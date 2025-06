„Nu poți să faci așa ceva!” Gestul care l-a determinat pe Răzvan Lucescu să exclame: „Am fost un idiot!” 

Răzvan Lucescu (56 de ani) a vorbit despre momentul din meciul Steaua - Rapid, scor 0-0, în anul 2000, care i-a enervat teribil pe fanii roș-albaștri.

Antrenorul lui PAOK a vorbit și despre perioada în care tatăl său, Mircea Lucescu, era la Dinamo.

Răzvan Lucescu a fost protagonistul unui moment controversat, pe vremea când era portarul Rapidului.

După un meci încheiat 0-0 în Ghencea, contra Stelei, când Lucescu a reușit să mențină poarta giuleștenilor intactă, acesta a fluturat un steag alb-vișiniu în fața galeriei roș-albastre.

Răzvan Lucescu: „Am fost un idiot!”

Întrebat în cadrul podcastului „SportCast cu Sile”, realizat de editorialistul GOLAZO.ro Silviu Tudor Samuilă, despre gestul său de la finalul meciului de pe Ghencea, din toamna anului 2000, Răzvan Lucescu a răspuns:

„Am luat steagul, l-am fluturat pe tot terenul, în lungime, apoi în fața galeriei Stelei și m-am întors către galeria noastră. Și prin spate vine Pompiliu Stoica și mi-l smulge.

Cel care reacționează primul este Nae Stanciu, incredibil! În sprint! După el și Marian Rada, eu și încă unul, doi și acolo se creează un meleu, cu oamenii de la securitate. Ia steagul Nae și plecăm.

Acum, dacă mă întrebi, ți-aș spune că am fost un idiot, pentru că nu poți să faci așa ceva! E o provocare și nu poți să știi ce risc este. Sar zece în teren, sar alți zece din partea cealaltă și începe o luptă nebună.

Eu am ieșit din toate aceste discuții, din toate aceste sentimente de ostilitate, de adversitate, de nebunie, de critici, de înjurături”, a declarat Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu: „Nu sunt niciun antistelist”

În cadrul aceleiași discuții, antrenorul lui PAOK a fost întrebat dacă este împotriva Stelei, din cauza trecutului tatălui său la Dinamo.

Fostul selecționer a recunoscut că pe vremea respectivă era antistelist, însă nu mai este cazul în prezent:

„E o poveste veche. N-am nicio treabă, nu sunt niciun antistelist. Atunci [eram], da. Mi-e greu să vorbesc despre ceva din trecut, care pentru mine în momentul de față nu mai are nicio relevanță, nicio importanță”.

Întrebat despre războiul dintre Clubul Armatei și FCSB, Răzvan Lucescu a declarat că pentru el, FCSB este Steaua:

„Da, pentru mine asta e, dar eu am trăit cu asta. N-am cum să fac abstracție. Eu, ca jucător, și la Rapid, și la celelalte echipe pe unde am fost, am întâlnit Steaua în față.

Am fost în competiție cu Steaua și această Steaua, la un moment dat, a trecut sub președinția lui Gigi Becali și a continuat să fie Steaua pentru nu știu câți ani. Și eu, ca antrenor, m-am luptat contra acestei Stele. Deci, pentru mine, e Steaua.

Nu știu cum să zic, cupele europene, tot ce a fost, rezultatele pe care le-a adus, cumva, și pentru fotbalul românesc, la acel moment, că după aia, fotbalul nostru a luat-o în jos, e altă poveste. Dar, [FCSB] este Steaua. Deci n-am cum să fac abstracție.

Acum, ce să fac, să vin să zic că sunt FCSB și cealaltă Steaua. E păcat că s-a ajuns la așa ceva. E păcat și mi se pare că pe undeva sunt lucruri mici, mici, mici”, a adăugat fostul selecționer.

Răzvan Lucescu: „Avem nevoie de echipele cu tradiție”

Răzvan Lucescu a spus că România are nevoie de cluburile cu tradiție, pentru că acestea pregătesc tinerii sub o altă presiune, amintindu-și de derby-urile din Liga 1:

„Avem nevoie de echipele acelea cu tradiție, de numele acelea mari, grele, puternice. Nu e o situație izolată faptul că echipa națională sau că jucătorii din România nu mai sunt atât de puternici.

Acele meciuri, acele nume grele, acele derby-uri care erau pline de încărcătură emoțională, de tensiune, de rivalitate... Începeau să se joace cu două, trei săptămâni înainte de meciul propriu-zis.

Dinamo-Steaua, Rapid-Steaua, la Timișoara, ce atmosferă, ce senzație era să joci acolo! Avem nevoie de echipele astea care, până la urmă, fac să crească jucătorii sub o altă presiune, să învețe să gestioneze momentele complicate. Să vedem o poză imediat după”.

