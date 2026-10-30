Steaua - CS Dinamo 0-0 VIDEO: Remiză albă într-un meci modest, în etapa #12 din Liga 2. Ce au afișat suporterii în tribune

- Steaua - CS Dinamo 0-0. Remiză albă în primul meci al etapei #12 din Liga 2.
- Cele două formații au înregistrat același rezultat ca în sezonul precedent, în fața a puțin peste 3.000 de suporteri, pe Stadionul Steaua.
Cu egalul de vineri, Steaua ajunge la 5 meciuri consecutive fără eșec, însă rămâne departe de locurile de play-off în acest sezon.
„Roș-albaștrii” au dominat meciul la toate capitolele, dar n-au reușit să marcheze. Elevii lui Oprița au tras de 27 de ori, de 10 ori pe spațiul porții, însă Oncescu a fost mereu acolo.
Au avut 11 cornere, în timp ce Dinamo nici măcar unul! Formația din „Ștefan cel Mare” a tras doar de 3 ori la poartă.
După 12 meciuri, Steaua are 11 puncte, în timp ce Dinamo a ajuns la 8.
Steaua - CS Dinamo 0-0
- Asistență: 3.076 spectatori
Echipele de start:
- Steaua: Mate - Răsdan, Adăscăliței, Albu, Dorado Perez, A. Ilie - Abou, Carvalho, Rotaru - Gonzalez, Garcia
- Rezerve: Pletea, Dinu, Grillo, Vlăsceanu, Bobaru, Pacionel, Pedro, Nofitovici, Tolea
- Antrenor: Daniel Oprița
- CS Dinamo: Oncescu - Rus, Cernamoriț, Nicolae, Mitran - Gogescu, Yohannes - Leață, Rența, Baban - Peter
- Rezerve: Rovența, Lecca, Pepi, Tincău, Ciocan, Anghel, Dumitrache, Amza, Dubrăvrean
- Antrenor: Ionuț Chirilă
Galerie foto (23 imagini)
VIDEO. Atmosfera din tribune la Steaua - CS Dinamo:
Scenografia afișată de suporterii Stelei:
În sezonul anterior, Steaua și CS Dinamo au remizat, scor 0-0, pe „Arcul de Triumf”, tot în sezonul regulat.