Steaua - CS Dinamo 0-0 VIDEO: Remiză albă într-un meci modest, în etapa #12 din Liga 2. Ce au afișat suporterii în tribune

Steaua - CS Dinamo 0-0. Remiză albă în primul meci al etapei #12 din Liga 2.

Cele două formații au înregistrat același rezultat ca în sezonul precedent, în fața a puțin peste 3.000 de suporteri, pe Stadionul Steaua.

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Cu egalul de vineri, Steaua ajunge la 5 meciuri consecutive fără eșec, însă rămâne departe de locurile de play-off în acest sezon.

„Roș-albaștrii” au dominat meciul la toate capitolele, dar n-au reușit să marcheze. Elevii lui Oprița au tras de 27 de ori, de 10 ori pe spațiul porții, însă Oncescu a fost mereu acolo.

Au avut 11 cornere, în timp ce Dinamo nici măcar unul! Formația din „Ștefan cel Mare” a tras doar de 3 ori la poartă.

După 12 meciuri, Steaua are 11 puncte, în timp ce Dinamo a ajuns la 8.

Steaua - CS Dinamo 0-0

Asistență: 3.076 spectatori

Echipele de start:

Steaua: Mate - Răsdan, Adăscăliței, Albu, Dorado Perez, A. Ilie - Abou, Carvalho, Rotaru - Gonzalez, Garcia

Mate - Răsdan, Adăscăliței, Albu, Dorado Perez, A. Ilie - Abou, Carvalho, Rotaru - Gonzalez, Garcia Rezerve: Pletea, Dinu, Grillo, Vlăsceanu, Bobaru, Pacionel, Pedro, Nofitovici, Tolea

Pletea, Dinu, Grillo, Vlăsceanu, Bobaru, Pacionel, Pedro, Nofitovici, Tolea Antrenor: Daniel Oprița

Daniel Oprița CS Dinamo: Oncescu - Rus, Cernamoriț, Nicolae, Mitran - Gogescu, Yohannes - Leață, Rența, Baban - Peter

Oncescu - Rus, Cernamoriț, Nicolae, Mitran - Gogescu, Yohannes - Leață, Rența, Baban - Peter Rezerve: Rovența, Lecca, Pepi, Tincău, Ciocan, Anghel, Dumitrache, Amza, Dubrăvrean

Rovența, Lecca, Pepi, Tincău, Ciocan, Anghel, Dumitrache, Amza, Dubrăvrean Antrenor: Ionuț Chirilă

VIDEO. Atmosfera din tribune la Steaua - CS Dinamo:

Scenografia afișată de suporterii Stelei:

În sezonul anterior, Steaua și CS Dinamo au remizat, scor 0-0, pe „Arcul de Triumf”, tot în sezonul regulat.

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