Simona Halep (33 de ani, #1130 WTA) a oferit prima reacție, în urma victoriei obținute la revenirea după 4 luni de pauză.

Sportiva din România a învins-o pe Arina Rodionova (33 de ani, #114 WTA), scor 6-2, 4-6, 6-4, în primul tur de la Hong Kong.

Simona Halep urcă 251 de locuri, de pe #1130 WTA până pe #879 WTA în clasamentul live care mai poate suferi modificări până luni, la publicarea celui oficial

În turul următor al turneului de la Hong Kong, Halep o va înfrunta pe rusoaica Anna Blinkova (26 de ani, #78 WTA).

Simona Halep: „Am luptat din greu și am reușit să câștig”

La finalul partidei cu Arina Rodionova, care a durat 2 ore și 8 minute, Halep a oferit și o primă reacție.

„Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la meci. E o plăcere să fiu pe teren. Am primit un wild-card și am ales să joc aici. E prima dată când sunt la Hong Kong. E o victorie, deci mă simt foarte bine, deși extrem de obosită. Am luptat din greu și am reușit să câștig.

După primul set am simțit presiune. Ea (n.r. – Arina Rodionova) a jucat din ce în ce mai bine, eu am scăzut nivelul jocului și a fost dificil.

Vreau să-mi revin din punct de vedere fizic, pentru că mâine (n.r. - joi) joc din nou”, a spus Halep.

Întrebată ce are de gând să viziteze în Hong Kong, Simona a spus:

„Pentru moment, e mult deja să joc doar tenis. Îmi ia toată energia. După terminarea turneului, o să vreau să vizitez orașul”, a declarat Halep.

În urma acestui succes, sportiva din România și-a asigurat un cec în valoare de 2.000 de dolari și 15 puncte WTA.

Pentru Simona a fost prima victorie după o pauză de 2 ani. Halep nu mai câștigase un meci de pe 17 august 2022, atunci când se impunea în fața Anastasiei Potapova #38 WTA, în primul tur de la Cincinnati.

Ulterior, Simona a fost suspendată pentru un scandal de dopaj în care a fost implicată, revenind în circuitul WTA în martie anul acesta.