Bernd Storck a fost demis din funcția de antrenor al echipei Sepsi .

. Sepsi OSK caută acum un înlocuitor, iar favoritul pentru preluarea echipei este Tony Conceicao, conform surselor GOLAZO.ro.

favoritul pentru preluarea echipei este Tony Conceicao, conform surselor GOLAZO.ro. Adrian Mutu și Mirel Rădoi sunt printre opțiunile luate în considerare pentru postul vacant.

Laszlo Dioszegi, patronul echipei Sepsi, a anunțat că s-a decis cine va ocupa funcția de antrenor interimar și a dezvăluit tipul de antrenor pe care dorește să-l aducă în club.

„Începând de mâine, o să discutăm despre noul antrenor. L-am numit interimar pe domnul Suciu Valentin , dar vrem să aducem un antrenor cu care să ieșim din criză.

Aș prefera un om care cunoaște echipa, indiferent dacă e român sau străin. Ne-am dori un antrenor care a antrenat în România ”, a declarat acesta la Digi Sport.

Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi, a explicat motivele din spatele deciziei de a-l demite pe Bernd Storck.

„Am avut patru rezultate negative, iar în ultimele trei meciuri echipa nu a mai jucat nimic. Nu am văzut cum putem ieși din această situație, doar un șoc la echipă ar putea ajuta.

Nu putem să schimbăm 10-15 jucători și lăsăm stafful neschimbat, pentru că nu avem timp. Întotdeauna antrenorul este sacrificat. Am jucat trei meciuri catastrofale ”, a spus patronul Sepsi la Digi Sport.

Rezultatele lui Bernd Storck în ultimele patru meciuri:

11 august : Sepsi - Universitatea Craiova 1-2

: Sepsi - Universitatea Craiova 1-2 19 august : Universitatea Cluj - Sepsi 3-0

: Universitatea Cluj - Sepsi 3-0 24 august : Sepsi - Unirea Slobozia 0-1

: Sepsi - Unirea Slobozia 0-1 30 august: Oţelul - Sepsi 2-0

Am stat 4 zile la discuții, cu minim 20 de oameni: jucători, staff, toți colegii mei. Trebuie să spun că nu iau deciziile singur! Laszlo Dioszegi, la Digi Sport

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, echipa din Sf. Gheorghe a acționat rapid pentru a găsi un nou antrenor. Favoritul pentru preluarea echipei este Tony Conceicao.

Există și unele divergențe. Antrenorul dorește să vină cu întregul său staff tehnic, însă clubul are deja un preparator fizic și un antrenor de portari de care nu intenționează să se despartă . Rămâne de văzut dacă se va ajunge la un compromis

Cine este Toni Conceicao

Antonio Conceicao este un antrenor portughez cu o carieră remarcabilă atât pe teren cât și pe banca tehnică.

Ca jucător a trecut pe la cluburi precum: SC Braga (103 meciuri), FC Vizela (84 meciuri), FC Porto (1 meci), Riopele (28 meciuri)

Ca antrenor, a început la SC Braga B, iar de-a lungul carierei sale, a lucrat cu echipe din Portugalia, precum Estrela da Amadora, și Vitoria de Setubal.

În România, Toni Conceicao a avut trei mandate la CFR Cluj, în 2009, 2015 și în 2018. Printre altele, portughezul a mai antrenat și la SR Brașov în 2010 și la Astra Ploiești în 2012.

În 2019, antrenorula fost pus în funcția de selecționer al echipei naționale a Camerunului, înlocuindu-l pe Clarence Seedorf.

Performanțele lui Conceicao:

CFR Cluj: Dublă câștigătoare a Ligii I și de trei ori câștigătoare a Cupei României

Dublă câștigătoare a Ligii I și de trei ori câștigătoare a Cupei României Camerun: Locul 3 la Cupa Africii pe Națiuni 2021

Bernd Storck a fost demis de la Sepsi

Astăzi, 5 septembrie, Bernd Storck a fost demis din funcția de antrenor al echipei Sepsi.

„Conducerea clubului Sepsi OSK a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă a relațiilor contractuale cu antrenorul principal Bernd Storck ”, a notat Sepsi pe rețelele de socializare

Decizia vine la doar două zile după ce Tony Da Silva și Andrei Prepeliță și-au pierdut funcțiile de antrenori.

Sepsi caută un nou antrenor, după demiterea lui Bernd Storck

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a vorbit cu GOLAZO.ro despre demiterea tehnicianului neamț din funcția de antrenor.

„Acum câteva minute am încheiat oficial. Ne înțelesesem de aseară. Am avut zeci de discuții cu oameni și jucători din club. Am vrut să fie democrație, și cred că asta e punctul comun la care s-a ajuns: să ne desparțim .

Suntem într-o gaură, asta e clar, și cred că orice plus adus de viitorul antrenor ne va ajuta, cât de mic ar fi acesta.

Rămâne de văzut ce vom alege; nu se va face azi un anunț. Abia de mâine vom începe căutările pentru cel care va veni ”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru GOLAZO.ro.

Vor avea prioritate antrenorii care cunosc fotbalul românesc, dar asta nu înseamnă că excludem și alți tehnicieni străini. Laszlo Dioszegi, pentru GOLAZO.ro

Rezultatele obținute de Bernd Storck alături de Sepsi

Tehnicianul a petrecut 279 de zile pe banca echipei „secuilor”, conform transfermarkt.com. În sezonul 2023-2024 al Ligii 1, antrenorul a condus echipa în play-off pe locul 5.

Cea mai bună performanță a echipei, pe atunci sub conducerea lui Leo Grozavu, a fost obținută în sezonul 2020-2021, când a încheiat competiția pe poziția a patra .

În rolul de antrenor al „secuilor”, Storck a bifat 32 de meciuri, în care a obținut 12 victorii și a suferit 12 înfrângeri, în timp ce alte 8 partide s-au încheiat la egalitate.

2 victorii are Sepsi în acest sezon. Echipa a mai bifat două egaluri și 4 înfrângeri.

Mutu și Rădoi, variantele lui Sepsi pentru a-l înlocui pe Bernd Storck

Conducerea lui Sepsi are o listă cu antrenori pentru a-l înlocui pe Bernd Storck, însă nu sunt deciși cu cine să continue în acest sezon.

Unul dintre numele care au apărut în ultima vreme, conform surselor GOLAZO.ro, e Adrian Mutu, antrenor liber de contract din aprilie 2024, când a plecat de la CFR Cluj, după 11 meciuri pe banca clujenilor.

5 victorii a avut Mutu pe banca lui CFR Cluj. A mai bifat 3 înfrângeri și 3 remize

Un alt nume ar fi Mirel Rădoi, liber și el de contract după ce a fost demis de la Al Jazira, în aprilie 2024, după doar 7 partide pe bancă, dintre care a câștigat un singur meci, a fost învins de 5 ori și a remizat o dată.