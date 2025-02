„Îi vor lipsi meciurile, emoțiile!”  Ilie Năstase se aștepta la o altfel de retragere pentru Simona Halep: „Dar dacă ea așa a simțit...”

Ilie Năstase face o reverență la retragerea Simonei Halep.

Unul dintre cei mai mari și mai talentați jucători din istoria tenisului mărturisește că la o săptămână de la propria retragere se pomenea că își lua geanta cu rachete să plece la turneu.

Unde te duci?, îl trezea soția, te-ai lăsat!

Citește și Mesaje pentru Simona Halep Marii campioni ai lumii și marile publicații de sport au reacționat la anunțul retragerii campioanei de la Roland Garros și Wimbledon Citește mai mult Mesaje pentru Simona Halep Marii campioni ai lumii și marile publicații de sport au reacționat la anunțul retragerii campioanei de la Roland Garros și Wimbledon

Ilie Năstase, despre retragerea Simonei Halep: „Îi vor lipsi meciurile, emoțiile!”

Bună ziua, domnule Năstase!

Știu de ce m-ați sunat. Să mă întrebați de retragerea Simonei.

Da. Vă așteptați? V-a luat prin surprindere?

Nu foarte tare, știam ceva, dar nu știam când va alege momentul. Îmi închipui că i-a fost foarte greu să comunice așa ceva.

Cum vi s-a părut mesajul?

Foarte frumos, a explicat acolo ce simte. A fost sinceră, spontană.

Ilie Năstase, despre retragerea Simonei Halep: „O vreme, o s-o macine”

Și ce simte un mare campion când se retrage? Dumneavoastră știți cum e, ați experimentat pe propria piele.

M-aș fi așteptat poate la o altfel de retragere, cu un pic de fast, organizată, cu presă. Dar dacă ea așa a simțit… O s-o macine o vreme despărțirea de tenis. O să-i lipsească antrenamentele, meciurile, emoțiile dinaintea meciurilor și din timpul acestora. Rutina zilnică. Toate fac parte din viața ta de când ai început să joci. Ea a început pe la 4 ani, dacă nu greșesc. E greu să accepți că nu mai faci treaba pentru care te-ai pregătit și ai muncit toată viața.

Credeți că dacă trăgea de ea mai putea juca? Am văzut-o cu italianca Lucia Bronzetti, arăta de parcă nu mai duce fizic meciul.

A avut și ghinion la tragerea la sorți, a dat peste o jucătoare foarte bună. Bronzetti și Paolini sunt cele mai în formă jucătoare italiene. Poate cu altcineva câștiga un set, de ce nu chiar meciul. Dar eu sunt convins că indiferent de rezultat hotărârea era luată. E încă tânără, e adevărat, are doar 33 de ani, astăzi mulți se lasă după 35.

În afară de accidentări, la genunchi, la coloană, dincolo de uzura fizică a mai apăsat-o ceva?

Bineînțeles, a contat ce i s-a întâmplat din cauza suspendării. Ați văzut ce a declarat, deși nu a insistat pe treaba asta.

Ilie Năstase: „Jucam mult, la 35 de ani eram deja obosit!”

Dumneavoastră când v-ați retras, la ce vârstă? Când ați simțit că începe declinul?

De retras m-am retras la 38-39 de ani, dar cam de la 35 începusem să resimt oboseala. Eu am jucat foarte mult în carieră, am jucat în afară de simplu și dublu, și dublu mixt. Nu mai spun de meciurile din Cupa Davis, care te solicitau și acelea foarte tare. În ‘72, la Wimbledon, am stat pe teren de la 12, la prânz, până la 9 seara, și am jucat două finale. Una pierdută la simplu, cu Stan Smith, și încă una, la dublu mixt, câștigată împreună cu Rosemary Casals.

Cum a fost imediat după retragere?

Cum să fie, după o săptămână îmi făcusem bagajul și îmi luasem rachetele, gata să ies din casă .

Și?

Și m-a strigat soția: „Vezi că te-ai lăsat de tenis, unde te duci?”

Cât v-a trebuit să vă obișnuiți cu retragerea?

Cred că vreun an și jumătate, doi. Dar asta este de la om la om, nu mă compar cu alții. Dar pe Nadal, de exemplu, vă închipuiți că nu îl afectează retragerea?

Simona Halep, o mare luptătoare

Cu ce rămânem de la Simona? Ce fel de jucătoare a fost?

O mare jucătoare. O luptătoare formidabilă, asta peste orice. O putere de luptă și o ambiție extraordinare. Nu se dădea bătută niciodată, și dacă era 5-0 în set pentru adversară.

I-ați dat vreodată un sfat când era jucătoare?

M-am ferit se asta. Doar i-am recomandat să joace și dublu dacă are cum. Îi spuneam și eu, și Țiriac că e o formă de antrenament mai bună și mai puțin monotonă decât antrenamentul propriu-zis. Îți mai exersezi și serviciul. Eu așa procedam și mi-a prins bine.

Dar ea a jucat puțin dublu.

Probabil pentru că era prea prinsă cu meciurile de simplu, probabil că simțea că nu mai are energie și pentru dublu.

Ce credeți că va face Simona de acum înainte?

Asta nu am de unde să știu. A câștigat bine, are un confort financiar. Poate să intre într-o afacere sau poate să deschidă o academie. E viața ei, a muncit, acum poate culege roadele.

Ilie Năstase a jucat utimul lui turneu în octombrie 1985, la Toulouse, „Grand Prix de tennis de Toulouse”. Avea 39 de ani. A apărut totuși ultima dată într-o întrecere oficială în 1988, la 42 de ani, la Dijon, unde se disputa un turneu challenger.

1144-490 este scorul meciurilor ATP, cumulat înainte și în timpul erei Open, întreaga carieră a lui Ilie Năstase

64 de turnee la simplu și 45 la dublu a câștigat Ilie Năstase