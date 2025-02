„Cel mai important meci din carieră”   Risto Radunovic, înainte de FCSB - PAOK: „Nu jucăm la egal”

FCSB - PAOK. Risto Radunovic (32 de ani) este încrezător că echipa sa poate obține calificarea în optimile UEFA Europa League.

FCSB - PAOK se va juca joi seara, de la 19:45, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În tur, FCSB a reușit să se impună cu scorul de 2-1, în duelul de la Salonic, după ce Andrei Gheorghiță și Joyskim Dawa au marcat, iar echipa lui Elias Charalambous a revenit de la 0-1.

Risto Radunovic: „Este cel mai important meci din cariera mea. Nu vom juca la egal”

Risto Radunovic a prefațat meciul FCSB - PAOK și a declarat că este unul dintre cele mai importante meciuri din cariera sa, iar campioana României va lupta pentru a obține victoria și pentru a se califica în etapa următoare.

„PAOK are o echipă foarte valoroasă. Am avut două meciuri cu ei, am câștigat, dar nu am terminat treaba. Mai avem un meci, suntem concentrați și încrezători.

În spatele nostru se află foarte mulți suporteri și vrem să fie mândri de noi. Nu vreau să fac glume înainte de meci, trebuie să rămânem serioși, 1-1, 1-0, orice scor ar fi, să fie de calificare. Nu jucăm la egal.

Avem foame de performanță, asta e foarte important. N-am spus ultimul cuvânt în Europa și vrem să continuăm și după meciul de mâine”, a transmis Radunovic, potrivit digisport.ro.

E un meci foarte important, cu un adversar de foarte mare calitate. Suntem pregătiți, suntem încrezători după primul meci, dar suntem și conștienți că nimic nu s-a terminat. Pot să zic că e unul dintre cele mai importante meciuri din carieră. Poate următorul va fi cel mai important din cariera mea Risto Radunovic, înainte de FCSB-PAOK

În cazul în care se va califica mai departe, FCSB va da peste Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt, în optimile competiției.

În ultima etapă de campionat, PAOK s-a impus categoric cu scorul de 7-0 în fața celor de la Lamia, pe teren propriu.

În timp ce FCSB a câștigat duelul din Crâng împotriva Gloriei Buzău, scor 2-0, pe un teren înghețat.

FCSB - PAOK e sold-out!

Peste 50.000 de fani ai roș-albaștrilor vor fi prezenți, joi, pe Arena Națională, într-o partidă care poate aduce o calificare de prestigiu în optimile de finală ale Europa League.

Grecii sunt așteptați și ei într-un număr considerabil. Cele 4.000 de bilete puse la dispoziție s-au vândut în doar două ore.

În acest moment, singura modalitate de a mai face rost de bilet la meci este prezența la casele de bilete, înaintea partidei.

Organizatorii au „blocat” aproximativ 300 de bilete pentru suporterii care nu se descurcă să-și achiziționeze bilete online.

Doar din vânzarea biletelor la meciul cu PAOK Salonic, FCSB va încasa 900.000 de euro. Jumătate din cât s-a obținut pentru meciul cu Manchester United.

În acest sezon 2024/2025, inclusiv cu acest meci, încasările FCSB din bilete ajung la aproximativ 5.000.000 de euro.

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

- Manchester United 0-2 PAOK - FCSB 1-2

Programul fazei eliminatorii din Europa League

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).