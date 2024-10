Adriano Galliani, 80 de ani, și-a amintit cum a fost convins de Mircea Lucescu, în 1993, să-l transfere pe Florin Răducioiu la AC Milan.

„Lucescu îmi povestea că Răducioiu nu se compară cu marele Van Basten. Era mult, mult mai bun. Iar eu am crezut”, și-a amintit, râzând, Galliani.

Adriano Galliani are o memorie fantastică. Supus unui test de Gazzetta dello Sport, fostul președinte al lui AC Milan, în prezent director executiv la Monza, a identificat după câteva indicii jucătorii pe care rossonerii i-au transferat de-a lungul perioadei în care lucra pentru echipa de atunci a lui Silvio Berlusconi.

Cum a ajuns Răducioiu la AC Milan. Galliani a povestit discuția cu Lucescu: „Mi-a zis că e mult mai bun decât Van Basten. L-am crezut”

„Ghicește transferul” a fost numit testul la care a fost supus Galliani. I s-au oferit ca indicii anul, postul pe care juca respectivul fotbalist și echipa de la care venea.

Ultima întrebare a fost despre transferul lui Florin Răducioiu, de la Brescia la AC Milan, în 1993.

1993, atacant, cumpărat de la Brescia.

Galliani a râs îndelung, iar apoi a povestit: „E vorba despre Florin Răducioiu. Îmi amintesc că eram acasă la președintele Corioni cu Lucescu care-mi povestea că Răducioiu nu se compară cu marele Van Basten. Era mult, mult mai bun. Iar eu am crezut”.

2,75 de milioane de euro a plătit AC Milan Bresciei pentru transferul lui Florin Răducioiu, conform conversiei făcute de transfermarkt

AC Milan l-a vândut pe Răducioiu în 1994 la Espanyol pentru 2,4 de milioane de euro.

Mai jos, testul de memorie pentru Galliani

2014, fundaș stânga, împrumutat de la Udinese.

Poate fi vorba despre Armero

2001, atacant, luat de la Juventus.

Am plătit o sumă înspăimântătoare pentru el. Pippo Inzaghi.

2000, atacant, de la Vicenza.

Gianni Comandini care, apoi, în 2001, va marca două goluri în derby și pe care l-am vândut la Atalanta.

Ianuarie 2014, atacant venit de la Queens Park Rangers.

Marocan, Taarabt, prietenul meu.

2001, mijlocaș, adus de la Fiorentina.

Îmi amintesc mai ales de Andrea Pirlo care vine, dar nu de la Fiorentina, ci de la Inter. De la Fiorentina, în 2001, când vin Pippo Inzaghi și Andrea Pirlo... nu-mi amintesc despre cine e vorba. Mă ajutați?

Rui Costa!

Ianuarie 2001, fundaș, adus în ultima clipă de la Juventus.

Sunt întrebări cu adevărat foarte dificile. Mă ajutați?

Nicola...

Legrottaglie

2002, atacant adus liber de contract.

Jucătorul care mi-a provocat cea mai mare sperietură. Jon Dahl Tomasson. Când am dat gol cu Ajax, el a atins mingea lui Inzaghi care se ducea în poartă, iar eu am avut senzația că era în ofsaid. Mi-a stat inima, apoi am văzut că golul e valabil și am căzut pe jos de fericire.