrowing.com).

„Campionatul Mondial este cea mai importantă competiție pentru noi și vom începe să ne antrenăm din nou, nu vom avea timp liber după această Cupă Mondială.

Mergem acasă și începem să ne pregătim pentru că mai este mult timp până la Mondial și vrem să ne îmbunătățim mai mult”, a declarat Radiș, potrivit World Rowing.

Simona Radiș și Magdalena Rusu, campioane la Lucerna (foto: captură video worldrowing.com).

Locul 2 în Finala B și locul 8 la general pentru echipajul de dublu vâsle feminin (W2x): Andrada-Maria Moroșanu & Ioana Mădălina Cornea

în Finala B și locul 8 la general pentru echipajul de (W2x): Andrada-Maria Moroșanu & Ioana Mădălina Cornea Locul 5 în Finala B și locul 11 la general pentru echipajul de patru vâsle masculin (M4x): Alexandru Gherasim, Andrei Lungu, Nicu Chelaru, Florin Horodișteanu

în Finala B și locul 11 la general pentru echipajul de (M4x): Alexandru Gherasim, Andrei Lungu, Nicu Chelaru, Florin Horodișteanu Locul 6 în Finala B și locul 13 la general pentru schif simplu masculin (M1x): Mihai Chiruță

în Finala B și locul 13 la general pentru (M1x): Mihai Chiruță Finala B la dublu vâsle masculin (M2x): Marian Enache și Florin Cornea nu au mai luat startul

România are 6 echipaje în cursele pentru medalii de la Lucerna

Cupa Mondială este o competiție anuală care cuprinde, în mod normal, trei etape. În 2025 au fost programate doar două, la Varese și Lucerna, iar „tricolorii” nu au participat la cea din Italia.

În Elveția, jumătate dintre bărcile României s-au calificat în finalele A, cele în urma cărora vor fi acordate medalii.

„Astăzi, România se aliniază la start în cursele de azi cu 9 echipaje și 37 de sportivi, pregătiți să dea totul pe apă în cursele decisive!”, anunță Federația Română de Canotaj.

Programul de duminică al canotorilor români

FINALE A

ora 12:35 – Dublu rame feminin (W2-): Simona Radiș & Magdalena Rusu

ora 12:48 – Dublu rame masculin (M2-): Florin Arteni & Florin Lehaci

ora 13:12 – Patru rame masculin (M4-): Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă & Ciprian Tudosă

ora 13:49 – Patru vâsle feminin (W4x): Iuliana Buhuș, Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu & Patricia Cireș

ora 14:26 – 8+1 feminin (W8+): Cristina Druga, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș & Victoria Petreanu

ora 14:52 – 8+1 masculin (M8+): Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Bogdan Baitoc, Claudiu Neamțu, Alexandru Ciobîcă, Mugurel Semciuc, Constantin Adam, Leontin Nuțescu & Adrian Munteanu

FINALE B

ora 10:40 – Dublu vâsle feminin (W2x): Andrada-Maria Moroșanu & Ioana Mădălina Cornea

ora 10:45 – Dublu vâsle masculin (M2x): Florin Enache & Andrei Cornea

ora 11:05 – Schif simplu masculin (M1x): Mihai Chiruță

ora 11:10 – Patru vâsle masculin (M4x): Alexandru Gherasim, Andrei Lungu, Nicu Chelaru, Florin Horodișteanu

