ROMÂNIA - BELGIA. Mii de români în Piața Domului din Koln, sâmbătă, 22 iunie. Mult mai puțini belgieni. Și mai sunt multe ore până la meci.

Se cântă imnul, tare, o voce care răsună și pe malul Rinului. Apoi toată lumea sare pe „România, hei, hop, hop, hop”.

Mulți copii români. Doi sunt veniți la Koln din Irlanda, cu tatăl unuia dintre ei. „Numele” celor trei: Man, Drăguș, Drăgușin.

Corespondență din Germania

Ce înseamnă această legătură indestructibilă dintre națională și fanii ei! România joacă bine, învinge, iar „Zidul Galben” creat la Euro îi protejează pe „tricolori” peste tot.

Piața Domului e galbenă

Astfel e posibil ca un oraș precum Koln, cel mai mare din Renania de Nord-Westfalia, cu peste un milion de locuitori, să pară parte din România.

Sâmbătă seară sunt așteptați 25.000 de români pe un stadion de 47.000 de locuri. Mai mult de jumătate. Belgieni, numai 10.000.

Această diferență se vede și în Piața Domului, la câteva sute de metri de Rin.

„România, hei, România, hei, hop, hop, hop”. Și toată lumea sare

Sunt mii de suporteri de-ai noștri strânși aici. Un compatriot e așezat într-un colț și începe să cânte la clarinet melodii românești.

În fața lui se formează iute o mulțime galbenă, în semicerc.

Clarinetistul dă tonul și fanii cântă. „România, hei, România, hei, România, hei, hop, hop, hop!”.

Cântă încet la început, stau jos, apoi se ridică dintr-o dată și ridică volumul la maximum. Toată lumea sare.

Continuă cu „România, România, ole, ole, ole”.

„Deșteaptă-te, române!”, în inima unui oraș german

Se trece la imn. E aproape ca pe stadion. „Deșteaptă-te, române!”, în inima unui oraș german. Nu lipsește nici hora, care se tot lărgește. Și nici Made in România, cunoscută pe întreg continentul, inclusiv în vestiarele marilor cluburi europene.

Belgienii, câteva sute, vor să dea replica. Mulți tineri, cu berile în mâini, scandează „Come on, Belgium! Come on, Belgium”. Sau în flamandă: „Unde e sărbătoare, aici e sărbătoare”.

Dispar repede, acoperiți de România, România, România care răsună până la Rin. Unii belgieni îi roagă pe români să facă poze împreună.

Inimile celor 24 de echipe. Și un „înger” printre ”diavoli”

Un român care trăiește în Germania a pictat pe jos, în fața Domului, toate cele 24 de inimi ale echipelor participante, în culorile naționale.

Pe inima românească s-au adunat cei mai mulți bani. Majoritatea, lei.

Alt român e deghizat în înger. Un înger printre „diavolii” belgieni. Nu vrea să vorbească prea mult, cu atât mai puțin să apară pe cameră.

Copiii români și tatăl lor, veniți din Irlanda. „Numele” lor: Man, Drăguș, Drăgușin

Mulți copii români, veniți cu familiile din țară, din alte orașe germane sau din întreaga Europă.

De exemplu, Sorin și Luca, ajunși azi din Irlanda. Primul e născut în România, al doilea în Irlanda. Au sosit cu tatăl lui Sorin.

Cei trei sunt îmbrăcați în tricoul galben al naționalei. Pe spatele lor, numele favoriților. Man, Drăguș, Drăgușin.

Câțiva metri lângă ei sunt cinci puști de 10-11 ani din București. În spatele lor, tații. Toți sunt convinși că vom câștiga și diseară, cu 2-0 sau 2-1. Strigă împreună: „Hai, România!”.

Au apărut și fanii belgieni. Se aude: „Cine sare România, hei, hei”. Mai tare decât varianta belgiană. E un dialog între cele două părți, dar românii se aud mai puternic.

Acesta este Koln pe 22 iunie 2024. Galben. România.

