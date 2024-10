„Nu mai înțeleg fotbalul” Dan Petrescu , după punctul salvat în ultimele minute: „Lumea e obișnuită cu binele”

CFR Cluj - Sepsi 3-3. Dan Petrescu s-a declarat mulțumit de rezultatul scos de echipa sa în ultimele minute.

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 3-3, după ce ardelenii erau conduși în minutul 83, la două goluri diferență.

Dan Petrescu: „Lumea e obișnuită cu binele”

La finalul partidei, antrenorul ardelenilor a vorbit despre jocul echipei sale și a comentat și decizia fanilor de a-i cere demisia.

„Nu mai înțeleg fotbalul, la CFR se întâmplă ceva în ultimul timp, avem probleme mari cu norocul.

Echipa a dominat prima repriză, a presat, a atacat. N-am avut șansă, mult prea ușor s-a făcut 1-0. Jucătorii erau speriați la pauză, le-am zis să se concentreze la meci că avem șanse mari să câștigăm. Am făcut 2 schimbări, Păun și Korenica au intrat bine. Am marcat imediat.

Golul 2, primit din fază fixă... am stat o grămadă azi dimineață pe teren cu asta și le-a ieșit lor. Noi am ratat multe ocazii din faze fixe.

Am mai marcat două goluri apoi, am avut ocazii, avem cele mai multe goluri marcate. În apărare stăm mai prost. Atacăm prea mult acasă.

Toate golurile au fost marcate de foști jucători ai lui CFR. Înainte au mai dat Bordeianu, Petrila… Toți care au jucat la CFR s-au simțit bine împotriva noastră. Au fost mult mai motivați.

E clar că voiam să fim mai sus, dar ne batem pentru play-off. Atitudinea jucătorilor a fost excelentă.

Toată lumea pierde puncte, e un campionat strâns, am și pierdut mulți jucători și nu e ușor să-i înlocuiești.

Lumea e obișnuită cu binele, dar mai sunt și momente în care ar trebui să fim alături de jucători, să-i susținem mai mult.”, a spus Petrescu, la Prima Sport.

CFR Cluj a urcat pe locul 3, în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte, din 13 etape. Pentru ardeleni urmează meciul, din deplasare, din Cupa României, cu FC Argeș.

Postolachi: „La CFR trebuie victorii”

„Mă bucur pentru mine și pentru echipă, am obținut un punct, dar la CFR trebuie victorii. A fost un meci greu, s-a văzut că echipa nu se lasă până la urmă, ne-am bătut până în ultimul minut. Sunt bucuros că am ajutat echipa.

Trebuie să fim mai agresivi, mai răi, să dăm mai multe goluri. Azi am avut ocazii, dar nu au intrat toate în plasă. Nu lipsește mult ca să adunăm victoriile”, a spus și Virgiliu Postolachi.

Atacantul a fost completat de Mohammed Kamara: „Am avut mai multe șanse, mai multe cornere, am arătat spirit de luptă pentru că am reușit să întoarcem de la 1-3 la 3-3 în câteva minute. În alte meciuri am condus, dar n-am scos decât un egal. Am fi meritat să le câștigăm. În fotbal, de multe ori, norocul joacă un rol important”.