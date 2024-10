DEZAMĂGIRE LA Sepsi   Primele reacții ale covăsnenilor, după ce au fost egalați pe final de CFR:  „Suntem penibili!”

CFR Cluj - Sepsi s-a terminat 3-3, în etapa #14 a Ligii 1, după ce clujenii au revenit de la 1-3, în ultimele minute ale partidei.

La interviurile de după meci, covăsnenii s-au declarat extrem de dezamăgiți de modul în care au ratat victoria, pe final.

Sepsi a făcut un meci bun la Cluj, contra CFR-ului, iar în minutul 83, conduceau cu 3-1. Sepsi a căzut inexplicabil în finalul meciului și CFR a reușit să egaleze după ce a marcat 2 goluri în doar 6 minute.

Golurile partidei au fost marcate de Mohammed Kamara (52) și Virgiliu Postolachi (86, 90+3), pentru gazde, respectiv Marius Coman (37), Denis Ciobotariu (55) și Florin Stefan (83), pentru oaspeți.

Valentin Suciu nu și-a menajat jucătorii

„ Este frustrant să marchezi 3 goluri și să faci egal. Cel mai mult am suferit pe duelurile aeriene, nu am știut să gestionăm finalul de partidă. Trebuie să învățăm să gestionăm momentele de presiune ale adversarului.

Rezultatul nu este rău, dar modul cum ne-au scăpat 2 puncte este frustrant, să marchezi 3 goluri în deplasare și să pleci doar cu un punct. Toată lumea trebuie să se autodepășească”, a declarat Suciu, la finalul meciului, la Prima Sport.

Denis Ciobotariu, dezamăgit de rezultat

Chiar dacă a marcat, Denis Ciobotariu s-a prezentat la interviul de după meci extrem de dezamăgit de cum a jucat echipa sa în finalul meciului de la Cluj.

„ Nu mi se pare normal, nu vreau să vorbesc prea mult, pentru că sunt foarte supărat. Ne-am bătut singuri, prin golurile pe care le-au marcat, din greșelile noastre, din absolut nimic. Nu a fost nimic special creat de ei, sunt foarte suparat și n-aș vrea să zic prostii.

Dacă mă întrebați înainte de meci, ne-ar fi convenit un egal. Dar în 5 minute ne-am luat două goluri și am fost penibili, nu se poate așa ceva!

Practic am dat cu piciorul la tot ce am făcut bun, e păcat, ieșim plini de sânge, am ochiul vânat, totul degeaba. Mi se pare ireal, atitudinea pe care am avut-o în ultimele 5 minute…groaznic.

Până la urmă este un rezultat pozitiv cu o echipă foarte bună, dar cum am mai spus, este de neiertat să iei două goluri în 5 minute. Mă uitam cum băgau atacanții lor alunecări, iar noi parcă așteptam să ne egaleze.”, a declarat Ciobotariu.

Reacția lui Marius Coman, după CFR - Sepsi, 3-3

Marcatorul primului gol, Marius Coman s-a declarat la fel de dezamăgit ca și colegul său, Ciobotariu, la interviul de după meci:

„ Sunt foarte frustrat, am avut meciul în mână. Trebuie să mergem mai departe și să ne batem în continuare. Când am văzut că au marcat golul doi, speram să fie ofsaid, pentru că știam că vor veni peste noi.

Noi abordăm fiecare meci la victorie. Din păcate, am scos un punct pe final. Începem să ne simțim din ce în ce mai bine și așa o să putem să fim în primele șase echipe”.