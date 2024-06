Tenismenul rus Andrey Rublev (26 de ani, 6 ATP) a făcut o criză de nervi la Roland Garros și a ajuns să fie huiduit de către spectatorii aflați la meci.

Andrey Rublev a fost învins de Matteo Arnaldi (23 de ani, 35 ATP), în 16-zecimile turneului de Grand Slam de la Roland Garros, scor 6-7 (8), 2-6, 4-6.

În setul doi, scene reprobabile s-au văzut pe zgura de la Paris.

Mai exact, la scorul de 2-2, o minge analizată cu ajutorul arbitrului de scaun l-a scos din sărite de Andrey Rublev.

Rusul a gesticulat nervos, a urlat, a înjurat și a fost cu greu convins să accepte decizia în favoarea adversarului său.

Apoi, imediat după ce Arnaldi a reușit să facă break-ul, scor 3-2, Rublev a făcut din nou o criză de nervi, una la alt nivel.

Rusul a trântit racheta de pământ într-un exces de furie, înjurând din toți rărunchii. Spectatorii au taxat imediat ieșirile, iar rusul s-a ales cu un cor de huiduieli.

Andrey Rublev: „Sunt dezamăgit de mine”

După meci, Andrey Rublev a recunoscut că și-a pierdut total controlul în meciul cu Arnaldi, însă regretă scăparea avută.

„Sunt complet dezamăgit de mine , de felul în care m-am comportat, felul în care am jucat, și nu-mi amintesc să mă fi comportat vreodată mai rău. Cred că a fost prima dată când am făcut așa.

Am reușit să recuperez serviciul pierdut și părea că am din nou șanse. Apoi, din senin, mă prăbușesc emoțional. Îmi pierd serviciul și apoi îmi pierd controlul complet. Aproape că am cedat setul doi acolo. După, a fost prea târziu, pentru că el a început să joace incredibil”, a declarat Rublev după meci.