Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, la doar 20 de ani și 68 de zile.

Italianul a fost temperat, n-a riscat nimic și a încheiat pe podium în Marele Premiu al Mexicului, suficient pentru a-și asigura matematic titlul.

Max Verstappen (29 de ani) s-a impus în cursă și a urcat pe locul 2 la general.

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Kimi Antonelli este noul campion mondial din Formula 1! Italianul a cucerit primul titlu din carieră după Marele Premiu al Mexicului, cu 4 curse înainte de final.

Kimi Antonelli, campion mondial în Formula la 20 de ani!

Pilotul Mercedes avea nevoie de o clasare în primele 9 locuri pentru a fi sigur că ridică trofeul mondial. Și a reușit să încheie pe podium!

La finalul cursei, în timp ce echipa îi striga în căști că este campion mondial, italianul n-a putut replica. A început să plângă în hohote!

🥹 KIMI ANTONELLI IS IN TEARS! The emotion is overwhelming as the 20-year-old celebrates becoming the youngest World Champion in F1 history! 🏆🇮🇹 #F1 | #MexicoGP https://t.co/uBZQ2NGbMf — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 1, 2026

În cele din urmă, Antonelli a reușit să le răspundă: „Vă mulțumesc atât de mult! Am reușit, vă mulțumesc!”.

La 20 de ani și 68 de zile, Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria competiției, spulberând recordul deținut de Sebastian Vettel. Neamțul avea 23 de ani și 134 de zile când a câștigat primul său titlu, în 2010.

În plus, Antonelli a pus capăt unei așteptări de 73 de ani pentru Italia. Ultimul pilot italian care devenise campion mondial fusese Alberto Ascari, câștigător al titlurilor din 1952 și 1953.

Kimi a câștigat 9 curse în acest sezon și a avut un avans de peste 100 de puncte față de urmăritorii săi. Antonelli a ratat podiumul în doar 3 dintre cursele disputate.

„Încă încerc să realizez ce am făcut”

Antonelli a dat primele declarații cum s-a dat jos din mașină.

„Am reușit! N-aș fi reușit fără Mercedes, fără familia mea. Acest moment va rămâne cu mine pentru totdeauna. Încă încerc să realizez ce am făcut. A fost un sezon incredibil.

Să împart acest podium cu Lewis și cu Max e incredibil. Abia aștept să mă lupt cu ei și în viitor. Am simțit un pic de presiune, dar sunt atât de fericit. Am obținut titlul și acum ne putem bucura de restul sezonului”, a spus Antonelli la finalul cursei.

Apoi, a urmat un podium special cu Verstappen și Hamilton, în care cei doi uriași ai sportului l-au ridicat pe umeri. Italianul a rămas singur pe podium, unde a fost adus și monopostul său pentru a primi marele trofeu.

Bonus uriaș pentru Antonelli

Conform F1salaries.com, italianul ar avea un salariu de 3,4 milioane de dolari pe sezon, însă aici nu sunt incluse și bonusurile de performanță de la fiecare cursă. Ar fi abia al 17-lea pilot de pe grilă! Doar 10% din salariul colegului George Russell

Încasările sale totale în acest sezon ar putea ajunge la aproximativ 10 milioane.

Cel mai bine plătit pilot este Max Verstappen, care ar primi de la Red Bull 70 de milioane de doalri pe sezon.

Cursă nebună încă de la start! Piloții Ferrari, aproape de coliziune

Marele Premiu al Mexicului a început cu un incident imediat după start între piloții Ferrari. Lewis Hamilton, plecat din pole-position, a condus în primele viraje. Charles Leclerc a venit tare din spate, l-a depășit pe George Russell și l-a atacat apoi pe colegul său.

Cei doi piloți Ferrari au fost foarte aproape de coliziune și au ieșit în decor. Leclerc a revenit pe circuit pe primul loc, în timp ce Hamilton a fost depășit de Max Verstappen.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Stewarzii au analizat incidentul și au avut nevoie de 13 tururi pentru a da un verdict. Decizia finală a fost o penalizare de 5 secunde pentru Leclerc, pentru că a părăsit circuitul și a obținut un avantaj.

Hamilton a fost furios când a aflat decizia: „5 secunde? Are aer curat în față, nu trebuie să gestioneze cursa ca restul”.

Tot la start, Russell l-a lovit pe Isack Hadjar în roata din dreapta spate, iar pilotul Red Bull a pierdut controlul monopostului. Britanicul s-a ales cu o penalizare de 10 secunde.

În turul 28, Hamilton a preluat conducerea cursei, după ce Leclerc și Verstappen au intrat la boxe. Schimbul celor de la Red Bull a fost mai rapid, iar olandezul a reușit să-i ia fața monegascului.

Hamilton a intrat și el la boxe în turul următor, iar Antonelli a devenit noul lider pentru scurt timp.

„Ce s-a întâmplat în primul viraj ne-a costat cursa azi. Trebuie să discutăm serios în cadrul echipei despre asta” , a spus Hamilton la finalul cursei.

Abandon șocant pentru Bottas!

În turul 44, a urmat abandonul lui Valtteri Bottas, după un incident șocant. Suspensia roții din stânga față a explodat efectiv, iar pilotul Cadillac s-a oprit în parapet, într-o zonă periculoasă.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Au existat emoții, deoarece finlandezul a întârziat să iasă din monopost, însă totul a fost în regulă. Bottas a părăsit zona pe propriile picioare.

Hamilton a fost chemat imediat la boxe. Schimbul nu a fost suficient de rapid, iar Lewis a fost depășit de Antonelli.

Imediat, cursa a fost oprită pentru ca monopostul lui Bottas să fie îndepărtat. Britanicul și-a primit însă poziția înapoi înainte de restart.

Piloții au venit la boxe, unde au rămas pentru aproape jumătate de oră. La ieșirea din mașină, Hamilton a fost vizibil nervos și a transmis echipei: „Avem o mare, mare problemă”.

Antonelli a urcat pe podium după restart

La restart, Hamilton l-a depășit rapid pe Leclerc și a început să pună presiune pe Verstappen. Cei doi au fost roată la roată în primele viraje.

Monegascul nu a rezistat decât un tur în fața lui Antonelli, care a urcat pe locul 3.

Verstappen a fost investigat pentru un start fals, însă a scăpat de emoții și a condus cursa până la final, în ciuda presiunii puse de Hamilton.

Victoria, a treia pentru olandez în acest sezon, l-a ajutat să urce pe locul 2 la general, peste Hamilton și Russell.

Clasamentul cursei

M. Verstappen (Red Bull) L. Hamilton (Ferrari) K. Antonelli (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) L. Norris (McLaren) G. Russell (Mercedes) O. Piastri (McLaren) F. Colapinto (Alpine) L. Lawson (Racing Bulls) P. Gasly (Alpine)

Clasamentul general

K. Antonelli (Mercedes) - 380 M. Verstappen (Red Bull) - 261 L. Hamilton (Ferrari) - 259 G. Russell (Mercedes) - 250 C. Leclerc (Ferrari) - 245 L. Norris (McLaren) - 221 O. Piastri (McLaren) - 150 I. Hadjar (Racing Bulls) - 105 L. Lawson (Racing Bulls) - 79 P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

Mercedes - 630 Ferrari - 504 Red Bull - 380 McLaren - 371 Racing Bulls - 104 Alpine - 74 Haas - 30 Audi - 23 Williams - 12 Aston Martin - 7 Cadillac - 0

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