Simona Halep, mesaj tulburător   Românca acuză ITIA , după «cazul Swiatek»: „Anxietate, nedreptate, întrebări fără răspuns”

Simona Halep a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a exprimat frustrarea față de modul în care ITIA a judecat cazul ei în comparație cu cel al polonezei Iga Swiatek.

Simona Halep a fost suspendată, în urma procesului de la Sport Resolutions, pentru patru ani din cauza dopajului cu Roxadustat, și-a căutat dreptatea la TAS, unde a obținut reducerea suspendării la 9 luni.

Iga Swiatek a primit o suspendare de o lună, după ce a fost depistată pozitiv cu trimetazidină.

Surse GOLAZO apropiate de jucătoare spun că Halep a fost extrem de tristă și furioasă de diferența de atitudine a ITIA între cazul ei și al polonezei.

Simona Halep: „Rea voință din partea ITIA”

La patru dimineața, Simona Halep a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecata? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic.

Nu poate fi decât rea voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidentei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din cariera, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori”, spune Halep.

La vremea respectivă, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a cerut, în primă instanță, o suspendare de șase ani pentru Simona Halep, invocând, pe lângă dopajul cu roxadustat, și faptul că Pașaportul Biologic al româncei prezenta anomalii care sugerau că aceasta a beneficiat de un micro-dopaj pe o perioadă mai îndelungată.

Simona Halep: „Sufletul mi-a rămas curat”

Sportiva noastră a mers la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, iar aici, în urma apelului, pedeapsa ei a fost redusă de la patru ani la doar nouă luni. Însă perioada în care a stat în afara terenului a fost de un an și aproape nouă luni.

Iga Swiatek a fost suspendată doar o lună, în august, pledând, ca și Halep, pe ideea că medicamentul luat a fost contaminat.

Astfel, conform comunicatului ITIA, „în ceea ce privește nivelul de culpă al jucătoarei, având în vedere că produsul contaminat a fost un medicament fără prescripție medicală reglementat în țara de origine și de achiziție a jucătorului și luând în considerare toate circumstanțele utilizării acestuia, acesta este considerat a fi la limita inferioară a responsabilității”.

În mesajul ei de pe rețelele sociale, Simona Halep face referire și la faptul că WTA (n.r. – Asociația Jucătoarelor Profesioniste de Tenis) nu i-a permis să i se redea punctele din clasament pe care le merita.

Românca a fost nevoită să o ia de la zero, iar asta îi îngreunează foarte mult revenirea în topul tenisului mondial. Halep este nevoită să se bazeze pe wildcard-uri, iar, din cauza locului în clasamentul WTA, adversarele ei sunt puternice.

„A fost dureroasă, este dureroasă și poate că vă fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută.

Cum e posibil că în cazuri identice, întâmplate cam în același timp, ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu. Cum aș putea să accept că WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?!

Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopți în care nu am reușit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fară răspunsuri… dar am castigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare și că pașaportul biologic a fost o pura invenție.

Și am mai castigat ceva, sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici macar acum” , a mai scris Simona Halep.

Cazul Iga Swiatek

Vestea că Iga Swiatek a fost depistată pozitiv cu trimetazidină și suspendată o lună, a șocat lumea tenisului.

În parte pentru că un alt număr 1 mondial a fost depistat pozitiv, după Jannik Sinner acum câteva luni, dar mai ales pentru suspendarea de doar o lună a jucătoarei din Polonia.

Specialiștii au remarcat diferența între modul în care a fost judecat cazul Swiatek și cel al Simonei Halep.

Conform ITIA (n.r. - Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului), testul pozitiv a fost cauza contaminării unui medicament reglementat, disponibil fără prescripție medicală (melatonină), produs și comercializat în Polonia, pe care jucătoarea îl folosea pentru probleme legate de somn și decalaj orar. Substanța interzisă este trimetazidină.

Trimetazidina (TMZ) este un medicament utilizat pentru tratarea afecțiunilor legate de inimă, cum ar fi angina pectorală.

Acesta ajută la metabolizarea acizilor grași, ceea ce ajută organismul dumneavoastră să utilizeze oxigenul. Medicamentul permite un flux mai mare de sânge către inimă și limitează modificările rapide ale tensiunii arteriale.

TMZ este aprobat pentru terapia anginei în Europa, dar nu și în Statele Unite.