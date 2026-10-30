Steaua - CS Dinamo 0-0 VIDEO: Remiză albă într-un meci modest, în etapa #12 din Liga 2. Ce au afișat suporterii în tribune +23 foto
Steaua - CS Dinamo. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Liga 2

Steaua - CS Dinamo 0-0 VIDEO: Remiză albă într-un meci modest, în etapa #12 din Liga 2. Ce au afișat suporterii în tribune

alt-text Ștefan Neda , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 20:08
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 20:10
  • Steaua - CS Dinamo 0-0. Remiză albă în primul meci al etapei #12 din Liga 2.
  • Cele două formații au înregistrat același rezultat ca în sezonul precedent, în fața a puțin peste 3.000 de suporteri, pe Stadionul Steaua.
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Cu egalul de vineri, Steaua ajunge la 5 meciuri consecutive fără eșec, însă rămâne departe de locurile de play-off în acest sezon.

„Roș-albaștrii” au dominat meciul la toate capitolele, dar n-au reușit să marcheze. Elevii lui Oprița au tras de 27 de ori, de 10 ori pe spațiul porții, însă Oncescu a fost mereu acolo.

Au avut 11 cornere, în timp ce Dinamo nici măcar unul! Formația din „Ștefan cel Mare” a tras doar de 3 ori la poartă.

După 12 meciuri, Steaua are 11 puncte, în timp ce Dinamo a ajuns la 8.

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Steaua - CS Dinamo 0-0

  • Asistență: 3.076 spectatori

Echipele de start:

  • Steaua: Mate - Răsdan, Adăscăliței, Albu, Dorado Perez, A. Ilie - Abou, Carvalho, Rotaru - Gonzalez, Garcia
  • Rezerve: Pletea, Dinu, Grillo, Vlăsceanu, Bobaru, Pacionel, Pedro, Nofitovici, Tolea
  • Antrenor: Daniel Oprița
  • CS Dinamo: Oncescu - Rus, Cernamoriț, Nicolae, Mitran - Gogescu, Yohannes - Leață, Rența, Baban - Peter
  • Rezerve: Rovența, Lecca, Pepi, Tincău, Ciocan, Anghel, Dumitrache, Amza, Dubrăvrean
  • Antrenor: Ionuț Chirilă
Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (23 imagini)

Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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VIDEO. Atmosfera din tribune la Steaua - CS Dinamo:

Scenografia afișată de suporterii Stelei:

În sezonul anterior, Steaua și CS Dinamo au remizat, scor 0-0, pe „Arcul de Triumf”, tot în sezonul regulat.

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