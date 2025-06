„În sfârșit, am reușit” Nu medalia și recordul european l-au surprins pe Popovici: „Sunt primul om care face asta!”

David Popovici (20 de ani) a vorbit despre medalia de aur la proba de 100m liber de la Campionatele European U23.

Campionul olimpic și-a bătut propriul record european, cu un timp fabulos de 46,71 secunde.

Popovici a luat aurul și în „proba regină” a natației, cea de 100 m liber, după ce a obținut aurul la 200 m liber și bronzul la 50 m liber.

Campionul olimpic s-a declarat mândru de reușita sa, dar lucrul care l-a entuziasmat și mai mult a fost faptul că a devenit primul sportiv care a înotat sub 23 pe prima lungime de bazin și sub 24 pe a doua.

Nu medalia și recordul european l-au surprins pe Popovici: „ Mi-am dat seama că sunt primul om care face asta!”

„Timpul e unul foarte bun, clar, suntem foarte bucuroști. Dar ne-am dat seama imediat după, când îmi luau un pic de sânge pentru niște analize, când se uita antrenorul meu pe split-urile 50-urilor, că am înotat în sfârșit pe a doua lungime de bazin sub 24.

Adică sunt primul om care a înotat sub 23 pe prima lungime și sub 24 pe a doua, ceea ce pentru noi înseamnă și mai mult decât timpul de 46,71” , a declarat David Popovici.

Popovici a stabilit recordul mondial pe al doilea bazin, ultimii 50m, pe care i-a înotat în 23.98, față de 24.12, timp stabilit de Pan Zhanle.

Chinezul deține în continuare recordul pe primii 50m, unde a fost cronometrat în 22.26, în timp ce David Popovici a înregistrat 22.73.

În acest moment, David are 3 dintre cei mai buni 5 timpi din istorie!

Top 5 timpi obținuți la nivel mondial:

Pan Zhanle - 46.40 secunde David Popovici - 46.71 secunde Pan Zhanle - 46.80 secunde David Popoivici - 46.86 secunde David Popovici - 46.88 secunde

Popovici și Pan Zhanle sunt singurii înotători care au coborât sub 46.90 la 100m liber. De altfel, numai 6 sportivi au reușit să spargă bariera de 47 de secunde! David a făcut-o deja pentru a patra oară!

David Popovici: „Nu am pregătit mai nimic”

Popovici a dezvăluit că nu a efectuat foarte multe antrenamente înainte de Campionatul European de tineret.

„Nu am pregătit mai nimic, adică nici măcar nu ne-am antrenat foarte mult pentru această competiție.

Nu am intrat în îngustare, cum îi spuneam noi, în taper, dar, cum am tot zis, am încercat și eu, pe cont propriu, să mă gândesc ce a fost totuși diferit la competiția asta și am ajuns la o singură concluzie simplă.

Sunt liniștit, adică sunt bine cu viața mea, lumea din jurul meu e bine, familia mea e sănătoasă, prietenii mei sunt adăugări de mine și așa că, atâta timp cât am asta, mă pot focusa pe ceea ce iubesc eu”, a adăugat Popovici.

Ce urmează pentru David Popovici

Competiția din Slovacia a reprezentat pentru Popovici o pregătire pentru Mondialul din Singapore, competiție programată între 11 iulie și 3 august.

„Încerc să-l văd exact cum am urmărit și competiția asta, ca fiind doar o altă competiție. Până la urmă am doar încă câteva curse.

La sfârșitul zilei nu e nimic diferit, numai că se schimbă titlurile. Ok, campion mondial, dar are o altă greutate, are o altă însemnătate clar, dar la sfârșitul zilei e doar o altă curse. Și dacă reușesc să stau la… să o gândesc strict așa, e bine.” a concluzionat Popovici.

