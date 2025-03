Halep: „Nu am vrut să mă operez”  Simona dezvăluie că e chinuită încă de o accidentare veche: „Am ruptură de cartilaj la genunchiul stâng”

La mai bine de o lună de la retragere, Simona Halep (33 de ani) a dezvăluit că încă se confruntă cu o ruptură de cartilaj la genunchiul stâng, după participarea la turneul de la Miami, în martie 2024.

Fosta sportivă a transmis că accidentarea a survenit din cauza lipsei de pregătire în perioada de doi ani, în care a fost suspendată pentru că a fost depistată pozitiv la Roxadustat.

Totodată, Halep a afirmat că i-a fost recomandată operația, dar refuză să apeleze la o intervenție chirurgicală, din cauza timpului mare de recuperare.

Simona Halep: „Încă am o ruptură de cartilaj la genuchiul stâng”

„Doi ani a fost o perioadă foarte lungă. Nu am stat niciodată mai mult de o lună, două.

Eu nu m-am pregătit foarte mult în perioada aceea pentru că am fost epuizată mental și emoțional din cauza momentului în care mă aflam și am hotărât să merg la Miami.

Am jucat bine, dar am jucat din dorință, din eliberare, din ceva ce a fost în interiorul meu, dar fizic nu am fost pregătită deloc și acolo m-am accidentat.

De la săptămână la săptămână am văzut cât de gravă este accidentarea și mi-a fost foarte greu să mă recuperez. Și doctorii mi-au spus că este greu să mă recuperez la ceea ce am și pot să spun că încă am o ruptură de cartilaj la genunchiul stâng.

Este recomandată operația, iar eu nu am vrut să mă operez.

Am fost întotdeauna bucuroasă că nu am avut parte de ceva rău, în sensul accidentărilor, adică nu am ajuns să mă operez până în momentul acesta și am spus că nu este cazul să mă chinui un an, un an și jumătate.

Am încercat tot ce este posibil pentru a mă recupera și să pot să joc, dar a fost din ce în ce mai greu și am ajuns în momentul în care am vrut să spun stop, să mă retrag.

Am avut mai multe discuții cu persoanele apropiate mie, cu familia, în care cumva m-au sfătuit să mă opresc dacă așa simt, dar m-au și încurajat să continui pentru că încă am capacitatea de a juca la un nivel mai înalt.

Dar eu știind cât trebuie să muncești și ce trebuie să faci ca să ajungi acolo sus am simțit că nu mai pot fizic și mental.

Probabil că perioada a fost foarte lungă și cumva m-am deconectat de la adrenalina pe care o simți în timpul meciului și atunci am hotărât că e mai bine să mă opresc.

Meciurile de la Abu Dhabi, durerile de la partida cu Rybakina m-au făcut să conștientizez că trebuie să mă retrag. Nu am putut să mă înham din nou la acea durere fizică, la acele emoții pe care eu nu le mai simțeam de mult timp”, a declarat Simona Halep la emisiunea Așii Tenisului de la Digi Sport.

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis pentru un meci demonstrativ desfășurat în cadrul turneului WTA 250 Iași, ce va avea loc în perioada 14-20 iunie.