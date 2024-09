Serhat Akin (43 de ani), fost internațional turc, a fost împușcat în picior la Istanbul, joi, după ce a comentat meciul dintre Fenerbahce și Royale Union Saint-Gilloise, scor 2-1, din Europa League.

Retras din fotbal în vara anului 2014, Akin a devenit comentator. Joi seara, fosta extremă dreaptă a fost atacată la ieșirea dintr-un studio TV.

Serhat Akin, împușcat după ce a comentat Fenerbahce - Union SG

Totul a avut loc în cartierul Beykoz din Istanbul, iar Akin a relatat ce s-a întâmplat pe rețelele de socializare: „Au tras în picioarele mele după program. Ultimul nostru cuvânt este Fenerbahce (n.r. o expresie de susținere folosită de fanii vicecampioanei Turciei)”.

Fostul jucător al naționalei Turciei a postat și o fotografie înainte de a fi transportat la spital. Vineri va fi operat.

Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe 💛💙 pic.twitter.com/DPfqO95VgY — Serhat Akin (@serhatakin81) September 26, 2024

Serhat Akin, vizitat de „fratele” Tuncay Șanlı: „Nu e foarte grav”

Akin a fost vizitat la spital de Tuncay Șanlı, un alt fost jucător devenit comentator, care a oferit mai multe detalii despre starea sa.

„Desigur, se simte rău, probabil că mâine îl vor duce la operație. Am vrut doar să fiu alături de el din cauza situației. El este ca un frate pentru mine; am trăit multe momente frumoase împreună. Am trecut și prin momente triste.

Imediat ce am aflat, am venit imediat. Nu este ceva foarte grav. Cel mai probabil mâine (n.r. vineri) va fi supus unei operații”, a spus Şanlı, citat de Haberler.

Atacul a fost condamnat de Fenerbahce, fostă echipă a lui Akin: „Ne aşteptăm ca autorii să fie aduşi în faţa justiţiei cât mai curând posibil”.

Și Federația Turcă de Fotbal a reacționat: „Am aflat cu regret că a fost rănit la picior ca urmare a unui atac armat. Condamnăm ferm atacul odios şi îi dorim lui Serhat Akin o recuperare rapidă”.

De-a lungul carierei, Serhat Akin a trecut pe la Karlsruhe II, Fenerbahce, Anderlecht, Koln, Kocaelispor, Konyaspor, Karlsruher, Tugutluspor, Altay, TSV Grunbach și Berliner AK.