Ajunge să te uiți la copilul de mingi care și-a bătut aseară joc de Târnovanu pentru a înțelege de ce fotbalul românesc este de râsul Europei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Am rămas la nivelul de bișniță în fața cinematografului Patria.

Căutăm fraierul pe care să îl escrocăm, să îl vedem disperat să prindă premiera și să îl jumulim de niște sute de lei.

Ba, dacă putem, să îi facem și vreo ”maradonă”, să palmăm o hârtie de 100 și să îi dăm rest mai puțin decât ar trebui, cu atât mai bine.

Mustea șmecheria în puștiul acela care tot muta conul pe care se pun mai nou mingile de rezervă. Râdea cu poftă de fiecare dată când reușea să îl păcălească pe Târnovanu.

Primise ordin să își bată joc de portarul FCSB-ului și nu doar că nu avea vreo jenă în a-l pune în practică, dar părea chiar mândru că poate să își aducă astfel contribuția la șicanarea adversarului.

Problema însă nu este puștiul, ci mediul toxic în care crește. La vârsta lui probabil că nu este capabil să aleagă calea dreaptă.

Ea trebuie să-i fie arătată, să fie ghidat, să i se inoculeze niște repere sănătoase. Or cei de la FC Argeș nu doar că nu i le oferă, ci îl învață cum să trișeze.

Dacă aș fi părinte, aș intra în pământ de rușine, m-aș duce astăzi la club și aș cere explicații. Cine i-a cerut fiului meu să se comporte astfel? Ce valori îi oferiți? Și, cu siguranță, m-aș întreba dacă este locul potrivit în care să practice fotbalul.

Dar ce pretenții să ai când președintele clubului vine la finalul partidei și bagatelizează subiectul?

”O să schimbăm copiii de mingi la meciul următor. Cu siguranță, dacă erau alți copii, ne bătea FCSB-ul. Atitudine de spatele blocului (n.r. referindu-se la protestele lui Târnovanu).

Ar trebui să fie altfel, pentru că e un portar bun, un portar care cochetează cu echipa națională. Copiii au idoli, iar el trebuie să fie un exemplu, nu să se certe cu copiii de mingi și să arunce mingile peste tribună.”

Cât de ipocrit poate să fie Dani Coman? Târnovanu este problema? El trebuie să se gândească că propriile acțiuni pot influența negativ copiii?

Oare nu este mult mai nociv ceea ce se petrece la Pitești?

Ce e mai grav, să te enervezi tu, portar, că nu sunt respectate niște reguli, sau că tu, club, să îndemni niște copii la încălcarea respectivelor reguli?