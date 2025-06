A câștigat la Loto 230.000 euro! Un președinte de club din fotbalul românesc a dat lovitura la două extrageri » Dă detalii despre cât și cum joacă

În declarația de avere pe 2024 a unui președinte de club de fotbal din România apare un câștig de peste 620.000 de lei, sursa fiind „Loto Polonia”

Anul acesta a câștigat din nou, alți 490.000 de lei. Despre cine e vorba, în rândurile de mai jos

Respectivul explică modul în care joacă, cum a ales cele 6 numere pe care le pune de fiecare dată și ce limită, ca sumă, și-a setat pe cont pentru a nu o depăși zilnic

În declarația de avere a unui președinte de club de fotbal din România, pe lângă câștigurile rezultate din postura de șef al echipei, dar și din diversele funcții pe care le deține la anumite companii municipale, apare și o sumă imensă, de peste 100.000 de euro, sursa indicată fiind „Loterie, Loto Polonia”.

Președintele lui FC Voluntari a câștigat 230.000 de euro la Loto

Declarația de avere îi aparține lui Robert Gherghe, președintele lui FC Voluntari și suma exactă, în lei, completată în iunie 2024, pe care a câștigat-o e de 623.954 lei.

„Apare în declarația de avere pe 2024, dar am câștigat-o în 2023, știu și data exactă, 6 aprilie, chiar și ora, 23:00”, spune Gherghe. Raportat la cursul leu-euro de la acel moment, rezultă în jur de 130.000 de euro!

Oficialul de la Voluntari susține că nu e singura sumă mare pe care a câștigat-o: „Și anul acesta, pe 13 februarie, la prânz, am dat iarăși lovitura: 490.000 de lei. Am jucat, așa cum joc aproape de fiecare dată, 6 numere, am pus 70 de lei, iar cota era de 7.000”.

Ce înseamnă Loto Polonia și cum se poate juca

Robert Gherghe a jucat la Loto Polonia, loterie disponibilă în orice aplicație a caselor de pariuri și jocuri de noroc din România.

Spre deosebire de Loto 6 din 49, din România, în Polonia, se extrag 20 de numere dintre cele de la 1 la 80. Sunt două extrageri pe zi, la prânz și seara și se poate paria chiar și pe un singur număr, care dacă iese între cele 20 extrase, atunci jucătorul încasează de 3,77 ori suma mizată. Pentru două numere cota e de 15 și apoi crește cu fiecare număr adăugat.

„Eu joc aceleași 6 numere mereu, de 5-6 ani de zile, de când joc la Loto Polonia. Nu reprezintă nimic aceste numere, n-au o logică, mi le-a dat calculatorul aleatoriu, dar merg mereu cu ele. Le-am mai jucat și câte 3 pe bilet, depinde, fiindcă eu urmăresc fiecare tragere, mă uit în baza de date, totul e matematic, statistic“, spune Robert Gherghe.

Biletul lui câștigător de anul acesta, de 490.000 de lei, apare în topul celor mai mari bilete câștigătoare, la ceea ce înseamnă joc de loterie, la agenția la care oficialul lui FC Voluntari are cont.

E pe locul 2 și e prezentat și biletul cu cele 6 numere: 15, 20, 33, 60, 65, 66. Cel mai mare din 2025 e tot la Loto Polonia, 500.000 lei.

Câștigurile foarte mari nu le extrag din cont o singură dată, ca sumă, pentru că aș plăti impozit mare. Scot câte 10.000 lei, aceasta fiind limita maximă pentru un impozit de doar 3 la sută. De exemplu, în România, dacă câștigi 250.000 de euro la Loto 6/49, atunci 40% rămân ai statului, n-ai nici o altă variantă. Robert Gherghe, președinte FC Voluntari

La Loto din România n-a câștigat niciodată, în 30 de ani, mai mult de 4.000 euro

„La Loto de la noi din țară joc de 30 de ani și n-am câștigat niciodată o sumă de acest nivel, ca la Loto Polonia. Am luat o singură dată vreo 20.000 de lei.

La Loto Polonia, joc câteodată și doar două sau 3 numere, chiar dacă e cotă mai mică, e cumva mai sigur că voi câștiga, pentru că urmăresc de exemplu dacă n-au ieșit două numere deloc în ultimul an și apoi îl joc, sigur va ieși. Nu prea există, statistic, ca un număr să nu se repete la mai mult de 500-600 de extrageri.

Nu joc sume mari, e o pasiune a mea, dar doar pentru Loto, deloc pentru casino, păcănele sau pariuri. Mi-am și impus pe cont o limită maximă de 500 de lei pe zi, peste care n-aș putea să joc, fiindcă nu m-ar lăsa sistemul, dar oricum n-am ajuns niciodată să joc atât într-o zi, doar preventiv am pus-o”, adaugă Robert Gherghe.

Suma care apare în ultima lui declarație de avere, câștigată la Loto Polonia, de 623.954 lei, e de 8,5 ori mai mare decât salariul pe care l-a încasat ca președinte la FC Voluntari, de unde a luat 72.000 lei.

În aceeași declarație de avere, Gherghe mai apare ca având surse de venit din alte 3 funcții: președintele Consiliului de Administrație la compania municipală Publivol Creativ, de unde a luat într-un an 72.000 lei, director general la Televol Systems (84.000 lei) și membru CA la SC Culinar Vol (doar 4.000 lei).

